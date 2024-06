Paviešintos Marilyn Monroe nuotraukos prieš mirtį: keli ženklai išduoda apie artėjančią nelaimę

Paskutinė Marilyn Monroe fotosesija buvo parodyta naujoje knygoje.

Marilyn Monroe paskutinė fotosesija

(2 nuotr.) FOTOGALERIJA. Marilyn Monroe paskutinė fotosesija

Modeliui buvo vos 36-eri, kai 1962 m. rugpjūčio 5 d. ji buvo rasta negyva savo miegamajame Brentvudo namuose Los Andžele.

Dėl didelio narkotikų kiekio jos organizme mirties metu koroneris atmetė atsitiktinio perdozavimo galimybę, o Marilyn, kurios tikrasis vardas buvo Norma Jeane Baker, mirties priežastimi nurodė „tikėtiną savižudybę“.

Fotografavosi likus kelioms savaitėms iki mirties

Dabar atskleista paskutinė jos fotosesija, kurioje žvaigždė nuoga nusifotografavo likus vos kelioms savaitėms iki mirties.

Buvo sakoma, kad tai drąsiausios Marilyn nuotraukos, kurias padarė visame pasaulyje žinomas fotografas Bertas Sternas. Nuotraukos buvo užfiksuotos 1962 m. birželio mėn. žurnalui „Vogue“. Juodai baltose nuotraukose šviesiaplaukė gundančiai gulėjo nuoga ant paklodžių.

Vienoje nuotraukoje jos šviesūs plaukai dengia vieną akį, o ji pozuoja užsidengusi burną ranka. Ji išsitiesusi ant grindų, kojas ištiesusi už savęs.

Naujoje knygoje „Neklausk: Kenedžiai ir moterys, kurias jie sunaikino“ (Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed) autorė Maureen Callahan teigia, kad Marilyn buvo grožio viršūnėje, kai buvo užfiksuoti šie vaizdai.

Ji aprašė, kad Marilyn tuo metu sirgo depresija, o jos alkoholio ir tablečių vartojimą pavadino stulbinančiu.

Po to, kai buvo atleista iš „Something's Got to Give“, Callahan sako, kad žvaigždė priėmė iššūkį parodyti save ir pozavo žvaigždei nuoga lovoje.

„Akį patraukė ilgas, gilus randas... neseniai atliktos tulžies pūslės operacijos rezultatas“, – rašė Callahan.

Praėjus kelioms savaitėms po to, kai buvo padarytos nuotraukos, paaiškėjo, kad Marilyn mirė. Todėl dabar jau kultine tapusi Sterno fotosesija buvo pavadinta „Paskutinis pasisėdėjimas“.

Callahano knygoje taip pat teigiama, kad antrasis Marilyn vyras Joe DiMaggio uždraudė Johnui F. Kennedy ir jo broliui Bobby dalyvauti jos laidotuvėse. Broliai vienu metu turėjo romanų su modeliu, anot Callahano knygos.

„Joe sakė, kad jis buvo išrinktasis. Aš visada žinojau, kas ją nužudė, bet nenorėjau sukelti revoliucijos šioje šalyje. Ji man sakė, kad kažkas ją nužudys, bet aš tylėjau.

Visa eilė Kenedžių buvo moterų žudikai, ir jiems visada pavykdavo išsisukti nuo bausmės. Jiems pavyks išsisukti ir po šimto metų“, – rašoma knygoje.

Neseniai pasirodė ir Marilyn mirties vietos nuotraukos. Žvaigždę, kuriai dabar būtų 98-eri, negyvą rado jos namų šeimininkė, kuri anksti ryte pabudo su nenumaldomu jausmu, kad kažkas negerai. Nuotraukose iš tragiško įvykio vietos matyti, kad ant jos durų kabėjo policijos pranešimas, įspėjantis žmones neiti į namą.

Prie jos lovos taip pat buvo matyti tušti vaistų buteliukai, o ant miegamojo grindų mėtėsi maišeliai ir dėžutės. Gyvenamajame kambaryje buvo minimalūs baldai, tik būtiniausi daiktai.