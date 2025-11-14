Paul de Miko karjeroje – naujas vingis

Aštuonių laidų cikle savo istorijomis dalinsis inovacijas kuriantys verslai, o ekspertai padės suprasti, ko reikia, kad šalis artimiausioje ateityje padarytų proveržį aukštųjų technologijų srityje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Mokslininkai, startuoliai, technologijų kūrėjai jau dabar formuoja Lietuvos ateitį. Norime parodyti ir padėti suprasti, kokie pokyčiai laukia mūsų jau artimiausiais dešimtmečiais, geriau pažinti šalyje kuriamas inovacijas. Gal ne daug kas girdėjo apie tai, kad Lietuvoje kuriami unikalūs kosmoso sprendimai ar papildai su alternatyviais baltymais. Todėl tikimės, kad laidos žiūrovams padėsime pažinti pažangiausius šalies verslus, galinčius konkuruoti su pasauliniais vardais“, – sako Inovacijų agentūros laikinoji vadovė Patricija Reut.
Nors tinklalaidės temos iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti gana rimtos, joje nebus sudėtingų terminų ar keliaaukščių teorijų – čia dalyviai kviečiami bendrauti laisvai ir lengvai, lyg kompanijoje prie arbatos puodelio. Tai padeda išpainioti įvairias mokslo ir verslo mįsles ir padėti geriau suprasti pažangiausias technologijas.
„Verslo, mokslo ir visuomenės bendradarbiavimas – neatsiejama tvaraus valstybės augimo sąlyga. Kai visos pusės kalba ta pačia kalba, sprendimai ne tik greičiau gimsta, bet ir turi realų poveikį“, – priduria P. Reut.
Pirmasis epizodas – apie gynybos ateitį
Pirmasis naujojo „Ateities architektų“ sezono epizode – viena opiausių šių dienų temų – šalies gynyba.
Laidoje Inovacijų agentūros „LT space Hub“ ekspertas Eigirdas Šarkanas, kosmoso ir lazerių startuolio „Astrolight“ inžinierius Adomas Lukenskas ir technologijų ekspertas, KTU Aviacijos specialistų mokymo centro atsakingasis vadovas Andrius Vilkauskas diskutuoja, kaip technologinė pažanga keičia saugumo diskursą ir kiek šiandieninėje bei ateities karyboje yra svarbus kosmosas.
Laidos vedėjas Paul de Miko kartu su ekspertais kalba apie kibernetines atakas, bepiločių orlaivių technologijų plėtrą, dirbtinio intelekto naudojimą bei potencialą, kurį Lietuvos mokslininkai sukaupė lazerių ir fotonikos srityje. Ekspertai svarsto, kaip šios technologijos galėtų būti pritaikomos karinėse sistemose, ar Lietuva gali tapti vienu iš NATO kosmoso inovacijų centru, ar realu, kad lietuviški palydovai saugos ryšius, stebės kibernetinius ir fizinius pavojus.
Suprantamai ir visiems
Tinklalaidėje „Ateities architektai“ žiūrovai kviečiami įsitraukti į platesnį pokalbį apie valstybės ateitį. Pokalbiuose dalyvauja Lietuvos mokslininkai, startuolių kūrėjai, inovacijų politikos formuotojai. Visi epizodai bus pasiekiami „YouTube“ ir „Spotify“ platformose.
Pirmąjį epizodą galite žiūrėti čia:
