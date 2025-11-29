 
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Nustebsite išgirdę, kuo Gerda užsiima su savo augintine: sulaukė įspūdingo įvertinimo

2025-11-29 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 07:30

Ar esate girdėję apie tokį šunų sportą – Agility? Išvertus iš anglų kalbos, tai reiškia „vikrumas“. Susipažinkite su pirmosiomis Lietuvos istorijoje Pasaulio šunų vikrumo čempionato bronzos medalio laimėtojomis – Gerda Žemaityte ir jos borderkolių veislės kalyte Lee!

Gerda Žemaitytė, Paulius Kaupelis

Ar esate girdėję apie tokį šunų sportą – Agility? Išvertus iš anglų kalbos, tai reiškia „vikrumas". Susipažinkite su pirmosiomis Lietuvos istorijoje Pasaulio šunų vikrumo čempionato bronzos medalio laimėtojomis – Gerda Žemaityte ir jos borderkolių veislės kalyte Lee!

0

Savo patirtimi Gerda dalinsis TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gyvūnų pasaulis“.

„Tuo momentu, ten būnant toje arenoje ir matant, kaip visi aplinkui džiaugiasi ir koks tai yra didelis pasiekimas mūsų bendruomenei...  Tai iš tikrųjų yra pirmasis individualus medalis, apskritai ne tik pasaulio, bet ir Europos čempionate. Tai yra toks keitimas agility istorijos. Tad man buvo smagu matyti, kokie visi buvo laimingi, kaip džiaugėsi už mane“, – laidoje dalinsis ji.

Papasakos apie išskirtinę veiklą

Agility – tai šunų greičio ir vikrumo varžybos, kur šuo kartu su savo šeimininku, dar kitaip vadinamu vedliu, turi labai greitai įveikti kliūčių ruožą – atlikti šuolius, pralįsti pro tunelius ar greitai atlikti slalomo posūkius. Varžybose kiekviena minimali klaida gali būti lemtinga.

„Tai iš esmės tam, kad užimti aukštą vietą pasaulio ar Europos čempionate – tavo šuo turi prabėgti trasą super greitai ir nepadaryti nė vienos klaidos, bet dar, sakyčiau, niekur neišklysti iš tos vadinamos linijos tarp vienos kliūties ir tarp kitos kliūties. Dėl to, nes kai eina kalba apie labai aukštą poziciją, tos pirmos 10, 15, 20 vietų kartais skiriasi per 0,02 sekundes“, – pasakos G. Žemaitytė.

Prieš keturiolika metų Gerda nieko nežinojo apie šį sportą. Ji baigė politikos mokslus ir į šunų sportą žiūrėjo tik kaip į laisvalaikio praleidimą. Viskas iš šalies atrodė labai primityviai.

„Man turbūt tas sportas iš pradžių atrodė kaip kažkoks kliūčių ruožas su šunimi, kur tu tiesiog paprašai šuns, kad jis kažką padarytų. Ir gal tas šuo nori, gal jis nelabai nori, bet jis ten vis tiek kažką per tas kliūtis bando pereiti, perlipti, peršokti ir panašiai“, – sakys ji.

Gerda teigia, kad šiame sporte svarbiausia šeimininko ir šuns komunikacija bei santykiai. Tokie santykiai, kai šuo dėl šeimininko gali atiduoti visą energiją.

„Tai visiškai nėra susiję su kažkokia prievarta, vertimu ar kažkokiu darbu per nenorą, Viskas paremta, net ir tos pačios treniruotės, motyvacijos ieškojimu per pozityvius dalykus“, – kalbės laidos viešnia.

Kaip Gerdai Žemaitytei su kalyte Lee pavyko iškovoti bronzos medalį, pamatysite šeštadienį 9:00 val. TV3 laidoje „Gyvūnų pasaulis“!

