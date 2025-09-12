Paviešintas Giorgio Armani testamentas: štai kam atiteks turtas

Praėjus aštuonioms dienoms po Giorgio Armani mirties, buvo atvertas jo testamentas. Dizaineris, rugsėjo 4 d. miręs sulaukęs 91-erių ir neturėjęs vaikų, dar šių metų kovą ir balandį pasirašė du dokumentus, kuriuose nusprendė savo mados imperijos likimą. Įkurta 1975 m., „Armani“ kasmet sugeneruoja daugiau nei 2 mlrd. eurų apyvartos ir 2024-aisiais visame pasaulyje turėjo beveik 8 700 darbuotojų, rašo leparisien.fr.
Testamente, kalbant apie „Armani SpA“, įmonės įkūrėjas nurodė, kad ją paveldėsiantis „Armani“ fondas privalo per 18 mėnesių 15 % akcijų perduoti vienam iš šių gigantų:
prabangos lyderiui LVMH, pasaulinei grožio lyderei „L’Oréal“, akinių rinkos milžinei „EssilorLuxottica“ arba kitam lygiaverčiam partneriui, kurį parinks jo gyvenimo draugas ir artimiausias bendradarbis Pantaleo Dell’Orco.
Jis vadovaus Fondui. Per trejus–penkerius metus tas pats investuotojas, ir tik jis, galės įsigyti dar nuo 30 % iki 54,9 % mados namų akcijų.
Atsiliepė testamente paminėti asmenys
LVMH vadovas Bernard’as Arnault penktadienį pareiškė besijaučiantis pagerbtas, kad Armani testamente įvardijo jo koncerną kaip galimą partnerį.
„Giorgio Armani buvo tikras genijus – vienintelis didysis mados kūrėjas kartu su Christianu Dioru, kuris pastatė ir pats valdė pasaulinį prekės ženklą tiek stiliaus, tiek pramoniniu lygmeniu“, – sakė Arnault.
Jis pabrėžė, kad jei ateityje dirbtume kartu, LVMH būtų pasiryžęs dar labiau stiprinti savo lyderystę pasaulyje.
Jei sandoris su strateginiu partneriu neįvyktų, Dell’Orco kartu su Armani giminaičiais turės išvesti „Armani“ grupę į biržą Italijoje arba kitoje lygiavertėje rinkoje. Vis dėlto jie privalės užtikrinti, kad bus paisoma Armani vertybių:
dirbti „etiškai, su moraliniu sąžiningumu ir korektiškumu“, ieškant „esminio, modernaus, elegantiško ir subtilaus stiliaus“, skiriant ypatingą dėmesį inovacijoms, tobulumui, kokybei ir rafinuotumui.
Šis sprendimas – priversti paveldėtojus parduoti grupę – daug kam pasirodė netikėtas. Iki mirties Armani buvo vienintelis savo imperijos vadovas ir akcininkas, kuris visada kategoriškai atmesdavo mintį prarasti kontrolę. 2021-aisiais jis atmetė John’o Elkann’o (Ferrari ir Stellantis valdančios Agnelli šeimos atstovo) pasiūlymą, o dar anksčiau – „Gucci“ siūlymą. „Mano noras – vadovauti įmonei tiek, kiek gyvensiu“, – dažnai sakydavo Armani.
Dar rugpjūčio 29 d. „Financial Times“ jis teigė: „Mano įpėdinystės planas – palaipsniui perduoti atsakomybę artimiausiems žmonėms, tokiems kaip Leo Dell’Orco, šeimos nariams bei visai komandai.“
Asmeninio turto padalijimas
Asmeninį turtą Armani išskirstė dosniai. Į jį įeina XVII a. rūmai Milane, namas Sen Tropeze, apartamentai Paryžiuje ir Niujorke, antikvariniai daiktai, meno kūriniai bei draudimo polisas. Šie objektai atiteks Pantaleo Dell’Orco, dizainerio seseriai Rosannai, dukterėčioms Silvanai ir Robertai, sūnėnui Andrea Cameranai bei jo dukroms Margheritai ir Mariai Vittoriai.
Testamente pabrėžiama, kad tik du meno kūriniai – Matisse’o piešinys ir Man Ray „Ranką“ – bus iškelti iš Milano rūmų, kuriuose toliau gyvens Dell’Orco. Vila JAV perduodama Michele’i Morselli, nekilnojamojo turto įmonės vadovui ir artimam Armani draugui. Jo dukra Bianca taps vienos draudimo sutarties naudos gavėja.
Kiekvieno paveldėtojo teisės į atskiras valdas suplanuotos taip, kad artimieji turėtų jose lankytis ir gyventi kartu – šiuo unikaliu sprendimu Armani siekė išlaikyti šeimos ryšius net jam išėjus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!