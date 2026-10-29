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TV3 naujienos > Žmonės

Patyčias ir smurtą nekart patyręs Aivaras Vilutis atviras: „Iki šiol bijau...“

PASIKALBĖKIM
2026-10-29 17:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 17:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Astrobiologą, mokslo populiarintoją ir turinio kūrėją Aivarą Vilutį socialiniuose tinkluose seka dešimtys tūkstančių žmonių. Vyras rodo jiems nepagražintą kasdienybę, santykius su mylimuoju Francisco ir neslepia savo homoseksualumo. O ar taip buvo visuomet? Kada jis išdrįso atsiskleisti šeimai ir kodėl kalbėdamas apie tai susigraudino?

Astrobiologą, mokslo populiarintoją ir turinio kūrėją Aivarą Vilutį socialiniuose tinkluose seka dešimtys tūkstančių žmonių. Vyras rodo jiems nepagražintą kasdienybę, santykius su mylimuoju Francisco ir neslepia savo homoseksualumo. O ar taip buvo visuomet? Kada jis išdrįso atsiskleisti šeimai ir kodėl kalbėdamas apie tai susigraudino?

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Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ Aivaras ne tik papasakojo apie vingiuotą profesinį kelią, bet ir atvirai prakalbo apie patirtas skaudžias patyčias bei smurtą. Kokius randus šie išgyvenimai paliko jo viduje?

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„Iki šiol bijau kartais prieiti prie nepažįstamų žmonių“, – sako svečias.

(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aivaras Vilutis tinklalaidėje „Pasikalbėkim“

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Mokykloje patyrė patyčias

Neseniai 31-ąjį gimtadienį paminėjęs mokslininkas pripažįsta, kad nuo vaikystės jautėsi kitoks. Marijampolėje augęs Aivaras iš pradžių norėjo tapti aktoriumi, tačiau po nesėkmingų bandymų nusprendė sukti į komunikaciją, o tada kardinaliai pakeitė kryptį ir ėmė studijuoti biofiziką. Vyras tikina, kad mokykloje buvo stropus mokinys, nekonfliktiškas, tačiau nepaisant to, patyrė ne vieną skaudų smūgį iš bendraamžių.

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„Aš žinodavau, kad jeigu jie mane pamatys, tai turėsiu pusę valandos kančios ir visokiausių žodžių. Sustodavo iš abiejų pusių, prasidėdavo stumdymai ir panašiai. Taigi aš atėjau anksčiau ir stoviu tame mokyklos koridoriaus gale, užsidaręs savyje, kad tik manęs niekas nepamatytų. Net kvėpuot atrodo negali, kažką pasakyt, bet jie vis tiek mane pamatė“, – pasakoja mokslininkas. 

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Kas tą kartą nutiko ir kodėl šis įvykis taip stipriai įsirėžė į Aivaro atmintį? Ar visa tai, ką patyrė mokykloje, turi pasekmių? Galiausiai išvykus studijuoti į užsienį, Aivarui atsirado daugiau laisvės būti savimi. O pažintis su portugalu Francisco, kurį meiliai vadina savo princese, visiškai pakeitė jo gyvenimą. Trejus metus kartu esantys myliemieji neslepia, kad svajoja apie santuoką, bet kol kas Lietuvoje to padaryti negali. Kaip dėl to jaučiasi?

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Mamos žodžių nepamirš niekada

Aivaras pripažįsta, kad apie savo orientaciją sunkiausia buvo pranešti artimiesiems – tėvams ir garbaus amžiaus seneliui. Pasakodamas apie šį atvejį, mokslininkas negalėjo sulaikyti ašarų. Kokie mamos pasakyti žodžiai jį taip sujaudino, kad nepamirš visą gyvenimą? O kaip šeima priėmė mylimąjį Francisco? Kokie jų santykiai šiandien?

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Optimizmu spinduliuojantis Aivaras tikina, kad gyventi Lietuvoje jiems tikrai patinka ir viliasi, kad valdžia pagaliau ryšis priimti bent jau partnerystės įstatymą.

„Aš esu mokslininkas, visų pirma. Žmogus, kuris nori padėti visuomenei suprasti sudėtingus dalykus, bet aš esu ir žmogus, kuris grįžta namo, turi mylintį žmogų, tačiau dėl to esu nuolat plakamas“, – jautriai sako Aivaras. 

Visą pokalbį su Aivaru Vilučiu žiūrėkite straipsnio pradžioje.

Tinklalaidę „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Antradieniais 19 val. – ir TV3 YouTube kanale!

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