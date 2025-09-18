Pasaulinis sveikatingumo savaitgalis Palangoje: trys dienos pasimėgauti sveikatinimosi džiaugsmu prie jūros

Palangos kurortas ir sveikatingumas yra dvi neatsiejamos sąvokos. Poilsis yra tai, ko mes vykstame į kurortą, o poilsis sveikatinantis (per sveikatingumą) yra dviguba nauda bei gėris tiek fiziniam, tiek dvasiniam kūnui.
Devintus metus iš eilės visame pasaulyje vyksta Pasaulinis sveikatingumo savaitgalis „World Wellness Weekend”. Palanga – jau antri metai yra šios gražios iniciatyvos dalis.
Pasaulinio sveikatingumo savaitgalio idėjos autorius – prancūzas Jean–Guy de Gabriac. Jis sveikina didžiausią Lietuvos kurortą, palaikant jo sumanymą, jungiantis prie pasaulinio sveikatingumo tinklo.
Tokio savaitgalio pagrindiniai aspektai yra sveikatingumo šventimas: sveikas miegas, natūralus, sveikatingas maistas, sportas (joga, meditacija, aktyvios veiklos lauke), SPA (pramogos baseine, „jacuzzi”, pirtys), švietėjiška veikla, grožio puoselėjimas, masažai.
Proga atrasti ramybę ir įsikrauti energijos
Palangos viešbučių ir restoranų asociacija bei jos partneriai jau antrus metus aktyviai palaiko „World Wellness Weekend“ idėjas. „Tai – ypatinga dovana mūsų miestui, jo svečiams ir bendruomenei. Kviečiame visus atvykti ir kartu mėgautis ypatingu ”World Wellness Weekend” Palangoje – tai proga atrasti ramybę, įsikrauti energijos ir pasimėgauti sveikatinimosi džiaugsmu prie jūros”, – teigia šios asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė.
Šįmet Palangos gyventojų ir kurorto svečių visą savaitgalį laukia nemokamos programos: paskaitos, sveikatingumo užsiėmimai, pirties ritualai, mankštos ir šokiai, įvairios procedūros bei malonumai. Visos veiklos vyks skirtinguose Palangos objektuose, o jose dalyvaus žinomi Lietuvos lektoriai bei sveikatingumo specialistai.
Visus renginio dalyvių pasiūlymus galite rasti www.wellmap.org (specialiai sukurtame pasauliniame dalyvių žemėlapyje), o Lietuvoje apie viešbučių ir restoranų bei miesto pramogų įstaigų pasiūlymus komunikacija vyksta @Palanga VRA bei puslapyje www.visit-palanga.lt.
Lems turizmo trauką mūsų šaliai
Pasaulinis sveikatingumo savaitgalis Lietuvoje minimas nuo 2022-ųjų; jis neatsiejamas nuo sveikos gyvensenos propaguotojų, sveikatingumo paslaugų teikėjų (poilsio, sveiko miego, apgyvendinimo, maitinimo, sporto, jogos, masažo paslaugų sektorius), viešbučių.
Dalyviai aktyviai registruojasi specialiame interneto puslapyje, yra matomi metus pasaulio žemėlapyje, atlieka svarbią misiją, atkreipiant visuomenės dėmesį į sveikatingumo paslaugas, kaip geriausią natūralų būdą puoselėti sveikatą ir patirti gyvenimo džiaugsmą.
„Šia misija vienijasi simboliškai su pasauliu, švenčiant organizatoriaus nurodytą datą. Tuo pačiu atkreipia savo klientų, visuomenės dėmesį į vykdomas veiklas, jų svarbą. O juk tai – nemokama, turininga, tarptautinė reklama. Kuo daugiau sveikatinimo veiklų registruosis internetiniame pasaulio žemėlapyje, švęs, tuo labiau atkreips aukščiausio lygio paslaugų ieškančių žmonių, turistų dėmesį, lems turizmo trauką mūsų šaliai, apsilankymą konkrečiame kurorte“, – sveikatingumo savaitgalio svarbą pristato „World Wellness Weekend“ ambasadorė Lietuvoje Renata Survilienė.
Anot R. Survilienės tokio šio renginio pagrindinė žinutė – skleisti informaciją apie natūralias sveikatos palaikymo formas, priminti visuomenei dar ir dar kartą, apie sveiką gyvenseną, rūpinimąsi savimi kasdien, kas stiprina mūsų kūną ir sielą, imunitetą, atsparumą virusams, ligoms.
„Tai projektas vienijantis viso pasaulio sveikatos puoselėjimo natūraliais holistiniais metodais specialistus, paslaugų teikėjus. Tai tauri misija ir galimybė, pristatyti savo veiklas, susijusias su natūraliomis sveikatos puoselėjimo formomis – sveikas miegas, mityba, aktyvus poilsis, sportas, masažai”, – teigia veikli moteris.
Unikalaus sveikatingumo savaitgalio organizatoriai Palangoje tikisi, kad tai taps tradicija ir su lig kiekvienais metais sveikatinimosi programos bus turiningesnės bei patrauklesnės, kvies pasimėgauti ne tik Lietuvos gyventojus, bet ir svečius iš užsienio.
