Nicole Kidman vyras Keith Urban negalėjo pakęsti šio filmo – aiškėja tikroji skyrybų priežastis

Kaip rašo naujienų portalas „Page Six“, 57-erių atlikėjas „nemėgo filmo ir nenorėjo, kad Nicole jį reklamuotų“. Šaltinių teigimu, Urban bijojo, jog dėl filmo temos galėtų tapti pašaipų taikiniu.
Filme „Babygirl“
N. Kidman, 58 m., įkūnija sėkmingą verslo vadovę, kuri įsivelia į romaną su jaunu praktikantu (aktorius Harris Dickinson). Jos vyro vaidmenį atlieka Antonio Banderasas.
Nors anksčiau Keith Urban visada lydėdavo žmoną į svarbiausius renginius, praėjusiais metais jis nedalyvavo nei Venecijos, nei Toronto kino festivaliuose, kur šis filmas buvo pristatytas.
Įtampa kilo ir per radijo interviu
Praėjusių metų liepą Urbanas dalyvavo Australijos radijo laidoje Hayley & Max in the Morning, kai vedėjai paklausė, kaip jis jaučiasi matydamas žmoną ekrane su jaunesniais partneriais.
„Ką Keithas Urbanas galvoja, kai mato savo gražią žmoną su jaunais vyrais, kaip Zac Efronas, romantiškose scenose?“ – paklausė vedėjas.Po šio klausimo atlikėjas netikėtai atsijungė nuo eterio. „Man atrodo, jo komanda nutraukė pokalbį, nes nenorėjo šio klausimo“, – komentavo laidos prodiuseris.
Vėliau šaltiniai portalui „People“ teigė, kad Urban iš tiesų pokalbio nenutraukė, tačiau incidentas atskleidė, kad asmeninės temos jam vis dar jautrios.
Kidman tęsia pažadą dirbti su moterimis režisierėmis
Nepaisant asmeninių išbandymų, N. Kidman ir toliau įgyvendina savo pažadą remti moteris kine. Dar 2017 m. ji buvo prisiekusi kas 18 mėnesių dirbti su moterimi režisiere – nuo to laiko tai padarė net 19 kartų, tiek kaip aktorė, tiek kaip prodiuserė.
Filmas „Babygirl“ buvo režisuotas Halinos Reijn, o aktorė šiuo metu ruošiasi keliems naujiems projektams – „Holland“ (rež. Mimi Cave), „Expats“ (Amazon Prime Video) ir „The Perfect Couple“ (Netflix).
Kaip pažymi „Page Six“, nors Urban anksčiau visuomet palaikydavo žmoną viešuose renginiuose, pastaruoju metu gerbėjai pastebėjo, kad scenoje jis nustojo mūvėti vestuvinį žiedą.
