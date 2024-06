Pastaraisiais metais F. Hardy kovojo su limfoma - vėžiu, kuris pažeidžia limfinę sistemą. 2015 m. jai buvo atlikta chemoterapija ir ji kurį laiką buvo patekusi į dirbtinę komą.

2019 m. Hardy atskleidė, kad jai taip pat buvo diagnozuotas gerklės vėžys. 2021 m. ji paskelbė, kad „niekada nebegalės dainuoti“.

Per savo karjerą atlikėja išleido beveik 30 studijinių albumų. 1963 m. ji atstovavo Monakui „Eurovizijos“ dainų konkurse su daina „L'amour s'en va“ ir užėmė penktąją vietą.

Hardy taip pat vaidino keliuose filmuose, dirbo modeliu ir buvo mados namų „Paco Raban“ ir „Yves Saint Laurent“ veidas, skelbia bbc.com.

Įkvėpė kitus

Hardy gimė 1944 m. nacių okupuotame Paryžiuje, ją užaugino motina.

Ji scenoje pasirodė 1962 m. ir tapo kultūros ikona, įkvėpusia tokius atlikėjus kaip Mickas Jaggeris ir Bobas Dylanas.

Ji buvo žinoma dėl savo melancholiškų baladžių ir simbolizavo Prancūzijos popmuzikos judėjimą Yé-yé (yeah yeah), vadinamą dėl to, kad jis buvo susijęs su angliška muzika.

Garsiausios jos dainos buvo „Visos mergaitės ir berniukai“ (Tous les garçons et les filles), „Skaudu atsisveikinti“ (It hurts to say goodbye) ir „Mano draugė rožė“ (Mon Amie La Rose).

Kaip ir daugelis to meto merginų, ji užaugo klausydamasi Elvio Preslio, Klifo Richardo ir kitų Amerikos bei Didžiosios Britanijos žvaigždžių.

Jos, kaip muzikantės, proveržis įvyko 1962 m., kai ji padainavo paprastą, paprastą dainą „Tous les garçons et les filles“, kurioje dainavo apie visus berniukus ir mergaites, einančius susikibusius už rankų, o „aš einu viena gatvėmis, man skauda širdį“. Ši daina iš karto tapo hitu Prancūzijoje ir net prasiveržė į Jungtinės Karalystės topus.

Grupės „Rolling Stones“ lyderis Mickas Jaggeris kartą ją pavadino „idealia moterimi“, o kolega dainininkas ir dainų autorius Bobas Dylanas parašė jai keletą meilės laiškų.

Ji buvo ištekėjusi vieną kartą - už dainininko Jacques'o Dutronco, su kuriuo susilaukė sūnaus Thomaso.