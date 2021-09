Paaiškėjo slaptas Willo Smitho susitarimas su žmona: vienas kitam leido turėti kitus partnerius

Willo Smitho ir Jados Pinkett-Smith (50 m.) santuoka trunka jau 24 metus, pora susilaukė dviejų vaikų – dukros Willow (20 m.) ir sūnaus Jadeno (23 m.).

Tokia tvirta šeima pramogų pasaulyje – tikra retenybė, todėl į viešumą iškilus faktui apie tai, jog aktoriaus žmona ne vienerius metus susitikinėja su gerokai jaunesniu reperiu Alsina (29 m.), pasklido kalbos, kad irsta dar viena pora.

Bet tada paaiškėjo stulbinanti aplinkybė – pasirodo, aktorius apie tai žinojo ir jiems neprieštaravo. Willas Smithas išpažino, jog su žmona turi specialias taisykles, kurios nereikalauja monogamijos ir suteikia laisvę sutuoktiniams užmegzti kitus santykius, net jeigu jie ir paremti seksu.

Aktorius apie tai papasakojo žurnalui GQ.

Šis sprendimas paremtas „partnerių tarpusavio pasitikėjimu ir laisve“, pora mano, jog jis padeda išlaikyti santuoką, kuriai grėsmė buvo iškilusi prieš dešimtmetį, o sutuoktiniai neneigė jų šeimoje tvyrančios įtampos.

„Jada niekada netikėjo konvencine santuoka… Jada šeimoje buvo žmonių, kurie praktikavo tokius santykius. Taigi, ji užaugo tokioje aplinkoje – visiškai skirtingoje, nei aš.

Tarp mūsų buvo nesibaigianti diskusija – kas yra tobuli santykiai? Koks yra tobulas būdas būti porai? Didžioji dalis mūsų santuokos buvo monogamija, taip mes pasirinkome, negalvodami apie tai, kad tai vienintelis puikus būdas išlaikyti santykiams.

Mes suteikėme vienas kitam pasitikėjimą ir laisvę, su įsitikinimu, jog kiekvienas gali rasti geriausią kelią sau. Ir santuoka mums negali būti kalėjimu. Ir nemanau, kad toks pasirinkimas tinka kiekvienam. Tačiau patirtys, kurias mums suteikė vienas kitam duota laisvė, taip pat – ir besąlygiška parama, man yra aukščiausia meilės išraiška“, – pasakojo Willas Smithas.

