 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paul de Miko karjeroje – naujas vingis

2025-11-14 13:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 13:30

Inovacijų agentūra kartu su turinio kūrėju Paul de Miko pradeda naują tinklalaidės „Ateities architektai: Lietuvos ateitis suprantamai, visiems“ sezoną. Kiekviename epizode dalyviai iš skirtingų sričių projektuos Lietuvos ateitį: kokia bus gynybos sistema, kaip atrodys miestai ir regionai, kokias galimybes dabartinės technologijos atvers sveikatos sektoriuje ir net kokį maistą valgysime 2050-aisiais.

Paulius Mikolaitis (nuotr. Mantas Gudzinevicius)

Inovacijų agentūra kartu su turinio kūrėju Paul de Miko pradeda naują tinklalaidės „Ateities architektai: Lietuvos ateitis suprantamai, visiems“ sezoną. Kiekviename epizode dalyviai iš skirtingų sričių projektuos Lietuvos ateitį: kokia bus gynybos sistema, kaip atrodys miestai ir regionai, kokias galimybes dabartinės technologijos atvers sveikatos sektoriuje ir net kokį maistą valgysime 2050-aisiais.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aštuonių laidų cikle savo istorijomis dalinsis inovacijas kuriantys verslai, o ekspertai padės suprasti, ko reikia, kad šalis artimiausioje ateityje padarytų proveržį aukštųjų technologijų srityje, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

REKLAMA
REKLAMA

„Mokslininkai, startuoliai, technologijų kūrėjai jau dabar formuoja Lietuvos ateitį. Norime parodyti ir padėti suprasti, kokie pokyčiai laukia mūsų jau artimiausiais dešimtmečiais, geriau pažinti šalyje kuriamas inovacijas. Gal ne daug kas girdėjo apie tai, kad Lietuvoje kuriami unikalūs kosmoso sprendimai ar papildai su alternatyviais baltymais. Todėl tikimės, kad laidos žiūrovams padėsime pažinti pažangiausius šalies verslus, galinčius konkuruoti su pasauliniais vardais“, – sako Inovacijų agentūros laikinoji vadovė Patricija Reut.

REKLAMA

Nors tinklalaidės temos iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti gana rimtos, joje nebus sudėtingų terminų ar keliaaukščių teorijų – čia dalyviai kviečiami bendrauti laisvai ir lengvai, lyg kompanijoje prie arbatos puodelio. Tai padeda išpainioti įvairias mokslo ir verslo mįsles ir padėti geriau suprasti pažangiausias technologijas.

„Verslo, mokslo ir visuomenės bendradarbiavimas – neatsiejama tvaraus valstybės augimo sąlyga. Kai visos pusės kalba ta pačia kalba, sprendimai ne tik greičiau gimsta, bet ir turi realų poveikį“, – priduria P. Reut.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmasis epizodas – apie gynybos ateitį

Pirmasis naujojo „Ateities architektų“ sezono epizode – viena opiausių šių dienų temų – šalies gynyba.

Laidoje Inovacijų agentūros „LT space Hub“ ekspertas Eigirdas Šarkanas, kosmoso ir lazerių startuolio „Astrolight“ inžinierius Adomas Lukenskas ir technologijų ekspertas, KTU Aviacijos specialistų mokymo centro atsakingasis vadovas Andrius Vilkauskas diskutuoja, kaip technologinė pažanga keičia saugumo diskursą ir kiek šiandieninėje bei ateities karyboje yra svarbus kosmosas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Laidos vedėjas Paul de Miko kartu su ekspertais kalba apie kibernetines atakas, bepiločių orlaivių technologijų plėtrą, dirbtinio intelekto naudojimą bei potencialą, kurį Lietuvos mokslininkai sukaupė lazerių ir fotonikos srityje. Ekspertai svarsto, kaip šios technologijos galėtų būti pritaikomos karinėse sistemose, ar Lietuva gali tapti vienu iš NATO kosmoso inovacijų centru, ar realu, kad lietuviški palydovai saugos ryšius, stebės kibernetinius ir fizinius pavojus.

REKLAMA

Suprantamai ir visiems

Tinklalaidėje „Ateities architektai“ žiūrovai kviečiami įsitraukti į platesnį pokalbį apie valstybės ateitį. Pokalbiuose dalyvauja Lietuvos mokslininkai, startuolių kūrėjai, inovacijų politikos formuotojai. Visi epizodai bus pasiekiami „YouTube“ ir „Spotify“ platformose.

Pirmąjį epizodą galite žiūrėti čia:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų