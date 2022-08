Garsios ukrainiečių aktorės šeimoje – skaudi nelaimė: „Šis skausmas su mumis liks dar ilgai“

Deniso, kuris buvo žvalgybos grupės vadas, gyvybė užgeso netoli Chersono.

Vyras buvo palaidotas rugpjūčio 4-ąją Kateryna apie tai parašė „Instagram“ puslapyje.

„Jam buvo tik 32 metai. Trečią karo dieną jis tapo savanoriu, nes laikė pareigą ginti mūsų valstybės suverenitetą. Jis buvo neįtikėtinas žmogus. Ryškus, eruditas, su humoro jausmu, intelektualus ir padorus“, – Denisą apibūdino aktorė.

Kateryna pasidalijo, kad žuvęs vyras ir jos sesuo planavo netrukus susituokti. Pora svajojo pasistatyti jaukius namus ir susilaukti penkių vaikų.

„Tai beprotiška netektis visiems. Nuotakai, tėvams, artimiesiems, draugams ir broliams. Amžinas atminimas Herojui! Šiandien teko savo akimis pamatyti nepaprastai gražią atsisveikinimo ceremoniją. Ir tuo pačiu – visas vandenynas ašarų už visus susirinkusius. Šis skausmas su mumis liks dar ilgai“, – rašė moteris.

Primename, 27-erių garsi ukrainiečių aktorė Kateryna Tyškevič jau aštuonerius metus kovoja su sunkia liga.

Mergina pasakojo, kad ją kankina nepakeliamas galvos skausmas, kuris ją nuolat kankina.

Kaip prisipažino Kateryna, jai skauda taip, ​​kad negali nei atsimerkti, nei kalbėti. Aktorės mama yra neurologė. Per šiuos aštuonerius metus Ukrainoje išbandė visus gydymo būdus: ir tradicinę mediciną, ir netradicinę. Tačiau visa tai nepadėjo, gydytojai negali nustatyti diagnozės.

„Galutinės diagnozės nėra. Per aštuonerius metus tyrimai nieko neparodė. Pagrindinis simptomas yra nepakeliamas galvos skausmas, kuris prasideda staiga ir nepaleidžia nė sekundės. Skauda 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, būna taip blogai, kad negaliu kalbėti ar atmerkti akių“, – „Instagram“ paskyroje sakė Kateryna.

Nuo karo pradžios Katerynos liga pradėjo progresuoti. Aktorės būklė pablogėjo, ji nustojo keltis iš lovos, o vaistai, kurie anksčiau padėjo, nustojo veikti.

„Paskutinis smegenų MRT Odesoje parodė smegenų pokyčių dinamiką, yra smegenų skysčio sąstingis, kuris spaudžia smegenų dalis ir gali išprovokuoti šį beprotišką skausmą. Lašelinė šiam skysčiui pašalinti irgi nepasiteisino. Vienintelis veiksmingas gydymas (tiksliau, tas, kuris palengvino simptomus) buvo labai didelis kiekis antipsichozinių vaistų (17 tablečių per diena), kurie nusilpnino visą organizmą, tačiau per metus jie mane išgelbėjo, nepaisant daugybės nemalonių šalutinių reakcijų. Tačiau jie taip pat nustojo veikti“, – dalijosi aktorė.

Beje, dabar moteris renka lėšas, kad galėtų išvykti gydytis į Vokietiją.