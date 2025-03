Paaiškėjo, kuriuo numeriu „Katarsis“ pasirodys „Eurovizijos“ pusfinalyje

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, grupė „Katarsis“ su kūriniu „Tavo akys“ pasirodys antrajame „Eurovizijos“ pusfinalyje, kuris įvyks gegužės 15 dieną.

Dabar paaiškėjo, kad dainų konkurso organizatorių sprendimu, Lietuvos atstovai į sceną žengs aštuntu numeriu.

Pirmojo pusfinalio pasirodymų tvarka:

1. Islandija – Væb – „Róa“

2. Lenkija – Justyna Steczkowska – „Gaja“

3. Slovėnija – Klemen – „How Much Time Do We Have Left“

4. Estija – Tommy Cash – „Espresso Macchiato“

Ispanija – Melody – „Esa Diva“ (dėl vietos finale nekovoja)

5. Ukraina – Ziferblat – „Bird of Pray“

6. Švedija – KAJ – „Bara bada bastu“

7. Portugalija – Napa – „Deslocado“

8. Norvegija – Kyle Alessandro – „Lighter“

9. Belgija – Red Sebastian – „Strobe Lights“

Italija – Lucio Corsi – „Volevo essere un duro“ (dėl vietos finale nekovoja)

10. Azerbaidžanas – Mamagama – „Run with U“

11. San Marinas – Gabry Ponte – „Tutta l’Italia“

12. Albanija – Shkodra Elektronike – „Zjerm“

13. Nyderlandai – Claude – „C’est la vie“

14. Kroatija – Marko Bosnjak – „Poison Cake“

Šveicarija – Zoë Më – „Voyage“ (dėl vietos finale nekovoja)

15. Kipras – Theo Evan – „Shh“

Antrojo pusfinalio pasirodymų tvarka:

1. Australija: Go-Jo – „Milkshake Man“

2. Juodkalnija: Nina Žižić – „Dobrodošli“

3. Airija: Emmy – „Laika Party“

4. Latvija: Tautumeitas – „Bur man laimi“

5. Armėnija: Parg – „Survivor“

6. Austrija: JJ – „Wasted Love“

Jungtinė Karalystė: Remember Monday – „What the Hell Just Happened?“ (dėl vietos finale nekovoja)

7. Graikija: Klavdia – „Asteromata“

8. Lietuva: Katarsis – „Tavo akys“

9. Malta: Miriana Conte – „Serving“

10. Gruzija: Mariam Shengelia – „Freedom“

Prancūzija: Louane – „Maman“ (dėl vietos finale nekovoja)

11. Danija: Sissal – „Hallucination“

12. Čekija: Adonxs – „Kiss Kiss Goodbye“

13. Liuksemburgas: Laura Thorn – „La poupée monte le son“

14. Izraelis: Yuval Raphael – „New Day Will Rise“

Vokietija: Abor & Tyne – „Baller“ (dėl vietos finale nekovoja)

15. Serbija: Princ – „Mila“

16. Suomija: Erika Vikman – „Ich komme“