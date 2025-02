Pabilo tėčio pražudyto 3-mečio berniuko mama: „Nėra dienos, kad apie tai negalvočiau“

Nors teismo procesas baigėsi, Leah jaučiasi palikta nežinioje, o vienintelė priežastis, kodėl ji vis dar keliasi rytais, – jos mažasis sūnus.

„Toks jausmas, tarsi tai būtų nutikę vakar“

Kai Leah Bridge pagimdė antrąjį sūnų Eboną, tai turėjo būti viena laimingiausių dienų jos gyvenime. Jis dar 2023 m. liepą atsirado jų namuose, rašo mirror.co.uk.

Kai jo verksmas užpildė kambarį, Leah negalėjo į jį žiūrėti. Jai buvo baisu, ką gali pamatyti – ir ar pamatys į ją žvelgiantį savo mirusį sūnų Albį. Leah nerimavo, kad Ebonas bus savo brolio ir sesers atspindys. Tą dieną, kai mirė Albis Speikmanas, amžinai prisimins tie, kurie jį mylėjo. Tragedija vis dar slegia jo artimuosius, kurie stengiasi iš naujo kurti savo gyvenimą.

Leah, kalbėdama su laikraščiu „Manchester Evening News“, sako, kad yra įstrigusi sielvarto kilpoje ir vis iš naujo išgyvena 2022 m. liepos 16 d., šeštadienį.

„Toks jausmas, tarsi tai būtų nutikę vakar, – sakė 31-erių metų mergina, braukdama ašaras. – Atrodo, kad sustingau laike ir niekur nedingstu. Mintyse nejudu į priekį. Niekur nuo to nepajudėjau. Galvoju: „Ką jis galėjo pamatyti? Ką jis galėjo pasakyti? Ar jis buvo išsigandęs? Nežinau, nes manęs ten nebuvo. Nėra dienos, kad apie tai negalvočiau. Aš vis dar esu ten ir dabar turiu būti be jo amžinai“.

Albie buvo vos trejų metukų, kai jį savo ūkyje Buryje partrenkė sugedęs teleskopinis krautuvas, kurį vairavo jo tėtis Neilas Speakmanas – buvęs Leah partneris.

Lemtinga diena

Mažylis pas 39 metų vyrą būdavo pakaitomis savaitgaliais. Leah susitiko su N. Speakmanu prie įvažiavimo į fermą apie 9 val. ryto. Speakmanas pasiimdavo Albie atlikti darbus, o 11.45 val. grįždavo į ūkį.

Kol tėtis lipo ant teleskopinio krautuvo ir pervežinėjo maišus su medžio drožlėmis, Albie žaidė sode su šunimis. N. Speakmanas pavažiavo į priekį, nuleido mašinos šakes ir pavažiavo atgal. Tada jis pajuto smūgį, kai mašina į kažką atsitrenkė, o po to pervažiavo per porą centimetrų. Vėliau teisme vyras prisiekusiesiems pasakojo, kad tai buvo tarsi „plyta“.

Kai atsisuko, jam tapo aišku, kas nutiko, nes pamatė Albio kojas. Vyras pakėlė sūnų ir nubėgo į vidų. Albie buvo skubiai nugabentas į Karališkąją Mančesterio vaikų ligoninę, kur tą pačią popietę buvo konstatuota jo mirtis.

Sūnus mirė dėl tėvo aplaidumo

Speakmanas buvo teisiamas Minšulo gatvės karūnos teisme. Jis prisipažino pažeidęs Sveikatos ir saugos darbe įstatymą, nes „[neužtikrino] Albio sveikatos ir saugos, kiek tai buvo praktiškai įmanoma“, tačiau neigė, kad tai buvo nužudymas dėl didelio neatsargumo. Jis verkė sakydamas prisiekusiesiems, kad tai buvo „tragiškas nelaimingas atsitikimas“.

„Aš suklydau, padariau klaidą, – sakė jis. – Tai viena žmogiškoji klaida per sekundės dalį, kuri sugriovė mano gyvenimą“.

Teismas išgirdo, kad teleskopinis krautuvas buvo sugedęs. Ataskaitoje padaryta išvada, kad jis neatitiko minimalių Statybos ir naudojimo taisyklių reikalavimų ir kad „buvo galima numatyti, jog dirbant transporto priemonei netoliese esantys asmenys gali būti sužeisti arba žūti“.

Prokuratūra teigė, kad Albie mirė „dėl tėvo aplaidumo, kuris sukėlė rimtą ir akivaizdžią mirties riziką“. Prisiekusieji išteisino vyrą dėl nužudymo dėl didelio neatsargumo. Teisėjas jam pasakė, kad „visos galimybės yra atviros“, kai jam bus skirta bausmė už sveikatos ir saugos pažeidimą, kurį jis pripažino.

Praėjus kelioms dienoms po emocingo teismo posėdžio, Leah kalbėjosi su MEN.

Ji sakė, kad nuosprendis jai ir jos šeimai sudaužė širdį: „Jaučiuosi taip, tarsi Albie būtų nuviltas, – sakė ji. – Esu tokia nusivylusi. Sunku paaiškinti. Net nežinau, kaip toliau gyvensiu“.

„Supratau, kad tai ne pokštas“

Teismo procesas gal ir baigėsi, bet Leah vis iš naujo išgyvena tą šiltą vasaros dieną.

„Visada atvažiuodavau anksčiau, kad galėtume sėdėti automobilyje ir šnekučiuotis, kalbėtis ar dar ką nors, – sakė ji. – Visada automobilyje atsisveikindavome. Važiuodavau į fermos keliuko galą, nes ten tikrai nebuvo galima važiuoti automobiliais. Jo tėtis grįždavo ir jį pasiimdavo.

Aš tiesiog sakydavau „iki pasimatymo“... Tikrai neprisimenu. Ėjau tvarkyti reikalų, buvau pas mamą, o jis [N. Speakmanas] man paskambino. Jis verkė. Tai truputį neryškus vaizdas, tikrai negaliu iki galo prisiminti. Jis sakė kažką panašaus į „tai Albie, tai Albie“. Tiesiog žinojau, kad kažkas labai negerai. Jis pasakė: „Turite atvykti į ligoninę“. Pirmas dalykas, kurį pasakiau, buvo „ar jis gyvas?“. Jis atsakė: „ne, jis miręs... jis miręs“.

Maniau, kad tai buvo pokštas. Aš ir mano mama manėme, kad tai pokštas. Važiavau į ligoninę... visą kelią sakiau: „Jis juokauja, tai nevykęs pokštas“. Kai ten nuvykau, kelias buvo atitvertas... buvo policija. Supratau, kad tai ne pokštas“.

„Tai tiesiog neatrodė tikra“

Albio lankomo darželio auklėtoja Leah pasakojo, kad po to sekusios valandos, dienos ir savaitės prabėgo tarsi per miglą. Galiausiai ji išėjo iš darbo, nes nebegalėjo pakęsti nuolatinių priminimų apie sūnų, įskaitant žvaigždę ant sienos jo atminimui. Nors po to ji grįžo į darbą, vis dar negali prisiversti įeiti į tą kambarį.

„Tai tiesiog neatrodė tikra, – pridūrė ji. – Man viskas sustojo, bet visiems kitiems viskas tęsėsi. Aš negrįžau į darbą. Ten, kur dirbau, Albie ėjo į darželį, aš buvau tame pačiame kambaryje kaip ir jis. Aš negalėjau. Sodyboje yra suoliukas, kuris vadinasi „Albie's Buddy Bench“, jis yra jo kambaryje – mažylio kambaryje. Jie nupirko jam žvaigždę, ji kabo ant sienos. Aš stengiuosi ten neiti“.

Apibūdinamas kaip linksmas ir laimingas berniukas, Albie mėgo nuotykius, keliones į paplūdimį, kamuolius ir viską, kas apvalios formos. Norėdama būti arčiau sūnaus, kuris palaidotas Radklifo kapinėse, Leah persikraustė iš namų Boltone į Radklifą.

Per kelias savaites po Albio mirties Leah negalėjo pajudinti nė vieno jam priklausiusio daikto – net dubenėlio su kukurūzų dribsniais, kuris liko nepaliestas nuo jo mirties dienos.

„Tai buvo pusryčiai, kuriuos jis valgė tą rytą“, – sakė ji.

Dabar jo daiktai kruopščiai supakuoti į vakuumines pakuotes palėpėje, išsaugoti tokie, kokie buvo. Iki šiol Leah visur su savimi nešiojasi vieną iš Albio džemperių iš jo skalbinių krepšio.

Kartu su mažuoju sūnumi eina į kapines

„Tu tiesiog privalai egzistuoti, ar ne?, – sakė ji. – Tu tik egzistuoji ir tęsi savo dieną. Ką dar ruošiesi daryti? Mirti? Tu neturi kito pasirinkimo, kaip tik atsikelti ir eiti į parduotuvę apsipirkti. Jūs tiesiog turite daryti dalykus, kad galėtumėte toliau egzistuoti. Aš dirbu šešias dienas per savaitę. Aš nieko nedarau... Stengiuosi išsiblaškyti. Prieš kelis mėnesius dirbau septynias dienas per savaitę. Turėjau keturis skirtingus darbus – dienines ir naktines pamainas. Man tiesiog reikia save užimti.

Tada jaučiuosi kalta, nes nepraleidžiu laiko su Ebonu. Jis visada su manimi eina į kapines. Apie tai galvoju – kaip vieną dieną jam pasakysiu? O gal jis jau žino, nes eina su manimi į kapines? Albiui šiemet būtų šešeri, bet jam treji. Kartais pagalvoju: „Tai jo gimtadienis, ar nupirksiu jam Blippi žaislą?“. Bet jam būtų šešeri, todėl jam tai net nepatiktų. Jis įstrigo ties trimis metais.

Albie yra vyresnysis Ebono brolis, bet netrukus Ebonui sukaks treji, tada Ebonui bus ketveri, o Albie vis dar bus treji. Tai neturi prasmės“.

Leah stengiasi išlikti stipri dėl savo sūnaus Ebono, kuriam dabar 19 mėnesių.

„Man sunku jį su kuo nors palikti, – prisipažįsta ji. – Kai jį turi Ebono tėtis, nuolat rašau jam žinutes. Noriu jo nuotraukų, kas penkias minutes klausiu, ką jis veikia. Man tiesiog taip neramu. Jis yra vienintelė priežastis, dėl kurios gyvenu“.