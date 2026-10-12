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TV3 naujienos > Žmonės

Nužudytas gerbiamas kunigas

2026-10-12 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-12 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Centrinės Afrikos Respublikoje kovotojai nužudė katalikų kunigą Tėvą Crépiną Martialą Mongą. Kaip paaiškėjo, tragedija įvyko 2026 m. birželio 29 d. vakarą, kai Zėmijo (Zemio) miestelio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas grįžo į kleboniją, praneša „EWTN News“.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Centrinės Afrikos Respublikoje kovotojai nužudė katalikų kunigą Tėvą Crépiną Martialą Mongą. Kaip paaiškėjo, tragedija įvyko 2026 m. birželio 29 d. vakarą, kai Zėmijo (Zemio) miestelio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas grįžo į kleboniją, praneša „EWTN News“.

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Katalikų vyskupas Aurelio Gazzera kunigo nužudymą pavadino obliu ir didžiuliu praradimu visam regionui.

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Išpuolio detalės ir nukentėjusieji

Po nepažįstamų užpuolikų išpuolio kunigas mirė vietoje. Tuo pačiu užpulta ir kartu važiavusi parapijietė. Moteris skubiai išvežta į ligoninę, kur šiuo metu guli intensyviosios terapijos skyriuje. Medikai teigia, kad jos būklė yra kritinė ir gali prireikti evakuacijos į geriau įrengtą gydymo įstaigą.

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Valdžios institucijos kol kas nenustatė atsakingų už išpuolį asmenų, o jokia grupuotė atsakomybės neprisiėmė. Įvykio aplinkybės ir motyvai išlieka neaiškūs, tyrimas tęsiamas.

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Paskutiniai darbai

Likus vos dienai iki mirties, birželio 28 d., Tėvas Crépinas pakrikštijo 175 žmones, tarp kurių 160 buvo pabėgėliai iš ginkluoto konflikto zonos.

Savo mirties dienos rytą jis atliko paskutinį ganytojišką darbą – palydėjo naujai pakrikštytuosius prie Mbomu (Mbomou) upės krantų.

Bangassou vyskupas Aurelio Gazzera atidavė pagarbą nužudytam kunigui, pabrėždamas jo atsidavimą taikai.

„Tai didžiulė netektis vietos bendruomenei ir visai Bangassou vyskupijai“, – sakė jis.

 

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