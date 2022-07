Pastebėjo akyliausi: ant Meghan Markle piršto sužibęs žiedas turi ypatingą reikšmę

Meghan Markle turi neįtikėtiną skonį, kai kalbama apie papuošalus; Sasekso hercogienė yra žinoma dėl subtilių, gražių aukso dirbinių. Ji nuolat matoma su žiedais ant pirštų, dėvinti subtilias apyrankes. Visai neseniai Meghan debiutavo su nauju žiedu ant penktojo piršto ir, anot prekės ženklo, už jo dizaino slypi prasmė, rašo express.co.uk.

Balandžio mėnesį Nyderlanduose „Invictus Games“ Meghan buvo matoma su dviem naujais blizgančiais žiedais su deimantais. Ji taip pat mūvėjo žiedus Karalienės platininio jubiliejaus iškilmėse Londone proga. Jie buvo subtiliai rodomi, kai ji bendravo su kai kuriais jaunesniais karališkosios šeimos nariais balkono gale, per paradą „Trooping of the Colour“. Deimantiniai žiedai yra iš prekės ženklo „Shiffon Co“ – vieno mėgstamiausių Meghan papuošalų prekinio ženklo.

Vienas iš žiedų yra 1972 m. „Tennis Pinky Ring“. Svetainėje rašoma, kad žiedas buvo sukurtas ir pagamintas „50-osioms IX antraštinės dalies – svarbiausio teisės akto, nutiesusio kelią moterims į sportą“ – metinėms.

REKLAMA

„1972 m. Shiffon Tennis Pinky Ring“ yra legendinės sporto apyrankės tęsinys. Ši mūsų firminio rožinio žiedo deimantų versija tęsia misiją remti moteris, 19,72 proc. pelno skiriant mūsų investicijų fondui „Moterys sporte“. „Šis fondas investuos į moterų draugijas, susijusias su sportu, įskaitant jų sveikatą ir gerovę.

Meghan žiedas yra iš platinos ir aukso. Jis kainuoja daugiau nei 2800 eurų, o šiuo metu nusipirkti vieną iš šių spindinčių krištaliukų ant piršto laukia daugybė žmonių. Shilpa Yarlagadda juvelyrinių dirbinių įmonę įkūrė 2017 m. iš savo Harvardo bendrabučio kambario. Ji pakomentavo savo žiedus mūvėjusią kunigaikštienę: „Kai Meghan mūvėjo mūsų žiedą, tai buvo tiesiog tokia nuostabi akimirka. Mane ji visada labai įkvėpė“, – pridūrė ji, remdamasi kai kuriais Meghan karjeros įvykiais – kalba Jungtinėse tautose moterims ir vaidmeniu seriale „Kostiumuotieji“.

REKLAMA

REKLAMA

Shilpa pridūrė: „Viskas, ką ji daro, turi reikšmingas mintis ir prasmę, kurią jos veiksmai gali sukurti. Žinau, kad kai ji dėvi papuošalą, už jo slypi daugybė reikšmių“, – pasakojo dizainerė.

1972 m. „Tennis Pinky Ring“ yra nauja „Duet Pinky Ring“ versija, kurią Meghan taip pat turi savo papuošalų dėžutėje ir dėvėjo, kai kartu su princu Harry davė interviu žurnalui TIME. „Duet Pinky Ring“ yra reguliuojamo dydžio žiedas, kuriame šalia didesnio yra mažas deimantas, simbolizuojantis vieną moterį, remiančią kitą per „rožinį pažadą“.