Patarimas knygų mylėtojams: padės pakeisti savo įpročius ir namams suteiksite daugiau erdvės

Šia tema jis diskutuos su knygų apžvalgininke bei tinklaraštininke Nora Žaliūke, dar žinoma „Knygų damos“ slapyvardžiu.

Nora prisipažins esanti spausdintų knygų gerbėja. Jos namuose nauji skaitiniai kaupiasi itin greitai, todėl knygos jau seniai nebetelpa į lentynas. Vis tik moteris pasidžiaugs, jog šiai problemai visai neseniai sprendimą pasiūlė unikali knygų mainų platforma „Bookswap“. Nė nedvejojusi, Nora tapo šios knygų mainų platformos ambasadore ir ėmė aktyviai visus skatinti turimas knygas, kurių skaitytojai jau nebeskaitys, mainyti į dar neskaitytas, ir taip, galbūt, surasti net tokių knygų, kurių ilgai ieškojo.

Tokie knygų mainai, pasak tinklaraštininkės, teikia didžiulį emocinį pasitenkinimą: „Juk vienam nereikalinga knyga, kitam žmogui gali suteikti daug džiaugsmo“.

REKLAMA

Laidos vedėjas Leonardas taip pat yra knygų mylėtojas, todėl nuoširdžiai apsidžiaugs išgirdęs apie šią unikalią idėją, padedančią mums keisti savo įpročius ir nepirkti to, ką galime mainyti su kitais. „Taip ne tik neatsisakysime savo pomėgio, tačiau ir mažinsime vartojimą bei savo namams suteiksime daugiau erdvės“, – įspūdžiais apie tvaresnius sprendimus dalinsis aktorius.

Leonardo mintims pritars ir SEB banko tvarumo vadovas Audrius Rutkauskas. Pasak jo, vis daugiau jaunų verslų savo įmonės veikloje pritaiko tvarumo idėjas, kurios prisideda prie opių visuomenei problemų sprendimo. Specialisto teigimu, visų pirma, tai lemia išaugę ir per pandemiją dar sustiprėję vartotojų poreikiai rinktis tvarų produktą ar paslaugą. Be to, tvarumas verslui tampa ir konkurenciniu pranašumu, leidžiančiu įsitvirtinti ir išlikti rinkoje.

Laidos herojės Noros Žaliūkės istorija ir specialistų patarimai – jau šį šeštadienį laidoje „Tylūs geradariai. Tvarumo istorijos“ 11.30 val. per TV3.