R. Šakalytė-Jakovleva TV eteryje skaičiuoja jau ne vieną dešimtmetį – pamatykite, kaip ji keitėsi bėgant metams.
Renata Šakalytė – neatsiejamas TV veidas
„Atėjau į televiziją neseniai pabaigusi žurnalistikos institutą Vilniaus universitete, komunikacijos fakultete. Prieš tai trejus metus dirbau radijuje. Taigi pakliuvau į visiškai man naują sritį, nes televizijoje neturėjau jokios patirties – nei kaip reporterė, nei kaip vedėja.
Viskas buvo vienu ypu, viskas nauja, viską galėjau kabinti tiesiog saujom, glėbiais. Ta patirtis buvo didžiausias variklis, didžiausia motyvacija daryti viską negailint nei savęs, nei laiko. Iki šiol vis atrandu ką nors naujo“, – apie savo kelią TV3 televizijoje anksčiau yra pasakojusi R. Šakalytė-Jakovleva.
„Iš pradžių dirbau vakaro žinių vedėja, vėliau taip pat rengiau žinių reportažus – man buvo įdomu. Kiekviena patirtis man labai svarbi, labai vertinga – džiaugiuosi, kad televizijoje dirbu išbandžiusi daug dalykų. Kaip renginių vedėja atsiskleidžiau per visišką atsitiktinumą.
Vienam projektui jau buvo numatyti vedėjai, tačiau netikėtai prireikė vieną jų pakeisti – tą vietą užėmiau aš. Tada tai buvo netiesioginis eteris, tačiau streso užteko mėnesiui“, – yra pasakojusi R. Šakalytė-Jakovleva.
Apie televizijos svarbą, jos gebėjimą keistis ir išlikti neatsiejama mūsų kasdienybės dalimi, kasmet primena lapkričio 21-ąją minima Pasaulinė televizijos diena.
Šią dieną kasmet mini ir pirmoji komercinė televizija Lietuvoje – TV3. 1993-iaisiais savo istoriją pradėjusi kaip televizijos kanalas, šiandien TV3 jau seniai peržengė tradicinės televizijos ribas. Per daugiau nei tris dešimtmečius ji išaugo į didžiausią žiniasklaidos grupę Lietuvoje, vienijančią televizijos kanalus, naujienų portalus ir tris radijo stotis.
„Pasaulinė televizijos diena – puiki proga pasveikinti ne tik kolegas, bet ir visus mūsų žiūrovus. Žmones, dėl kurių kasdien dirbame, su kuriais dalijamės istorijomis ir kurie mus nuolat skatina ieškoti naujovių, eksperimentuoti bei tobulėti. Televizija per daugiau nei tris dešimtmečius neatpažįstamai pasikeitė – šiandien žiūrovai mėgstamą turinį gali pasiekti bet kur ir bet kada.
Tačiau vienas dalykas nesikeičia – žmonėms ir toliau svarbios kokybiškos istorijos, patikima informacija ir tikros emocijos. Lapkričio mėnesį žiūrovai per dieną prie lietuviškų televizijos kanalų vidutiniškai praleidžia beveik tris su puse valandos. Tai rodo, kad net ir milžiniškos turinio pasiūlos bei konkurencijos laikais, televizija išlieka svarbia mūsų kasdienybės dalimi“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.
Viena svarbiausių televizijos misijų visais laikais buvo patikimos informacijos sklaida. Šiandien, kai mus kasdien pasiekia nesibaigiantis informacijos srautas, o melagienos, vaizdo bei garso klastotės ir dirbtinio intelekto kuriamas turinys vis labiau apsunkina galimybę atskirti tiesą nuo pramanų, profesionalios žurnalistikos vaidmuo tampa dar svarbesnis.
„Kiekvieną iš mūsų kasdien pasiekia milžiniški informacijos kiekiai. Tačiau daugiau nei pusė milijono žmonių kiekvieną dieną renkasi būtent TV3 žinias. Tai, kad jau 12 metų iš eilės mūsų žinios išlieka žiūrimiausios Lietuvoje, yra geriausias įvertinimas. Mūsų žinių komanda kasdien vadovaujasi profesionalios žurnalistikos principais – kruopščiai tikrina faktus, išklauso skirtingas puses ir siekia pateikti ne tik naujausią informaciją, bet ir platesnį įvykių kontekstą. Norime, kad remdamiesi patikima informacija, žiūrovai savo nuomonę susidarytų patys. O jų pasitikėjimas mums yra ir didžiausias įvertinimas, ir atsakomybė“, – sako jau 17 metų TV3 grupei Lietuvoje vadovaujanti L. Blaževičiūtė.