„OnlyFans“ žvaigždė surado naują būdą pasipenyti: „pardavinėja“ savo bučinius

44-erių metų Katie „Instagram“ tinkle reklamuoja savo naujausią pinigų uždirbimo schemą ir netgi leido laimingiesiems sekėjams pažvelgti į asmeninių dovanų kūrimo užkulisius, rašo mirror.co.uk.

Katie lūpų atspaudas, kurio kaina 51 euras už vienetą, yra įspaustas ant balto kartono ir pasirašytas, o socialinėje žiniasklaidoje ji pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame atskleidė, kaip gerbėjai gali įsigyti naujausią jos atributiką.

„Štai aš čia, pasirašinėju juos, nes daugybė žmonių prašo mano bučinio, taigi aš juos daliju“, – paaiškino „OnlyFans“ žvaigždė.

REKLAMA

REKLAMA

„Štai taip, štai kaip aš tai darau“, – pasakė Katie į kamerą, glamonėdama kortelę savo lūpomis.

Naujausias jos verslo planas atsirado iškart po to, kai ji buvo priversta paneigti, kad iš suaugusiųjų prenumeratos svetainės „OnlyFans" uždirba vos 171 eurą per mėnesį.

REKLAMA

Penkių vaikų mama savo paskyrą atidarė praėjusiais metais ir šioje platformoje dalijasi itin atviromis nuotraukomis ir vaizdo įrašais su savo gerbėjais.

Tačiau interviu Lewisui Raymondui Taylorui ji atšovė po to, kai susidūrė su teiginiais, kad negauna tiek pinigų, kiek teigė.

„Ar manote, kad žmogus, kuris 25 metus dirbo šį darbą, uždirba tik 171 eurą per mėnesį? Gal pridėkite dar porą nulių ir būsite daug arčiau“, – sakė ji tinklalaidėje „Turning Adversity Into An Asset“.

REKLAMA

REKLAMA

„Žmonės girdi tik tai, ką nori girdėti, ir manau, kad tai kenkia daugiau. Man nebereikia niekam nieko teisintis – esu gyvas įrodymas, kad galiu būti nublokšta į dugną ir vėl pakilti.“

Katie sakė, kad sprendimą prisijungti prie „OnlyFans" priėmė norėdama suteikti sau daugiau galimybių po to, kai daugelį metų pasirodydavo ant žurnalo viršelių.

„Man jau 40 metų. Aš pati sprendžiu, ką noriu daryti, o ne tai, ko iš manęs nori žurnalai“, – sakė Katie laikraščiui „The Sun“ per „OnlyFans“ paskyros atidarymą.

„Tai nauja era, nauja aš“, – pridūrė ji.