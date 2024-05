Socialinių tinklų vartotojai sugėdino moterį, kai ši savo draugės naujagimį pavadino negražiu ir bandė pateisinti savo šiurkščius žodžius teigdama, jog tai „tiesa“. Ji paaiškino, kad jos draugė Karolina pagimdė vos prieš kelias savaites ir pakvietė ją bei draugus į savo namus.

Ji pasidalijo savo kūdikio nuotraukomis „Instagram“ tinkle bei siuntė jas draugams bei labai džiaugėsi pagaliau galėsianti juos supažindinti su savo mažyliu, rašo mirror.co.uk.

„Visi jai sako, kad jos kūdikis yra labai mielas, bet aš manau, jog šis kūdikis yra pats bjauriausias, kokį esu mačiusi, – rašė moteris socialiniame tinkle „Reddit“. – Žinoma, aš jai to nesakyčiau, nes tai tik mano nuomonė, bet jei negaliu pasakyti, kad „Oi, jis toks mielas!“, todėl geriau tiesiog nieko nesakyti“.

Moteris atvyko kiek anksčiau už draugus ir svetainėje laukė, kol mama baigs maitinti kūdikį. „Ji paklausė manęs, ar noriu jį palaikyti, – pasakojo ji. – Paėmiau jį ant rankų ir ėmiau kalbinti. Aš šiek tiek persistengiau –

„Pats bjauriausias kūdikis, tu esi pats bjauriausias kūdikis!“ ir pabučiavau jį į pilvuką. Karolina akimirksniu paėmė jį iš mano rankų ir paklausė: „Kaip tu pavadinai mano kūdikį?“

„Aš jai atvirai atsakiau, kad pavadinau jį bjauriu, ir kelis kartus atsiprašiau, kai ji supykusi ėmė šaukti ant manęs, – toliau pasakojo ji. – Tada įėjo jos vyras Lukas ir paklausė, dėl ko kilo triukšmas. Karolina jam pasakė, kad jų kūdikį pavadinau negražiu ir liepė man išeiti.“

Parodžius savo naujagimį draugei Karoliną ištiko šokas: tokių jos žodžių nesitikėjo

Moteris nenorėjo ginčytis ir išėjo. Vėliau jai skambino draugai ir klausė, kodėl Karolina nusiminusi ir kodėl jos nebuvo. Ji draugams papasakojo, kas nutiko, o šie ja pasibaisėjo ir visai nenustebo, jog ją draugė išvarė.

„Jaučiu, kad galbūt nuėjau per toli ir nereikėjo man atvirauti“, – prisipažino ji.

Norėdama sužinoti, ar ji tikrai pasielgė netinkamai, ji kreipėsi į socialinius tinklus ir paprašė vartotojų išsakyti savo nuomonę.

„Dauguma kūdikių, mano nuomone, nėra mieli ir tik po kelių mėnesių išgražėja, – rašė vienas. – Motinos paprastai tai labai gerai supranta ir tarsi ignoruoja. Nepaisant to, kūdikis motinai yra nepaprastai brangus ir labai nemandagu vaikutį vadinti negražiu. Be to, jūs nežinote, ką jūsų draugė išgyvena emociškai. Jai reikia užmegzti ryšį su savo vaikeliu, bjauriu ar mielu, nes kūdikis yra jos.“

„Naujagimis ką tik patyrė didžiulę traumą – gimimas kūdikiams taip pat yra skausmingas, – rašė kitas. – Mieli jie tampa tik po mėnesio ar šešių savaičių. Mamos didžiuojasi savo kūdikiais, o jūs ją įžeidėte. Tai siaubingai nemandagu. Jei kas nors taip pasakytų apie mano kūdikį, taip pat nenorėčiau, kad tas žmogus liktų šalia.“

„Kas su tavimi negerai? Kas vadina kūdikį negražiu? Tikrai ne draugė... Ar tu pavydi? Ar kūdikis atima per daug draugės dėmesio iš tavęs? Bjauru... Tikriausiai nebegalėsi to atitaisyti“, – pritarė dar vienas.