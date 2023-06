Paaiškėjo, ar bus pradėtas tyrimas dėl skandalu tapusio „Rammstein“ vakarėlio Vilniuje

Vokietijos žiniasklaidoje buvo rašoma, kad Lietuvos policija nutraukė tyrimą, o grupės lyderį Tillą Lindemanną kaltinanti airė Shelby Lynn nesutinka su tokiu policijos sprendimu ir paskelbė oficialų skundą.

LRT Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atskleidė, kad tyrimas buvo ne nutrauktas, o priimtas sprendimas jo nepradėti.

„Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 3-ajame PK, nesant nusikaltimo sudėties, buvo priimtas sprendimas nepradėti ikiteisminio tyrimo (o ne nutraukti)“, – teigiama paviešintame atsakyme.

Pasak policijos atstovų, galutinį sprendimą turi priimti prokuratūra.

Pranešama, kad daugybei merginų pateikus kaltinimus dėl seksualinio priekabiavimo, „Rammstein“ lyderiui Tillui Lindemannui Vokietijoje iškelta byla, pradedamas oficialus tyrimas.

Berlyno prokuratūra, kilus pirminiam įtarimui, pradėjo tyrimą prieš „Rammstein“ vokalistą T. Lindemanną, praneša „Tagesspiegel“.

Pasak pranešimo, Berlyno teisingumo senatorius Feloras Badenbergas šiandien uždarame posėdyje informavo teisingumo komiteto narius, kad T. Lindemannui pateikti keli kaltinimai pagal Baudžiamojo kodekso 177 straipsnį.

177 straipsnyje teigiama, kad už seksualinį priekabiavimą ar išžaginimą asmeniui gali būti skirta bausmė nuo šešių mėnesių iki penkerių metų.

Be visa to, renginių organizavimo įmonė „Riggingwerk“, aktyviai dirbusi su grupe, nutraukia bendradarbiavimą su „Rammstein“ jų koncertuose. Šią žinią dienraščiui „Welt“ patvirtino įmonės generalinis direktorius Aeneas Hohenadl.

„Mes, kaip įmonė, atsiribojame nuo grupės „Rammstein“, – sakė A. Hohenadlas. – „Aš atmetu bet kokį bendradarbiavimą su Tillu Lindemannu ar grupe „Rammstein“ ateityje.“

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad neseniai garsi advokatų kontora „Schertz Bergmann“ paskelbė, kad nuo šiol atstovaus „Rammstein“ dainininkui T. Lindemannui saviraiškos ir spaudos klausimais. Pranešime teigiama, kad įvairios moterys socialinėje žiniasklaidoje pateikė „rimtų kaltinimų mūsų klientui“.

„Ne kartą buvo teigiama, kad moterys „Rammstein“ koncertuose buvo apsvaigintos naudojant svaiginamuosius lašus arba alkoholį, kad mūsų klientas galėtų su jomis atlikti seksualinius veiksmus. Šie kaltinimai be išimties yra neteisingi. Dėl visų tokių kaltinimų prieš asmenis nedelsiant bus imtasi teisinių veiksmų“, – teigiama advokatų pranešime.

Be to, advokatų kontora kritikuoja žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie T. Lindemanno bylą. Pasak, jų, ne tik buvo pažeidžiamas objektyvumas, bet ir surinkta bei ištirta per mažai įrodymų.