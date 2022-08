„Nuskurdusių“ rusų oligarchų gyvenimas: patys valo savo namus, dukras samdo asmeninėmis vairuotojomis

Čia panagrinėsime, kuo skundžiasi buvę milijardieriai, tad liks tik nuspręsti, kodėl jų sunkumai suvokiami dvejopai, rašo užsienio žiniasklaida.

Michailas Fridmanas: ekonomika šiukšliadėžėje

Turbūt viena iš garsių sankcijų aukų buvo „Alfa-Bank“ įkūrėjas Michailas Fridmanas. Pavasarį buvo užšaldytos apie 12 mln. dolerių siekiančios 58 metų oligarcho sąskaitos, kai jis buvo savo dvare Londone. Situacija pasidarė tokia apgailėtina, kad jam pinigų nebeužteko net namų valymui. Eilinis Rusijos pilietis pasipiktino, nes vyro sąskaitoje likę 3 tūkst. dolerių per mėnesį jam atrodo menka suma.

„Gal reikėtų pačiam pradėti tvarkyti namus. Kai buvau studentas, gyvenau bendrabutyje ir dalinausi kambariu su keturiais kambariokais. Ir vis dėlto po 35 metų tai netikėta vėl patirti“, – interviu Bloomberg prisipažino Fridmanas.

Oligarchas bando atkurti savo „teisingumą“ teisme, tačiau prognozės dėl jo turto grąžos nuvilia. Kol kas tai pavyko tik buvusiai skurstančio turtuolio žmonai, kai rugpjūčio pradžioje Didžiosios Britanijos ministrų kabineto svetainėje pasirodė informacija, kad jo buvusi žmona Olgą Aiziman išbraukta iš sankcijų sąrašo.

Tuo tarpu Prancūzijos valdžia areštavo jo vilą Žydrojoje pakrantėje Saint-Tropez mieste, kuri taip pat priklausė vyro šeimai. Dvaro teritorijoje yra baseinas, hamamas ir net sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Visą šią prabangią vietą Fridmanas išsinuomojo su premijomis už kelis tūkstančius eurų per dieną.

Piotras Avenas: nesupranta, kaip išgyventi

Didelį smūgį gavo ir Michailo Fridmano kolega Piotras Avenas, kuris interviu „Financial Times“ prisipažino, kad per naktį prarado viską ir liko tik su iki griuvėsiais sunaikintu verslu. Būdamas prabangioje Londono mansardoje, Avenas griebia sau už galvos, nes nesupranta, „kaip išgyventi“.

Pasak bankininko, kurio turtai viršijo šešis milijardus dolerių, jam teko iš naujo išmokti egzistuoti: ar užteks pinigų samdytis apsaugai ir vairuotojui, ar galės likti JK, ar turės laukti artėjančios deportacijos. Tačiau Avenas mąsto apie antikrizines galimybes kelyje – pavyzdžiui, jis svarsto, ar gali paprašyti vairavimo teises turinčios podukros būti jo privačia vairuotoja.

Liepos viduryje paaiškėjo, kad buvo sušvelninti Rusijos milijardieriaus banko sąskaitoms taikomi apribojimai. Lėšas jam leista panaudoti sąskaitoms apmokėti – verslininko mėnesinės išlaidos vertinamos 167,8 tūkst. Didžioji dalis šios sumos išleidžiama vyrui priklausančios paveikslų kolekcijos apsaugai ir draudimui.

Teismo sprendime minimas įdomus faktas, kad 67 metų Piotro Aveno išlaikymą perėmė jo žmona, kuriai pavyko išvengti sankcijų.

Romanas Abramovičius: prašo paskolos

Milijardierius Romanas Abramovičius taip pat nukentėjo nuo sankcijų. Jo sąskaitos buvo užblokuotos, jo jachtoms gresia areštas, o gegužę oligarchas turėjo atsisveikinti su savo veikla ir verslu – 20 metų jam priklausiusiu futbolo klubu „Chelsea“ – jis buvo tiesiogine to žodžio prasme priverstas tai padaryti.

Per pastaruosius kelis mėnesius verslininkas ne kartą buvo matytas Dubajaus ir Tel Avivo oro uostuose, bet be palydos, kuri jį visur lydėjo. Be minėtų dalykų, 55 metų verslininkas rizikuoja prarasti vilą Chateau de la Croix Prancūzijos Rivjeroje, kurios vertė siekia apie 120 mln. dolerių.

Panaši lemtis laukia ir verslininko apartamentų Paryžiuje, dvaro St. Barts ir daugelio kitų objektų.

Amerikos žiniasklaida, remdamasi viešai neatskleista informacija, teigia, kad Abramovičius atėjo pas draugus su prašymu paskolinti jam apie milijoną dolerių. Ne sau, o savo darbuotojams.

„Jis sako, kad niekada anksčiau neturėjo mažiau nei uždirba, o tai sudaro 750 000 dolerių per savaitę. Tačiau kadangi jo turtas yra įšaldytas, jis negali mokėti savo darbuotojams. Todėl jis kreipėsi į Holivudo prodiuserį ir režisierių Brettą Ratnerį, taip pat į Rotšildų šeimą, kad šie jį paremtų“, – sakė šaltiniai.

Keista, nes pajamos iš „Chelsea“ pardavimo siekė 4,9 milijardo eurų. To turėtų pakakti patogiai senatvei Izraelyje, kurios pilietybę ne taip seniai gavo Romanas Abramovičius.

Sergejus Čemezovas: mano, kad tai netikra

Kol pasaulio vandenyse plaukioja Rusijos oligarchų jachtos, Vakarų patrulis budi. Dar vienas oligarchas, pakirstas sakcijų buvo Sergejus Čemezovas ir jo prabangioji jachta Valerija, kurios vertė siekia 140 mln. dolerių.

Ispanijos transporto ministerija priverstinai prišvartavo laivą Barselonos uoste. Čemezovas tai tik paneigė. „Nuo pradžios iki pabaigos ši istorija yra netikras, sąmoningas melas, Rusijos diskreditavimo kampanijos dalis“, – melus skleidė jam priklausanti bendrovė „Rostec“.

Tačiau šaltiniams pavyko gauti informacijos, kad brangią jachtą valdo 69 metų oligarcho podukra. Ar taip tikrai yra, paaiškės iš Ispanijos transporto ministerijos pradėto tyrimo rezultatų.