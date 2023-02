P!NK išleido ilgai lauktą albumą – prireiks ir servetėlių, ir šokių batelių

„Greičiausiai tai yra albumas, kuriuo didžiuojuosi labiausiai“, – sako dainininkė.

Albume iš viso skamba 13 dainų, tarp jų – neseniai pristatyti singlai „Never Gonna Not Dance Again“ ir „Trustfalll“.

Pastarasis kūrinys ragina palikti savo baimes praeityje ir patikėti likimą nežinomybei. Taip pat šiandien pasirodė ir jautriausias bei atviriausias žymiosios amerikiečių dainininkės singlas „When I Get There“.

P!NK – „Trustfall“

Vienas iš albumo prodiuserių – Maxas Martinas. Jis yra dirbęs didžiausiomis pasaulinėmis žvaigždėmis – nuo sparčiai į populiarumo olimpą užkopusių italų „Maneskin“ iki „Coldplay“, Britney Spears, The Weeknd, Ariana Grande, Taylor Swift ir kitų.

REKLAMA

Naujausias P!NK albumas tyrinėja netikrumo, laisvės ir atleidimo pakilimus bei nuosmukius.

„Apsivilkite jaukiausius treningus, skirkite laiko sau ir pradėkite klausytis nuo pirmojo kūrinio. Tam prireiks dviejų papildomų ingredientų: servetėlių ir šokių batelių“, – ragina pati P!NK.

REKLAMA

P!NK – „Never Gonna Not Dance Again“

Nuo debiuto 2000 m. daugkartinė „Grammy“ laimėtoja P!NK išleido 9 albumus ir pardavė daugiau nei 60 mln. šių albumų kopijų.

Netgi 15 jos singlų pateko į prestižinį „Billboard Hot 100“ dešimtuką (o 4 jų – į pirmąją vietą).

Už nuopelnus muzikoje 2019 m. jai buvo atidengta žvaigždė Holivudo šlovės alėjoje.

2021 m. P!NK išleido gana netikėtai pasauliniu hitu tapusį singlą „Cover Me In Sunshine“, kuriame ji uždainavo su savo dukra Willow Sage Hart.

REKLAMA

Tais pačiais metais pasirodė dokumentinis filmas „P!NK: All I Know So Far“. Laisvu nuo muzikos laiku atlikėja remia įvairias labdaros organizacijas ir yra UNICEF ambasadorė.

Ir nors P!NK yra sakiusi, kad namuose su šeima – vyru Carey Hartu, vaikais Willow ir Jamesonu – atrado ramybę, ji jau nekantrauja, kada ir vėl galės uždainuoti prieš lig šiol didžiausią auditoriją savo karjeroje.

Šią vasarą dainininkė leisis į muzikinį turą pavadinimu „Summer Carnival 2023“, kuris vyks didžiausiuose Amerikos stadionuose.