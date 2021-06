Netoli Vilniaus – kasdienybė be elektros ir kitų įmantrybių: taip gyvena jau keliasdešimt metų ir niekuomet nesijautė geriau

„Ar kada nors galėjote pagalvoti, kad Lietuvoje iki šiol auginami žemaitukai – ištverme pasižymintys arkliai, kuriais kadais Vytautas Didysis iki Juodosios jūros nujojo? Maža to, šiais arkliais Širvintų rajone galima ir pasigrožėti, ir pajodinėti“, – šeštadienio ryto laidą anonsuoja jos vedėjas, kelionių žurnalistas Žygimantas Barysas-Žygis.

Pasak projekto autorių, Širvintos ir jos apylinkės jau pirmajame projekto sezone nustebino įdomiais objektais, tad šįmet suradus ne mažiau intriguojančių pramogų keliautojams, laidos kūrybinė grupė buvo itin maloniai nustebinta.

„Pasaulyje yra plačiai žinoma ir naudojama delfinų terapija, o Širvintų krašte radome elnių spa, kuris, pasak atrakcijos įkūrėjų, taip pat gali turėti gydomųjų galių. Tačiau vien galimybė pamatyti miško gražuolius ir juos pašerti suteikia gerų emocijų tiek vaikams, tiek suaugusiems“, – vieną iš įdomių atrakcijų Širvintų rajone pristato laidos „Sveiki atvykę“ rengėjai.

„Mėgstantys aktyvų laisvalaikį, Širvintose gali pasidžiaugti nauju baseinu, su pirtimis ir burbulinėmis voniomis. Gamtos gerbėjai – išsimaudyti Širvintų mariose ar išbandyti vandens pramogas: irklentes, vandens dviračius, batutų parką ant vandens. Kai tiek pramogų čia, Lietuvoje, gal net nebūtina vykti kažkur toli, kad paatostogautume?“ – retoriškai klaus Ž. Barysas.

Šį sezoną laidos komanda ne tik rodo įdomias lankytinas vietas, kurios patinka kelionių išsiilgusiems keliautojams, tačiau kalbina ir įdomias asmenybes, kurios gyvena ar vykdo įdomią veiklą rajone. Šį šeštadienio rytą žiūrovų laukia dviguba pažinčių bomba.

„Pakalbinome žavingą jaunąją menininkę Agnę Andrušką. Šiaulietė, kuri 10 metų krimto rimtus medicinos mokslus, vėliau nusprendė kardinaliai pakeisti gyvenimą ir su vyru atsikraustė į Širvintas. Čia Agnė dabar ne tik tapo paveikslus, bet ir daro tatuiruotes. Sako, kad niekada nebuvo laimingesnė. Ir tam, pasak menininkės, nebūtinai reikia gyventi viename iš didžiųjų šalies miestų“, – pasakos pašnekovę kalbinęs laidos vedėjas Žygis.

REKLAMA

O netradicinio gyvenimo būdo šalininkams „Sveiki atvykę“ komanda taip pat turi ką pristatyti. „Širvintų rajone susipažinome su moterimi, kuri jau keliasdešimt metų gyvena gamtoje. Be elektros, be įmantrybių. Taip ji kuria santykį su gamta ir sako, kad niekada nesijautė geriau. Be to, laidos pašnekovė suteikia galimybę tokį gyvenimo būdą išbandyti ir kiekvienam norinčiam“, – intriguos laidos vedėjas.

Kas ši moteris ir kaip atrodo jos 16 kvadratinių metrų namukas viduryje laukų, šalia kurio ganosi 7 laukiniai mustangai, sužinosite jau šį šeštadienį, 11:30 val. laidoje „Sveiki atvykę“, per TV3.