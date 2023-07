Nugriaudėjo paskutinis Eltono Johno koncertas: užfiksuoti rekordiniai pardavimai

76 metų dainininkas per įspūdingą 50 metų trunkančią karjerą ir beveik 4600 pasirodymų visame pasaulyje yra pelnęs penkis „Grammy“ apdovanojimus, rašo BBC.

„Groti jums buvo mano gyvenimo dalis, o jūs buvote absoliučiai nuostabūs“, – sakė jis Švedijos publikai, Stokholmo „Tele2“ arenoje.

Eltonas Johnas emocionaliai pagerbė dabartinę savo grupę ir jos narius, kai kurie iš jų su juo koncertuoja jau daugelį metų.

REKLAMA

REKLAMA

„Jie tikrai neįtikėtini, jie yra geriausi, sakau jums, geriausi“, – sakė atlikėjas.

Paskutinis Eltono Johno koncertas (10 nuotr.) Paskutinis Eltono Johno koncertas (nuotr. SCANPIX) Paskutinis Eltono Johno koncertas (nuotr. SCANPIX) Paskutinis Eltono Johno koncertas (nuotr. SCANPIX) +6 Paskutinis Eltono Johno koncertas (nuotr. SCANPIX) Paskutinis Eltono Johno koncertas (nuotr. SCANPIX) Paskutinis Eltono Johno koncertas (nuotr. SCANPIX) Paskutinis Eltono Johno koncertas (nuotr. SCANPIX) Paskutinis Eltono Johno koncertas (nuotr. SCANPIX) Paskutinis Eltono Johno koncertas (nuotr. SCANPIX) Paskutinis Eltono Johno koncertas (nuotr. SCANPIX)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Paskutinis Eltono Johno koncertas

Savo pasirodymą jis pradėjo daina „Bennie and the Jets“ ir toliau atliko daug kitų hitų, tarp jų „Philadelphia Freedom“, „Tiny Dancer“, „Rocket Man“ ir „Candle in the Wind“.

REKLAMA

Turas apėmė visą pasaulį - jis grojo daugiau nei šešiems milijonams gerbėjų, o vienas svarbiausių įvykių buvo jo pagrindinis pasirodymas praėjusį mėnesį vykusiame Glastonberio festivalyje.

Šis koncertas sutraukė vieną didžiausių minių festivalio istorijoje ir milijoninę britų televizijos auditoriją.

Tai vienas iš daugiausiai pajamų kada nors surinkusių koncertinių turų: žurnalas „Billboard“ praneša, kad tai pirmasis turas, kurio bilietų pardavimai pasiekė 900 mln. dolerių.

REKLAMA

REKLAMA

Šio grandiozinio finalo pabaigoje Eltonas apmąstė savo gyvenimą, pasakodamas publikai apie savo „52-ejus metus džiaugsmo grojant muziką“.

Jis patvirtino, kad daugiau niekada nebekoncertuos, tačiau ateityje galbūt surengs „vienkartines gastroles“.

„Noriu daugiau laiko skirti savo šeimai, sūnui. Aš to nusipelniau“, – teigė jis.

Savo dainą „Don't Let The Sun Go Down On Me“ jis skyrė savo grupei, komandai ir šeimai. Koncertas truko daugiau nei dvi valandas.