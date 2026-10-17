Pamatę, kaip dabar atrodo serialo „Vergė Izaura“ 69-erių aktorė, netenka žado: išvyskite patys

Pasaulinė šlovė L. Santos aplankė 1976 metais, kai ekranuose pasirodė serialas „Vergė Izaura“. Tuo metu vos 19 metų sulaukusi aktorė įkūnijo pagrindinę heroję, kurios tragiškas likimas prie televizorių ekranų prikaustė milijonus žiūrovų, rašė Unian.
Šis vaidmuo jai atnešė tarptautinį pripažinimą, o pati aktorė tapo viena žinomiausių to meto televizijos žvaigždžių.
Stebina jaunatviška išvaizda
Praėjus keliems dešimtmečiams, L. Santos ir toliau sulaukia didžiulio gerbėjų dėmesio.
Sprendžiant iš naujausių socialiniuose tinkluose publikuojamų nuotraukų ir vaizdo įrašų, aktorė išlaiko puikią fizinę formą, o jos įvaizdis ir spindinti šypsena per daugelį metų beveik nepasikeitė.
Nepaisant garbaus amžiaus, moteris neketina trauktis iš pramogų pasaulio. Ji ir toliau vaidina teatre bei kine, taip pat užsiima režisūra ir prodiusavimu.
Tarp naujausių jos 2026–2027 metų projektų – Kinijos rinkai skirtas serialas, pritaikytas žiūrėti išmaniuosiuose telefonuose, ir filmas „Um Casal Quase Perfeito“.
Priėmė netikėtą sprendimą dėl meilės
Už darbo ribų svarbią vietą aktorės gyvenime užima šeima. L. Santos didžiuojasi savo vieninteliu sūnumi Pedro Neschlingu (44 m.), kuris, kaip ir jo motina, pasirinko karjerą kino industrijoje. Brazilijoje jis žinomas kaip aktorius, scenaristas ir režisierius.
Pedro taip pat augina dukrą Caroliną, todėl L. Santos jau džiaugiasi močiutės vaidmeniu.
Vis dėlto kalbėdama apie asmeninį gyvenimą aktorė laikosi kitokios pozicijos. Per savo gyvenimą L. Santos buvo ištekėjusi keturis kartus, tačiau šiuo metu antrosios pusės neturi.
Viename naujausių interviu aktorė atvirai prisipažino, kad romantiniai santykiai jos nebedomina. Pasak moters, šį gyvenimo etapą ji galutinai užvertė ir naujos meilės nebeieško.
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