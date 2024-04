Moteris sako nebijanti atrodyti kvailai, kai eidama į kino teatrą taupo pinigus.

Apsilankymas kino teatre – tai smagi pramoga visai šeimai, ypač per moksleivių atostogas. Tačiau ne paslaptis, kad filmo žiūrėjimas didžiajame ekrane gali kainuoti tikrai nemažai, nes perkate ne tik bilietus, bet ir užkandžius bei gėrimus.

Dažniausiai yra draudžiama atsinešti savo maistą ir gėrimus į kino salę, nes tai yra didžiulis kino teatrų tinklų pajamų šaltinis, todėl jie norėtų, kad pinigus išleistumėte pas juos.

Kelerius pastaruosius metus tam tikruose kino teatruose jau leidžiama įsinešti maisto ir gėrimų, tačiau nurodoma, ką galima ir ko negalima atsinešti. Taupi keturių vaikų mama Casey Major Brunce prisipažino, kad jai visiškai ne gėda į kino teatrą pasiimti savo užkandžių, rašo mirror.co.uk.

Socialiniame tinkle „Instagram“ moteris prisipažino, kad šeimos pramogos jai yra labai svarbios ir ji nesijaučianti nesmagiai, jog atsineša savo maisto, tačiau atskleidusi, kad kino seansui ji pasiruošia kaip piknikui, ji sulaukė įvairiausių reakcijų.

Casey sakė, kad šį kartą ji įsidėjo meksikietiškų načių, lydyto sūrio ir pagardų.

Pamatę, ką mama atsinešė į kino salę, internautai pasibaisėjo: „Ar tikrai to reikia?“

„Pirkti užkandžius yra labai brangu, todėl noriu padėti tėvams sutaupyti pinigų ir nesijausti kaltiems nuolat vaikams sakant „ne“, – sakė C. M. Brunce. – Be to, mažinam atliekų išmetimą – maistą supakuoju į susikaupusias plastikines pakuotes iš užkandinių. Namuose suruošti užkandžiai ir gėrimai leidia mums kaskart sutaupyti maždaug 46 svarus sterlingų ir aš ketinu tai daryti ir toliau.“

Daugelis žmonių jai pritarė. „Tai fantastiškas atradimas! Jei norite pirkti užkandžių kino teatre, nusipirkite jų, jei norite atsinešti savo popkornų – taip pat puiku! Ir toliau darykite tai, ką darote, padėsite daugybei žmonių!“, – džiaugsmingai pritarė vienas.

„Puiki mintis, – teigė kitas. – Visi maisto produktai jums kainavo mažiau, nei vienas načias kino teatre. Puikiai apgalvota ir gerai, kad taip elgiatės.“

Tačiau moteris sulaukė ir neigiamos reakcijos – esą, ji peržengė ribas su savo užkandžiais kino salėje.

„Nebūsiu populiarus, bet manau, kad tai jau per daug, – piktinosi vienas. – Suprantu, kad taip taupomi pinigai, bet netrukus kino teatruose gali būti įvestas draudimas atsinešti savo maistą, o tai atsilieps visiems.“

„Nuo kada žmonėms reikia trijų patiekalų, kad galėtų pasižiūrėti filmą kino salėje?“, – pasišaipė kažkas.

„Žmonėms dažniausiai patinka mano vaizdo įrašai ir patarimai, – rašė C. M. Brunce. – Visada stengiuosi mažinti išlaidas ir duodu patarimų mamoms, kad šventės ir pramogos su vaikais būtų ypatingos, nes šiuo metu tikrai nėra lengva.“

„Visi pajuto didėjančią pragyvenimo išlaidų, mokesčių už vaikų priežiūrą ir maisto produktų pirkimo naštą, – tęsė ji. – Stengiuosi palengvinti mamoms padėtį ir parodyti, kad ir aš esu normali ir taip pat stengiuosi daryti viską, ką galiu. Neleisiu, kad negatyvi reakcija mane įskaudintų. Mano misija – pasidalyti informacija, nes paprasti patarimai gali turėti didelį poveikį. Nebijau atrodyti kvailai stengdamasi dėl savo šeimos.“