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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Birutės Petrikytės – džiugi žinia

2026-11-11 16:55 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-11-11 16:55
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Trys Lietuvos jaunieji dainininkai ir trys „Grand Prix“ apdovanojimai. Tokią žinią iš Sakartvelo miesto Batumio atsiuntė Lietuvos estrados primadona Birutė Petrikytė kartu su dukra ir atlikėja Andželika, dalyvavusi tarptautinio vaikų ir jaunimo meno festivalio-konkurso vertinimo komisijoje. Karina Subočūtė, Darvinas Tamulynas ir Nikita Stuliov savo amžiaus kategorijose pelnė „Grand Prix“.

Birutė Petrikytė (nuotr. asm. archyvo)
GALERIJA (5)

Trys Lietuvos jaunieji dainininkai ir trys „Grand Prix“ apdovanojimai. Tokią žinią iš Sakartvelo miesto Batumio atsiuntė Lietuvos estrados primadona Birutė Petrikytė kartu su dukra ir atlikėja Andželika, dalyvavusi tarptautinio vaikų ir jaunimo meno festivalio-konkurso vertinimo komisijoje. Karina Subočūtė, Darvinas Tamulynas ir Nikita Stuliov savo amžiaus kategorijose pelnė „Grand Prix“.

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„Sveikinam Kariną, Darviną ir Nikitą – valio!“ – jaunųjų Lietuvos atlikėjų sėkme savo žinutėje džiaugėsi B. Petrikytė.

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Tarptautinis festivalis-konkursas „Tetri Tolia“ subūrė vaikus ir jaunimą iš Kazachstano, Sakartvelo, Izraelio, Lenkijos, Ukrainos ir Lietuvos. Visi trys šiame renginyje dalyvavę jaunieji Lietuvos dainininkai sulaukė aukšto įvertinimo.

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Už šių apdovanojimų – skirtingos muzikinės istorijos ir nuoseklus mokymasis. Karina ir Nikita vokalo gebėjimus tobulina pas Nijolę Maceikaitę, o Darvino muzikinį kelią lydi pedagogės Asta Pilypaitė ir Aldona Ramanauskaitė.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Birutė Petrikytė pranešė apie trigubą Lietuvos jaunųjų dainininkų pergalę Batumyje

Birutė Petrikytė apie talentą ir sceninę brandą

„Trys Lietuvai pelnyti „Grand Prix“ teikia daug džiaugsmo. Toks įvertinimas gali sustiprinti jauno žmogaus pasitikėjimą savimi ir paskatinti rimčiau rinktis muzikos kelią. Man labai svarbu, kad šį pasitikėjimą lydėtų kantrybė augti. Balsas keičiasi, muzikinis skonis formuojasi, o atlikėjo asmenybė bręsta kartu su žmogumi“, – sako Lietuvos estrados primadona Birutė Petrikytė.

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„Sceninė branda prasideda nuo gebėjimo suprasti, ką dainuoji ir ką nori pasakyti klausytojui. Todėl jaunam atlikėjui būtini tvirti muzikiniai pagrindai, jautrumas žodžiui ir pagarba scenai. Mokytojo darbas – parinkti vaiko amžiui ir balsui tinkamą repertuarą, padėti išgirsti savo stiprybes, išmokyti priimti pastabas ir ugdyti savarankiškumą. Karinai, Darvinui ir Nikitai linkiu išsaugoti smalsumą ir drąsą ieškoti savo skambesio. Šios savybės labai pravers ir tuomet, kai po šventės vėl prasidės kasdienės repeticijos“, – teigia B. Petrikytė.

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Karina Subočūtė mokosi drąsiau atskleisti savo balsą

Karina Subočūtė save pristato kaip pradedančiąją dainininkę, nuoširdžiai įsimylėjusią muziką ir sceną. Tačiau jos kūrybiniame kelyje jau yra prizinių vietų, „Grand Prix“ apdovanojimų ir patirties, kurią suteikė dalyvavimas įvairiuose festivaliuose bei konkursuose.

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Baigusi muzikos mokyklą ir dvejus metus lankiusi vokalo studiją, Karina šiuo metu tęsia mokslus konservatorijoje. Papildomai ji individualiai mokosi pas vokalo pedagogę Nijolę Maceikaitę. Kartu jos dirba ties balso diapazono plėtimu, atlikimo išraiškingumu ir savito muzikinio stiliaus paieškomis.

„Labai vertinu jos profesionalumą, kantrybę ir gebėjimą įkvėpti mane drąsiau atsiskleisti kaip atlikėjai“, – apie savo mokytoją sako Karina.

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Jaunajai dainininkei svarbu išmokti perteikti emocijas klausytojams. Kiekvieną konkursą ji vertina kaip galimybę stiprinti pasitikėjimą savimi, o ateityje svajoja dalytis su žmonėmis savo dainomis.

Darvinas Tamulynas nuo televizijos scenos iki tarptautinių apdovanojimų

Darvinas Tamulynas dainuoti pradėjo būdamas ketverių. Platesnė auditorija jį pažino televizijos projekte „Lietuvos talentai“, kuriame jaunasis atlikėjas pelnė auksinį mygtuką ir pateko į superfinalą.

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2026 metais Darvinas tapo „Dainų dainelės“ laureatu. Jis taip pat dalyvavo televizijos projekte „Didysis chorų mūšis“, koncertuoja ir kaupia patirtį įvairiuose kultūriniuose renginiuose. Dainavimo mokosi pas Astą Pilypaitę ir Aldoną Ramanauskaitę.

Batumyje pelnytas „Grand Prix“ papildė jau sukauptą Darvino tarptautinių apdovanojimų sąrašą. 2025 metais Darvinas pelnė „Grand Prix“ konkurse „Greece’s Hope“, o 2026-aisiais – konkurse „Golden Time Talent London“. Konkurse „GASCA 2026“ jam suteiktas čempiono vardas.

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Savo muzikinį kelią Darvinas apibūdina trumpu šūkiu: „Pakeliui į Jūsų širdis.“

Nikita Stuliov nuo chorinio dainavimo iki tarptautinių pergalių

Batumyje „Grand Prix“ savo amžiaus kategorijoje pelnęs Nikita Stuliov muzikinį kelią pradėjo būdamas šešerių, kai tapo Lietuvos berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ nariu. Nuo 2025 metų jis mokosi pas vokalo pedagogę Nijolę Maceikaitę, su kuria lavina dainavimo techniką, artistiškumą ir sceninę išraišką. Aktyvią solinę konkursinę veiklą Nikita taip pat pradėjo 2025-aisiais, tačiau per šį laiką jau pelnė nacionalinių ir tarptautinių muzikinių konkursų apdovanojimų.

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2025 metais jaunasis vokalistas iškovojo „Mini Grand Prix“ tarptautiniuose konkursuose „Music Talent League“ ir „Palanga Talent League“. XVII tarptautiniame konkurse „Debut Premium“ jis pelnė dvi pirmąsias vietas, atlikdamas „The Show Must Go On“ ir lietuvišką dainą „Medžiai be lapų“. Šie kūriniai atspindi jo repertuaro įvairovę: Nikita renkasi ir lietuviškas dainas, ir pasaulyje žinomus populiariosios bei roko muzikos hitus.

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Komisijos pastebėjo ir jaunojo atlikėjo sceninį savitumą. 2025 metų konkurse „Sonata of the Stars“ Nikitai skirtas specialusis prizas „Original Star“ už originalumą ir išskirtinį pasirodymą, o festivalyje „Pavasario žvaigždžių sonata“ jis apdovanotas diplomu už charizmatiškiausią pasirodymą.

2026-aisiais Nikitos pasiekimų sąrašą papildė „Grand Prix Junior“ XII tarptautiniame vokalistų konkurse „Music Talent League“ ir „Grand Prix Juniors“ konkurse „Palanga Talent League“. Tarptautiniame konkurse „Christmas Talent League“ jis iškovojo „Mini Grand Prix“ bei žiūrovų simpatijų prizą. Pastarasis papildė komisijų skirtus apdovanojimus publikos įvertinimu.

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Tarptautiniame kruiziniame festivalyje „Show Talent“, vykusiame maršrutu Talinas–Stokholmas–Talinas, Nikita pelnė dvi pirmąsias vietas, atlikdamas „It’s My Life“ ir „New York, New York“. Šiemet konkurse „Sonata of the Stars“ jis tapo antrosios vietos laureatu ir gavo specialųjį prizą „Artistic Star“ už artistiškumą bei sceninę išraišką.

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2026 metais jaunasis vokalistas taip pat pelnė pirmąją vietą tarptautiniame šlagerių festivalyje „Palanga 2026“. II šalies dainų festivalyje-konkurse „Geriausias dainininkas“ jis pasirodė 13–16 metų amžiaus kategorijoje ir buvo apdovanotas diplomu.

Greta solinės veiklos Nikita su kitais jaunaisiais atlikėjais subūrė muzikinę grupę „7as1“. Bendras muzikavimas suteikia galimybę dalytis kūrybinėmis idėjomis, mokytis dirbti kartu ir kaupti sceninę patirtį. Savo pasirodymuose jis siekia perteikti kūrinio emociją ir užmegzti ryšį su publika. Batumyje pelnytas „Grand Prix“ papildė jo apdovanojimų sąrašą ir patirtį tarptautinėje scenoje.

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