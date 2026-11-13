Pas Birutę Petrikytę apsilankiusi pasaulinė žvaigždė liko be žado: to išvysti nesitikėjo

Šį kartą Birutė Petrikytė svečius pasitiko prie vaišių stalo. Lietuvos estrados primadona asmeniškai pasirūpino, kad Maggie Reilly ir jos muzikantų pažintis su lietuviška virtuve neapsiribotų vienu patiekalu. Ant stalo atkeliavo šaltibarščiai, cepelinai su varške ir mėsa, bulviniai blynai bei burokėlių salotos. Tokie pietūs tapo proga trumpam sustoti prieš vakaro pasirodymą ir susipažinti su Lietuva per jos skonius bei žmones. Birutė Petrikytė patiekalus pagamino, o jos dukra Andželika aptarnavo svečius.
„Kai svečiuose sulauki tokio balso savininkės, norisi ją pasitikti ypatingai. Pagalvojau: scenoje Maggie mus vaišina savo dainomis, o aš galiu ją pavaišinti tuo, ką gaminame ir mėgstame Lietuvoje. Norėjosi, kad prie mūsų stalo ji ir muzikantai pasijustų laukiami svečiai“, – sako Birutė Petrikytė.
Lietuviški patiekalai Maggie Reilly nustebino ir patiko tiek jai, tiek kartu atvykusiems muzikantams. Svečiai taip pat paragavo „Žalgirio“ trauktinės ir „Vorutos“ vyno. Tačiau svarbiausia šio susitikimo dalimi tapo galimybė pabendrauti: dvi atlikėjos, kurių balsus klausytojai pažįsta jau ne vieną dešimtmetį, susitiko ne užkulisiuose, o prie bendro stalo.
„Koncertuodami daug keliaujame, tačiau būtent tokie susitikimai leidžia pajusti šalį. Lietuviška virtuvė mane maloniai nustebino, o žinojimas, kad Birutė pati mums paruošė šiuos patiekalus, pietus pavertė dar ypatingesniais. Mums su muzikantais labai patiko. Nuostabu, kai prieš koncertą pasitinka tiek šilumos“, – sako Maggie Reilly.
Susitikime netrūko ir gražaus vaidmenų apsikeitimo. Birutė Petrikytė, pati įpratusi prie publikos dėmesio, šį kartą rūpinosi viešnia, kurios balsas tą patį vakarą skambės Palangos koncertų salėje. „Yra balsų, kuriuos atpažįsti vos iš kelių natų. Maggie balsas būtent toks. Labai smagu už gerai pažįstamų dainų atrasti žmogų ir tiesiog pasikalbėti. Šiandien aš buvau šeimininkė, o vakare svarbiausia šeimininkė jau bus ji – scenoje“, – šypsosi Lietuvos estrados primadona.
Vakare – balsas, kurį atpažįsta kelios kartos
Maggie Reilly vardas neatsiejamas nuo su Mike’u Oldfieldu įrašytų „Moonlight Shadow“, „To France“ ir „Foreign Affair“. Šios dainos daugeliui klausytojų reiškia daugiau nei pažįstamas melodijas – jos sugrąžina jaunystės prisiminimus, pirmąsias keliones ar ypatingus gyvenimo žmones.
Palangoje dainininkė pasirodys su savo grupe. Klausytojai turės galimybę gyvai išgirsti balsą, kurį daugelį metų girdėjo radijuje ir įrašuose, bei praleisti vakarą su gerai pažįstama muzika.
Šįkart Lietuvos pajūris atlikėjos prisiminimuose liks ne tik dėl koncerto: prieš susitikimą su publika čia jos laukė kitos scenos legendos svetingumas ir lietuviškas stalas.
Maggie Reilly koncertas – lapkričio 13 d., penktadienį, 19 val. Palangos koncertų salėje.
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