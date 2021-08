Nicolas Cage – radioaktyvus siaubo trilerio „Šmėklų žemės kaliniai“ anonse

Filmas, kuriame taip pat vaidina Sofia Boutella („Atominė blondinė“), Nick Cassavetes („Dviveidis“) bei Bill Moseley (2007-ųjų m. „Helovinas“), pasakoja apie nusikaltėlį (akt. N. Cage), kuriam pavesta surasti ir išgelbėti dingusią turtingo karo vado dukrą Bernice (akt. S. Boutella).

Siaubo trilerį režisuoja išskirtiniu stiliumi pasižymintis japonų kūrėjas Sion Sono ir tai yra antrasis projektas, kai Nicolas Cage ir N. Cassavetes kartu pasirodys didžiajame kino ekrane nuo 1997 m. veiksmo trilerio „Dviveidis“ (angl. „Face/Off“).

Neseniai pasirodęs anonsas erzina žiūrovus žvilgsniu į beprotišką, kupiną smurto ir keistą, šiek tiek vesterno įkvėptą Samurajų pasaulį. Po to, kai Nicolas Cage personažui yra pavedama susekti dingusią paauglę, jis yra įspraudžiamas į odinį kostiumą su strategiškai išdėstytais sprogmenimis, nesėkmės atveju užtikrinančiais siaubingą mirtį, jei jam nepavyktų surasti merginos per pavojingai užduočiai skirtą laiką.

Įžengęs į grėsmingą „Šmėklų žemę“, Nicolas Cage, atrodytų, norėdamas įvykdyti savo misiją ir atgauti laisvę, turės kovoti su į kultą panašiomis nusikaltėlių grupėmis ir net antgamtinėmis būtybėmis.

„Oskaro“ laureatas Nicolas Cage per pastaruosius kelerius metus sugrįžo į didįjį kiną su keistais, bet išskirtiniais ir gerbėjų kultus formuojančiais filmais, įskaitant siaubo trilerį „Mendė“ (angl. „Mandy“), siaubo komediją „Vilio stebuklų šalis“ (angl. „Willy‘s Wonderland“), mokslinę fantastiką „Spalva iš kosmoso“ (angl. „Color out of Space“) bei kritikų pripažintą ir sunkiai vienam žanrui priskiriamą „Kiaulę“ (angl. „Pig“).

Siaubo trileris „Šmėklų žemės kaliniai“ nėra išimtis ir paties N. Cage žodžiais tariant, yra „pats žiauriausias filmas, kokį jis kada nors sukūrė“. Toks pasakymas iš aktoriaus, turinčio tokį gyvenimo aprašymą, turėtų atkreipti kiekvieno jo gerbėjo dėmesį.

Filmas „Šmėklų žemės kaliniai“ debiutavo šių metų virtualiame „Sundance“ kino festivalyje ir sulaukė daug kritikų pagyrimų dėl savo unikalumo. Festivalio dalyviai pažymėjo, jog verčiau pažiūrėtų tokį nenuspėjamą siaubo ir veiksmo trilerį, kaip „Šmėklų žemės kaliniai“, nei labiau į įprasto žanro rėmus įspraustą kitą filmą, kuris iš pradžių nebuvo geras, originalaus filmo perdirbinį ar iš naujo paleistos franšizės (priešistorės) filmą.

Nicolas Cage ir kitoks siaubo ir veiksmo trileris „Šmėklų žemės kaliniai“ Lietuvos kinuose nuo rugsėjo 10 d.