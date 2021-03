Paskelbtos „Oskarų“ nominacijos: pirmą kartą nominuotos dvi moterys režisierės

Srautinio transliavimo paslaugų milžinės „Netflix“ nespalvota juosta „Mankas“ pasakoja apie Holivudo aukso amžiaus laikus ir apie juostos „Pilietis Keinas“ kūrimą.

Geriausio filmo kategorijoje nominuoti aštuoni filmai, tarp jų „Mankas“, E. Fennell „Mergina, teikianti vilčių“, Ch. Zhao „Klajoklių žemė“, sulaukusi kontroversiškų vertinimų Kinijoje, „Judas and the Black Messiah“, „Sound of Metal“, „Minari“ ir „Čikagos septyneto teismas“.

Geriausio režisieriaus kategorijoje, kurioje iki šiol buvo nominuotos vos penkios moterys, priimti istoriniai sprendimai: pirmą kartą nominuotos dvi moterys, o Ch. Zhao dar tapo pirmąja šioje kategorijoje nominuota azijiečių kilmės moterimi. Į geriausio režisieriaus „Oskarą“ taip pat pretenduoja „Minari“ kūrėjas Lee Isaacas Chungas, D. Fincheris ir „Dar po vieną“ režisavęs Thomas Vinterbergas.

Nominacijas iš Londono paskelbė Nickas Jonasas ir Priyanka Chopra Jonas. Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimų ceremonija įprastais metais jau būtų įvykusi, bet šiemet ji buvo dviem mėnesiams atidėta dėl pandemijos.

93-ioji „Oskarų“ įteikimo ceremonija bus rodoma balandžio 25 dieną. Akademija pirmadienį patvirtino, kad šou vyks ir savo įprastoje vietoje, teatre „Dolby“ Los Andžele, ir šio miesto centrinėje geležinkelio stotyje.