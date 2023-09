Parodė vietą, kurioje mirė Marilyn Monroe: tapo istorine vertybe

Paskutinis kino ikonos Marilyn Monroe namas Los Andžele buvo išgelbėtas nuo nugriovimo po didelio gerbėjų pasipiktinimo, raginančio šį turtą paskelbti istoriniu paminklu.

Dvaras, esantis Brentvude, 12305 Fifth Helena Drive, buvo išgelbėtas nuo nugriovimo įsikišus Los Andželo pareigūnams. Jame Marilyn mirė būdama vos 36 metų, apsinuodijusi barbitūratais. Žinia apie planuojamą nugriovimą sukėlė pyktį – daugelis teigė, kad dvaras yra istorinė Holivudo įžymybė, rašo mirror.co.uk.

Los Andželo miesto tarybos narė Traci Park teigė, kad pasklidus šiai žiniai, ji sulaukė šimtų skambučių su prašymais pastatus išsaugoti.

Tapo istorine vertybe

„Didžiosios dalies žmonių lūkesčiai yra labai akivaizdūs, – sakė ji dienraščiui „The Guardian“. – Šie pastatai turi būti išsaugoti kaip svarbi Holivudo ir Los Andželo miesto istorijos, kultūros ir palikimo dalis.“

Po daugybės įtikinamų skambučių T. Park pateikė pasiūlymą, kad dvaras būtų laikomas istorine vertybe. Jos pasiūlymas sulaukė didžiulio palaikymo ir taryba vienbalsiai nusprendė atšaukti leidimą pastatus griauti. T. Park pastangomis taip pat buvo užkirstas kelias bet kokiems dideliems šių pastatų pokyčiams ateityje.

Šį ispanų kolonijinio stiliaus dvarą šiemet už 8,35 mln. dolerių įsigijo nauji savininkai. 270 kvadratinių metrų ploto name yra keturi miegamieji, trys vonios kambariai ir baseinas, be to, dar yra ir svečių namas. Pastatus nugriauti panorę savininkai neatskleidė savo ateities planų dėl žemės.

Merilyn Monroe namą pavadino „Cursum Perficio“, lotyniška fraze, reiškiančia „Čia baigiasi mano kelionė“ – užrašas išdėliotas plytelėmis prie namo prieangio. Aktorė nusipirko šį turtą už 75 000 JAV dolerių trečios santuokos su dramaturgu Arthuru Milleriu metu ir tai buvo vienintelis namas, kurį kino žvaigždė valdė savarankiškai.

„Žmonėms visame pasaulyje Marilyn Monroe buvo ne tik kino ikona, – naujienų agentūrai sakė T. Park. – Jos gyvenimo istorija – nuo sudėtingos vaikystės, kai augo našlaičių ir globos namuose, iki tapimo pasauline sensacija – yra puikus pavyzdys, ką reiškia įveikti sunkumus.“