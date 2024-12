Anusauskienė iš JAV grįžo su ašaromis: patirta trauma, trankūs vakarėliai ir ryšys su žentu

J. Anusauskienės dukra Evelina jau daugybę metų gyvena JAV, tad, kaip sakė moteris, sprendimas leistis į ilgą ir tolimą kelionę buvo natūralus.

„Pirmiausia, žinoma, vykome aplankyti Evelinos, bet šiai kelionei turėjome ir kitų priežasčių. Nerijus dar niekada nebuvo tame žemyne, tad buvo be galo gera turėti laiką su juo. Be to, minėjome kelias progas – mūsų trečiąsias draugystės metines ir dukros 35-metį. Atšventėme trankiai, labai džiaugiuosi, kad turėjome tokį šventinį momentą“, – kalbėjo J. Anusauskienė.

Patyrė dar neregėtų potyrių

Kaip pasakojo Jurga, trys savaitės už Atlanto pasižymėjo labai vertingomis, bet skirtingomis dienomis. Šeima stengėsi ne tik pakeliauti, aplankyti dar nematytas vietas, bet ir pasimėgauti ramybe.

„Džiaugiuosi, kad turėjome ir aktyvaus laiko, ir visiškai ramaus pasibuvimo puikiajame Evelinos sodelyje. Kartais juokauju, kad tuomet, kai įspūdžių yra labai daug, smegenys tarsi apsinuodija ir nebepriima jokios informacijos, net ir pačios geriausios. Mūsų protai ir emocijos turi tam tikrus limitus, tad ramesnės dienos buvo labai vertingos“, – teigė ji.

Ši kelionė J. Anusauskienei atnešė naują ir įdomią patirtį – šeima nusprendė aplankyti prestižinius JAV klubus. Pasak pašnekovės, anksčiau keliaudama su nepilnamečiu sūnumi, to padaryti negalėjo.

„Be galo didelį įspūdį paliko Las Vegase „Bellagio“ viešbutyje esantis „THE PINKY RING BY BRUNO MARS“ klubas, kuriame grojo gyvo garso grupė, o aplinka buvo labai stilinga. Lankėmės ir Holivudo bulvare esančiame „No Vacancy“, kur visa programa ir aplinka yra burleskos stilistikos.

O savo dvi svarbias progas paminėjome ikoniškame art deco stiliaus „CICADA“ klube Downtowne, kur niekas nekeista nuo seniausių laikų, net kilimai išlikę autentiški. Klube grojo gyvas orkestras, o svečiai apsirengę tarytum iš kino filmo apie Getsbį, visi puikiai šokantys svingo šokius,“ – įspūdžiais dalijosi pašnekovė.

Įgyvendino seną svajonę

Kelionės metu Jurga išpildė vieną seną savo gyvenimo svajonę – išvydo garsųjį Didįjį Kanjoną. Pasak moters, įspūdis buvo toks stiprus, kad net ir dabar užsimerkus viskas gyvai iškyla akyse. Be to, šeima aplankė tris skirtingas valstijas, kuriose mėgavosi kokybišku laiku kartu, lankydami muziejus ir tyrinėdami jų įdomybes.

„Holivude lankiausi ne pirmą kartą, bet šįkart turėjau naują patirtį – užsukome į Holivudo muziejų, kuris įkurtas istoriniame „Max Factor“ pastate. Buvo labai įdomu išvysti visas ekspozicijas – nuo pirmųjų „Max Factor“ žingsnių iki drabužių, dekoracijų ir kitų elementų iš įvairiausių filmų.

Pirmą kartą lankėmės ir J. Paul Getty meno muziejuje, kur matėme daug meno vertybių ir kolekcijų. Iš viso aplankėme tris valstijas – Kaliforniją, Nevadą ir Arizoną“, – pasakojo J. Anusauskienė.

Nors kiekvienas apsilankymas Amerikoje Jurgai yra labai brangus ir mielas, ji prisipažino, kad gyventi ten nenorėtų. Vis dėlto, moteris neslėpė, jog kiekvieną kartą išvykstant namo, akyse kaupiasi ašaros, o širdį apima liūdesys.

„Išsikraustyti nenorėčiau, nes per daug esu susijusi su Lietuva, kurią irgi labai myliu. Čia – didžioji šeimos dalis, tad tokių minčių net nepuoselėju. Bet JAV aplankyti labai gera, o išsiskyrimą visada lydi ašaros. Paskutines tris dienas kūriau planus, kaip pasikeisti bilietus ir negrįžti, nors žinojau, kad Lietuvoje laukė svarbūs darbai“, – juokėsi fotomenininkė.

Neapsiėjo be nemalonumų

Ilgos ir tolimos kelionės dažnai neapsieina be kuriozų, tą patvirtinti gali ir J. Anusauskienė. Moteris prasitarė, kad turėjo nemalonų nutikimą – patyrė pėdos traumą.

„Su Nerijumi taip smagiai šokome, kad šiek tiek susitraumavau pėdą. Tai įvyko prieš kelionę į Las Vegasą ir Didįjį Kanjoną, tad būta lengvo nerimo, porą dienų teko su ledukais ant pėdos pabūti. Kita vertus, bent jau buvo linksma, gerai pašokome. Esu tas žmogus, kuris jei ką nors daro, tai tik pilna pėda. Dabar šis posakis buvo įgyvendintas tikrąją to žodžio prasme“, – šyptelėjo ji.

Jurga pripažino, kad praleidus tris savaites toli nuo namų, teko nemažai paploninti piniginę, tačiau juodu su Nerijumi planavo savo biudžetą iš anksto, todėl kažkokių netikėtumų nebuvo. Be to, moteris pastebėjo, kad kai kurie dalykai Amerikoje kainuoja pigiau, nei Lietuvoje.

„Daug įtakos turėjo tai, kad mums nereikėjo gyventi viešbučiuose ir visąlaik maitintis restoranuose, nes apsistojome Evelinos ir Adamo namuose. O kalbant apie kainas, galiu užtikrintai pasakyti, kad čia pigesnis kuras ir tam tikri maisto produktai. Kadangi mūsų šalis kainų klausimu yra nuėjusi toli, šoko Amerikoje tikrai nebuvo“, – tikino moteris.

Prakalbo apie santykius su artimaisiais

Pokalbiui pasisukus apie toli nuo Lietuvos gyvenančią dukrą Eveliną, Jurga teigė, kad net ir esant skirtinguose žemynuose, jų ryšys yra itin glaudus. Laikui bėgant moteris suvokė svarbią tiesą – jeigu žmogus yra artimas, tai visai nesvarbu, kad jis kitame žemyne ar kitoje laiko juostoje.

„Juk kartais gali būti su žmogumi viename kambaryje ir jaustis labai svetimu. Atstumas nėra svarbus, kiek mes linkę tai sureikšminti. Mano ryšys su visais vaikais yra labai artimas, branginu tai ir vertinu. Mėgstu sakyti, kad santykiai su visais žmonėmis yra kiekvienos dienos darbas ir kūryba.

Nėra svarbu, kiek kartų kalbatės ar kaip dažnai susirašote, svarbiausia yra vienas kito pojūtis, tolerancija ir žinojimas, kad jei reikės palaikymo ar pagalbos, nebus laiko paroje, kuris kitam žmogui bus nepatogus“, – savo mintimis dalijosi J. Anusauskienė.

Jurga pasakojo, kad visi šeimos nariai užsiima aktyviomis veiklomis, todėl kartais ateina momentų, kai jie sutaria vienas kitam netrukdyti, siekiant geriau susikoncentruoti į darbus.

„Kai dirbau su paskutiniąja paroda ,,Mes - romai. Mes Dievo duoti.“, buvo metas, kai paprašiau Nerijaus savaitę su manimi nebendrauti, nes turėjau visu šimtu procentų sutelkti dėmesį į tai, ką dariau. Kūryba turi savo kainą ir specifiką. Evelina – taip pat meno žmogus, jai irgi prireikia savos erdvės. Bet čia ir yra toji tolerancija, kai neįsižeidi ir nenuliūsti, o supranti kitą žmogų ir jam nepriekaištauji“, – sakė pašnekovė.

Pasidomėjus, kaip sutaria su Evelinos vyru Adamu, fotomenininkė savo žentą apipylė pačiais šilčiausiais žodžiais. Kaip teigė Jurga, šis žmogus jai – toks pats brangus, kaip ir dukra.

„Mes abu labai mylime tiek tą pačią moterį, tiek vienas kitą. Nors esame skirtingų kartų ir kultūrų žmonės, su Adamu nekyla jokių barjerų – nei kalbos, nei požiūrio, nei supratimo. Kai reikėjo atsisveikinti, jis buvo pirmasis žmogus, kurį apsikabinau ir tai buvo retas atvejis, kai apsiverkiau. Myliu jį už be galo daug dalykų – linksmumą, charizmą, gerumą, vyriškumą“, – šiltai kalbėjo J. Anusauskienė.

O kaip Jurgai sekasi keliauti kartu su sužadėtiniu Nerijumi, kuris pirmą kartą apsilankė JAV?

„Mūsų santykių sėkmė yra ta, kad sutikus Nerijų aš suvokiau terminą „antra pusė“. Iki tol man tai buvo tik skambi frazė, o dabar suprantu, kad antroji pusė – tai iš tikrųjų pusė tavęs. Žinoma, kasdienybėje pasitaiko prieštaringų momentų, bet kelionėje mėgavomės kiekviena minute kartu, ginčytis nebuvo dėl ko. Gal tai jau tiesiog ne mūsų amžiui“, – pasakojo J. Anusauskienė.