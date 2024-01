„Openheimeris“ gavo daugiausiai nominacijų Ekrano aktorių gildijos apdovanojimams

SAG apdovanojimai, kuriuos skiria Holivudo aktoriai, šiemet tikriausiai padidins ir savo žinomumą, nes jų įteikimo ceremonija visame pasaulyje bus transliuojama per „Netflix“.

Tai pirmas kartas, kai didžiausia pasaulyje prenumeruojamos vaizdo transliacijų internetu paslaugos tiekėja rodys svarbių apdovanojimų ceremoniją.

„Openheimeris“, pasakojantis apie atominės bombos kūrėją, pelnė nominacijas Cillianui Murphy, Robertui Downey jaunesniajam ir Emily Blunt, taip pat visam aktoriui kolektyvui.

„Išsiskiriančio aktorių komandos darbo“ SAG apdovanojimas laikomas svarbiausiu.

Tris valandas trunkantis Ch. Nolano epas, uždirbęs beveik 1 mlrd. dolerių (eurų) ir sulaukęs puikių kritikų atsiliepimų, sparčiai kyla kaip aiškus favoritas varžybose dėl „Oskarų“ prieš kovą planuojamą jų įteikimo ceremoniją.

„Barbė“ – kita „Barbenheimerio“ fenomeno, pernai drauge uždirbusio 2,4 mlrd. dolerių (2,2 mlrd. eurų), dalis ir daugiausiai 2023-iaisiais uždirbęs filmas – gavo SAG nominacijas Margot Robbie, Ryanui Goslingui ir visai aktorių komandai.

Ši siurrealistinė komedija apie legendinę lėlę taip pat atnešė nominaciją savo kaskadininkams.

Kiti trijose aktorių kategorijose nominuoti filmai yra istorinis epas „Gėlių mėnulio žudikai“ (Killers of the Flower Moon), nors jo pagrindinis aktorius Leonardo DiCaprio nebuvo pagerbtas, ir satyra „American Fiction“, kurioje vaidina Jeffrey Wrightas.

Abu šie filmai nominuoti geriausios aktorių komandos kategorijoje, kurioje dar varžysis muzikinis perdirbinys „Purpurinė pieva“ (The Color Purple).

„Milžiniškas simbolis“

SAG apdovanojimų vakaras įvyks vasario 24 dieną. Jo metu apdovanojimas už gyvenimo pasiekimus bus įteiktas Barbrai Streisand.

SAG-AFTRA prezidentė Fran Drescher pareiškime šią iš vadinamųjų EGOT – pramogų pasaulio atstovų, pelniusių „Emmy“, „Grammy“, „Oskaro“ ir „Tony“ apdovanojimus – pavadino „milžinišku simboliu su nepalenkiama darbo etika, evoliucionuojančiu su kiekvienu jos nepaprastos kelionės etapu“.

Šou kalbose neabejotinai ne kartą bus paminėti pernai vykę Holivudo streikai, paralyžiavę jo industriją, kai SAG-AFTRA ir scenaristų gildija surėmė ietis su kino studijomis.

Lapkritį galiausiai buvo pasiektas susitarimas dėl aktorių streiko užbaigimo.

Nors SAG apdovanojimų ceremoniją transliuos „Netflix“, nė vienas šios platformos filmas nebuvo nominuotas svarbiausiam vakaro apdovanojimui.

Vis dėlto „Netflix“ gavo penkias nominacijas, tarp jų Bradley Cooperiui (Bradliui Kuperiui) ir Carey Mulligan (Keri Maligan) už darbą Leonardo Bernsteino (Leonardo Bernstaino) biografijoje „Maestro,“ ir Jodie Foster (Džodi Foster) bei Annette Bening (Anet Bening), suvaidinusioms juostoje „Najad“ (Nyad).

„Auksinių gaublių“ laimėtojai Paulas Giamatti ir Da'Vine Joy Randolph buvo nominuoti už filmą „The Holdovers“, o Emma Stone ir Willemas Dafoe – už „Prastus reikalus“ (Poor Things).

Visi šie keturi filmai negavo nominacijų aktorių komandos kategorijoje.

Trejus iš pastarųjų ketverių metų šios kategorijos laimėtojas vėliau gavo geriausio filmo „Oskarą“ – taip nutiko su „Parazitu“ (Parasite, Gisaengchung), „CODA“ ir „Viskas iškart ir visur“ (Everything Everywhere All At Once).

Aktoriai sudaro didžiausią „Oskarus“ skiriančios Kino meno ir mokslo akademijos narių grupę.

SAG apdovanojimais taip pat pagerbiami televizijos darbai. HBO serialas „Palikimas“ (Succession) gavo daugiausiai nominacijų – penkias, o po keturias nominacijas turi serialai „Lokys“ (The Bear), „Paskutiniai iš mūsų“ (The Last of Us) ir „Tedas Lasas“ (Ted Lasso).

DGA nominacijos

Amerikos režisierių gildija (DGA) trečiadienį taip pat paskelbė nominacijas savo apdovanojimams.

DGA geriausio filmo kategorijoje, be kitų, nominuoti „Openheimeris“ ir Gretos Gerwig (Gretos Gervig) režisuota „Barbė“.

Su jais varžysis Martino Scorsese (Martino Skorsezės) „Gėlių mėnulio žudikai“, Alexandero Payne'o (Aleksandro Peino) „The Holdovers“ ir graikų režisieriaus Jorgo Lantimo (Yorgos Lanthimos) „Prasti reikalai“.

DGA apdovanojimai bus įteikti vasario 10 dieną.