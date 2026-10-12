Nužudytas gerbiamas kunigas

Katalikų vyskupas Aurelio Gazzera kunigo nužudymą pavadino obliu ir didžiuliu praradimu visam regionui.
Išpuolio detalės ir nukentėjusieji
Po nepažįstamų užpuolikų išpuolio kunigas mirė vietoje. Tuo pačiu užpulta ir kartu važiavusi parapijietė. Moteris skubiai išvežta į ligoninę, kur šiuo metu guli intensyviosios terapijos skyriuje. Medikai teigia, kad jos būklė yra kritinė ir gali prireikti evakuacijos į geriau įrengtą gydymo įstaigą.
Valdžios institucijos kol kas nenustatė atsakingų už išpuolį asmenų, o jokia grupuotė atsakomybės neprisiėmė. Įvykio aplinkybės ir motyvai išlieka neaiškūs, tyrimas tęsiamas.
Paskutiniai darbai
Likus vos dienai iki mirties, birželio 28 d., Tėvas Crépinas pakrikštijo 175 žmones, tarp kurių 160 buvo pabėgėliai iš ginkluoto konflikto zonos.
Savo mirties dienos rytą jis atliko paskutinį ganytojišką darbą – palydėjo naujai pakrikštytuosius prie Mbomu (Mbomou) upės krantų.
Bangassou vyskupas Aurelio Gazzera atidavė pagarbą nužudytam kunigui, pabrėždamas jo atsidavimą taikai.
„Tai didžiulė netektis vietos bendruomenei ir visai Bangassou vyskupijai“, – sakė jis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.