Paul De Miko apie influencerio darbą: „Kažkada turbūt gali būt žiauriai lengva“

Apie tai, „Žinių radijas“ laidoje, diskutuoja tinklaraštininkas Paulius Mikolaitis, geriau žinomas Paul de Miko vardu, ir marketingo agentūros „Influenceriai.lt" įkūrėja ir vadovė Laura Aleksandravičė.
Kas vyksta šiandien nuomonės formuotojų rinkoje Lietuvoje – ar tai auganti, ar stabilizavusis rinka? Kaip ji atrodo?
L. Aleksandravičė: Žvelgiant iš pajamų pusės, iš tikrųjų, tokių tikslių duomenų neturime. Neseniai „Kantar“ tyrimų bendrovė pabandė apskaičiuoti, kad šita rinka galėtų būti verta 5 mln., tačiau mūsų vertinimu galėtų būti bent tris kartus didesnė todėl, kad 5 mln. pajamų sudaro vien tik trijų specializuotų agentūrų metinės pajamos.
Agentūrų, dirbančių su nuomonės formuotojais, taip pat ir prekių ženklų tiesiogiai, yra tiesiog šimtai: nuo mažų verslų iki didelių kompanijų. Nors ir tų tokių tikslių skaičių neturime, bet spėtume, kad arčiau 15 mln. galėtų būti, ir taip, tai yra auganti rinka.
Kasmet tiek ir pačių nuomonės formuotojų, be abejonės, atsiranda vis daugiau, bet ir matome pagal prekių ženklų investicijas, kad jos stabiliai auga. Žinoma, priklausomai nuo to, kokie tais metais yra įmonės planai, strategija, tai gali tie skaičiai svyruoti, bet nuomonės formuotojai tikrai yra tokia įsitvirtinusi jau viso to marketingo plano dalis kasmet.
Tai iš rinkos dydžio sakyčiau, kad vis dar auganti.
Kiek tų nuomonės formuotojų galime suskaičiuoti? Jūs minėjot, kad dirbate su apie 350, tai čia jau toks ir yra skaičius, ar jų gali būti dar daugiau?
L. Aleksandravičė: Ne, iš tikrųjų, yra kur kas daugiau – mes dirbame visose Baltijos šalyse, bet jų yra tūkstančiai. Jeigu paimti vien tik tokius nuomonės formuotojus nuo 10 tūkst. sekėjų viename kanale, tai jau jų mes galėtume priskaičiuoti arti 10 tūkst.
Tai yra labai nemažas skaičius ir, tarp kitko, Lietuva visame Baltijos šalių kontekste atrodo geriausiai šituo klausimu – mes esam tikrai labai toli pažengę, išsivystę, ir mūsų didžiausias nuomonės formuotojas turi virš 500 tūkst. sekėjų, kai Latvijoje, Estijoje tie skaičiai yra vos virš 100 tūkst.
Aišku, ir rinkos šiek tiek mažesnės, bet kažkaip mes labiau mėgstam stebėti, sekti žmones, tai ir tų kūrėjų yra daugiau, ir tų sekėjų bazė yra ženkliai didesnė.
Pauliau, keliantis į mikro lygmenį, kaip atrodo nuomonės formuotojo darbas? Ar jūsų kiekviena diena atrodo taip, kaip kai Lietuvoje lankėsi amerikiečių žvaigždė iShowSpeed?
P. Mikolaitis: Tikrai ne. Aišku, šiek tiek kitokia gal turinio kūrimo specifika, vadinkim taip, ar ne? Jis yra gyvo vaizdo transliuotojas. Aš šiaip irgi esu gyvo vaizdo transliuotojas kartą per savaitę, bet ir net ir tos transliacijos yra visai kitokios, jos yra paprasčiausiai iš mano ofiso, iš mano namų.
Kaip atrodo mano diena? Iš esmės, tai ji gali būti labai skirtinga. Šiandien dalyvauju antrame interviu, tarp tų interviu montuoju vaizdo įrašą, vakare žinau, kad rašysiu vieną scenarijų, kurį turėsiu priduoti.
Tai jos yra labai skirtingos ir, tiesą sakant, sakau, skirtingos, bet čia nėra kažkokios kupinos nuotykių ar kad ten kažkokios labai įdomios iš esmės. Tai jeigu mes kalbam apie grynai reklaminius užsakymus, tai yra tų reklaminių užsakymų pildymas.
Sakykime, scenarijaus kažkoks pasirašymas, jeigu to reikia, filmavimas, jeigu to reikia montavimas ir panašūs niuansai čia konkrečiai mano dienoje. Taip, ten, aišku, sakau, būna tada tokių keistų dienų, kaip kad diena po to apsilankymo tos žvaigždės, tai ten aš tiesiog ėjau tą dieną 13 interviu duot į visus įmanomus kanalus ir portalus.
Ta diena buvo tokia į minusą, finansiškai tariant, aš juokauju, aišku, ten galima būtų turbūt susiskaičiuot mano pasiekiamumą kažkokį tai, bet taip, jos visos yra skirtingos, bet aš neromantizuoju to.
Tiesiog jos sandara priklauso nuo to, kaip aš savo dieną susidėliojau ir kaip savo darbą susidėliojau.
Kažkur teko skaityti, kad atsiranda jaunų žmonių, kurie paklausti, ką veiks suaugę, sako, kad taps nuomonės formuotojais.
P. Mikolaitis: Taip, tai prieš septynerius metus atsakymas būdavo „youtuber'is“, prieš penkerius metus tai buvo „streamer'is“, tai yra tas transliuotojas vadinamasis, nes kažkuriuo metu buvo, šiokios tokios, vėl panaudosiu tą patį žodį, romantikos montuot vaizdo įrašą, dabar nebėra tam laiko.
Niekas nebeturi laiko sėdėt prie montažo, viską gali transliuot gyvai, paskui karpyt gal kažkokius segmentus, o dabar tikriausiai sako, kad tiesiog nuomonės formuotoju galbūt norėtų būti. Tai sunkus, nesunkus, čia vėlgi priklauso nuo specifikos, priklauso nuo to, kokią tu auditoriją išsiugdei, į kokį tu turinį esi orientuotas.
Kažkada turbūt gali būt žiauriai lengva, jeigu tai yra tau super natūralu ir tu uždirbi grynai iš to, ką tu transliuoji savo kasdieniame gyvenime ir kas vyksta aplink tave. Vėlgi, klausimas, kiek to įdirbio tada reikia įdėt, kad parodyti kažkokį tai dalyką, kuris generuoja tą dėmesį.
Mano turinio specifika turbūt yra kažkiek šiek tiek sudėtingesnė, nes ji reikalauja scenarijų, montažo, tai dar kažkokio papildomo apdirbimo, bet vėlgi, aš nesakau, kad čia yra sunkus mano darbas, tiesiog sakau, kad sunkesnis negu kad pas kai kuriuos nuomonės formuotojus arba negu kad galėtų būti.
Tai čia labai priklauso, tiesą pasakius, nes ir tada automatiškai yra tokių nuomonės formuotojų, kurie be galo daug darbo įdeda į savo turinį ir, tai vėlgi, tai tada žiūri priklausomai nuo specifikos, sakykime.
Ar jūsų darbas yra panašesnis į samdomo darbuotojo ar užsiimančio individualia veikla?
P. Mikolaitis: Samdomas darbuotojas turbūt gali turėti tiesiog individualią veiklą, ar ne? Tai nežinau, čia turbūt persidengia šitie du. Atsakant į klausimą, tai nežinau, teoriškai samdomas.
Pas mane ateina į agentūrą, kreipiasi kažkas kas nori pasireklamuoti, tada mes su agentūra kalbamės, kaip mes galim realizuoti tą jų kažkokį tai planą reklamos, ir tada aš jau sėdu dirbti taip, kad jis būtų realizuotas. Tai realiai gaunasi, kad aš esu samdomas darbuotojas, taip.
