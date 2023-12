OG Version pranešė apie gyvenimo permainas: suka į verslą

Penktadienį startuoja sveikatingumo produktų startuolis „Cannumo“, siūlantis grybų eliksyrus (ekstraktus) ir probiotikus.

Pastaruosius, pagal kartu sukurtą formulę, gamina partneriai Lietuvoje, o grybų ekstraktus – partneriai JAV.

„Šį projektą sudaro dvi dalys. Pirmoji – produktai, kurie, kaip mes sakome, yra skirti kūnui, protui ir sielai – jais prekiaujame Cannumo.lt parduotuvėje. Antroji – sveikos gyvensenos entuziastų bendruomenė, kurioje yra ir mūsų ambasadorių. Bendruomenę buriame ir žmones dominantį turinį (saviugdos straipsnius, testus ir kt.) ruošiame patys.

Produktus mums padėjo išvystyti šioje srityje dirbantys mokslininkai, o gamybą patikėjome patyrusiems partneriams. Pavyzdžiui, bendrovė, su kuria bendradarbiaujame Lietuvoje, probiotinius gėrimus gamina jau daug metų. Tiesiog mūsų formulė yra nauja. Mūsų probiotikuose yra 9 kartus daugiau gerųjų bakterijų nei bet kuriame konkurentų gaminyje. Be to, jie yra skanūs – neturi to probiotikams įprasto raugo kvapo ir skonio“, – pasakoja M. Karpičius.

Prioritetas – bendruomenė

Tiesa, jis užsimena, kad ateityje bendrovė svarsto įsigyti arba statyti nuosavą gamyklą. Kol kas startuoja su dviem produktų kategorijomis.

Tai – grybų eliksyrai ir probiotiniai gėrimai. M. Karpičius pabrėžia, kad tai jokiu būdu nėra nei vaistai, nei natūrali jų alternatyva. Šie gaminiai labiau skirti streso, nerimo ir šių veiksnių nulemtų kitų negalavimų prevencijai bei gerai savijautai.

„Kai žmonės sako, kad reikia nedelsti gydyti psichologines ar onkologines greito gyvenimo pasekmes, tai mes sakome, kad geriau yra imtis prevencijos ir apskritai užkirsti tam kelią“, – teigia įkūrėjas.

Pasak verslininko, planuose yra ne tik gamykla, bet ir apie dešimtis naujų produktų iš gamtos. Taip pat – svetainės, kaip bendruomenės centro, tobulinimas, dirbtinio intelekto testų diegimas ir kiti darbai. Tačiau detalių jis neatskleidžia, tik užsimena, kad kol kas investicijų pritraukti nesieks.

„Finansavimo pakanka, galime dirbti ir augti savo lėšomis, todėl nutarėme bent kol kas būti nepriklausomi. Dabar mūsų prioritetas yra suburti bendruomenę“, – teigia įkūrėjas.

Mykolas Karpičius su Dominyku Ježeriu pažįstami nuo seno. Sveikatingumas ir saviugda – juos abu dominanti tema. Tai ir tapo bendro verslo pamatu.