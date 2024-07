Netikėtos Audriaus Bružo patirtys Stambule: išbandė nosies depiliaciją

Stambulas – vienintelis miestas pasaulyje, besidriekiantis per du kontinentus – Aziją ir Europą.

Juos skiria Bosforo sąsiauris, kuris taip pat jungia Juodąją ir Marmario jūras. Tai vienas didžiausių pasaulio miestų, kuriame gyvena apie 18 milijonų žmonių.

Stambule – gausybė istorinių paminklų bei architektūrinių šedevrų, kurie traukia žmones iš įvairių pasaulio kampelių. Beje, Stambulas yra miestas, įkvėpęs daugelį garsių pasaulio kūrėjų – čia ilgus metus knygas rašė Agata Kristi, čia įkvėpimo ieškojo Ernestas Hemingvėjus. Stambulu žavėjosi ir karalienė Elžbieta antroji, čia ne kartą lankėsi ir Žaklin Kenedi.

Beprotiškai didelis ir spalvingas Stambulas sužavėjo ir laidos herojus L. Pobedonoscevą ir A. Bružą. Tiesa, tik vienas – monetos metimo rezultatą nuspėjęs Leonardas, turėdamas belimitę kortelę, čia galėjo mėgautis visiška laisve ir turtuolio gyvenimu, o štai Audriui paskutinėje kelionėje atiteko varguolio vaidmuo, todėl jis savaitgalį Stambule praleido tik su 100 eurų kortelėje.

Kol Bružas bandė sugalvoti planą, kaip Stambule paatostogauti su ribota pinigų suma, laidos turtuolis L. Pobedonoscevas tikrai nenuobodžiavo. Turėdamas belimitę myTU kortelę, Leo šiame niekada nemiegančiame mieste džiaugėsi išties viskuom!

Pirmiausiai, jis apsistojo viename iš prabangiausių miesto viešbučių „Bank Hotel Istanbul“, kur anksčiau veikė garsus bei vienas iš pagrindinių Stambulo bankų. Tiesa, Leo nusprendė gyventi ne paprastuose apartamentuose – jis pasirinko „Penthouse loft“ stiliaus kambarį, iš kurio buvo galima pamatyti viso Stambulo panoramą.

„Oho, kokia panorama... Tai – ne tik vaizdas į visą Stambulą, tai vaizdas įsitaisius patogiai vonioje į visą Stambulą. Nuostabu“, – vaizdu iš savo balkono žavėjosi turtuolis.

Stambule turtuolis nusprendė ne tik ilsėtis savo ištaiginguose apartamentuose, bet ir pasiryžo atrasti tikrus turkiškus skonius bei, žinoma, patirti daug nepamirštamų įspūdžių. Šiame didžiuliame mieste jis aplankė TopKapi rūmus – vienus didžiausių iki šių dienų išlikusių rūmų, kur gyveno labiausiai pašėlę sultonai.

Taip pat turtuolis išvydo Mėlynąją mečetę, pasivaikščiojo po žinomą Sultanhameto aikštę, didįjį Grand Bazaar turgų, kuriame galima rasti visko, ko tik geidžia širdis ir nepraleido progos patirti šiek tiek adrenalino. Stambule jis leidosi vienu greičiausiu lynu visame mieste

„Šis miestas – labai kinematografiškas, nesistebiu, kad jis tapo įkvėpimu daugeliui kino režisierių. Čia nufilmuoti tokie legendiniai kūriniai kaip „Argo“, „SkyFall“, „Žmogžudystė rytų eksprese“ ir daugelis kitų. Nežinau, kelintas tai kartas projekte, kai skrendu lynu, bet, prisiekiu – niekaip nenusibosta“, – sakė ektremalių pojūčių mėgėjas Leo.

Be to, laidos sultonas Stambule mėgavosi ir neįtikėtina vyno degustacija, kurią jam suorganizavo lietuvių kelionių agentūra „Vines and Pearls“ bei jau ne vienerius metus čia gyvenanti lietuvė Goda.

Kaip ir pridera pinigų neskaičiuojančiam žmogui, čia turtuolis taipogi išsinuomavo jachtą ir keletą valandų plaukiojo grožėdamasis Stambulo pakrantėmis. Leo taipogi išvydo tradicinį dervišų šokių pasirodymą, kuris jį tiesiog užbūrė.

„Tai – ne šokis, tai meditacija, į kurią bežiūrint priartėji prie Dievo. Stebint juos niekaip neatradau – kokiu būdu? Kaip jie sugeba visą valandą paprasčiausiai suktis? Kažkokie man nesuprantami burtai“, – stebėjosi L. Pobedonoscevas.

Tuo tarpu kitas laidos vedėjas, improvizacijų meistras A. Bružas Stambule turėjo išsisukti su 100 eurų myTU kortelėjė, kurių privalėjo užtekti maistui, nakvynei ir pasilinksminimams.

Stambule su tokiu biudžetu Audriui laiką praleisti pavyko tikrai pauikiai, tačiau prie to labai prisidėjo ir Audriaus turimos charakterio savybės – drąsa ir mokėjimas derėtis.

Varguolis apsilankė Gūlhane parke, garsėjančiame kasmet žydinčiomis gėlėmis, o Sağır han rajone jis net susipažino su vietiniu amatininku, kuris leido Bružui išbandyti tradicinius amato darbus.

„Stambule yra tūkstančiai amatininkų. Keramika, metalo darbai, kilimai... Prie tokių menų prisiliesti yra magija. Tik pažiūrėkite, kaip toks plokščias metalo gabalėlis virsta kaljano dalimi. Stebuklai“, – žavėjosi varguolis.

Audrius taipogi aplankė istorinį Galatos rajoną, Sofijos soborą, vaikštinėjo Sultanahmet gatvėmis ir ragavo autentiškus turkiškus patiekalus.

Tačiau išvysti Stambulą, jo gatveles, susipažinti su vietinių kultūra ir tradicijomis – ne vienintelė varguolio patirtis šioje kelionėje. Visiškai neplanuotai jis nusprendė pasigražinti ir patyrė neįprastą malonumą – tikrą depiliacijos procedūrą...

„Šitas skausmas.... Jo neįmanoma nusakyti, kol pats nepatiri. Faktas, kad kai nosyje nebėra plaukų – Stambulą iš karto pradedu užuosti ženkliai geriau“, – po plaukų depiliacijos juokėsi Bružas.

O po tokių grožio procedūrų tikrai nevalia užsidaryti kambaryje ir laukti sekančios dienos! Pasigražinęs Audrius nulėkė į vakarėlį, kuriame netrūko naujų pažinčių, šokių ir... lietuviškos muzikos!

„Jau susitariau su DJPrižadu, kad šoks visas baras ir visi žemynai! Vaidas Baumila ir „Kunigunda“ skamba čia – Stambule“ – džiūgavo varguolis, užgrojus populiariai lietuviškai dainai.

Keliautojams, kurie sau gali leisti viską, Stambulas siūlo gausybę įspūdingų patirčių, tačiau ką nuveikti tiems, kurie nori prasisukti taupiai?

Leo ir Bružas dalijasi savo rekomendacijomis, ką vertėtų pamatyti ir patirti šiame mieste:

1. Viešbutis „Bank Hotel Istanbul“, įsikūręs istoriniame Karaköy rajone, yra pirmasis „Yılmaz Ulusoy Holding“ žingsnis atstatant ir išsaugant istorinės bei kultūrinės vertės pastatą, jungiantį praeitį ir dabartį. Kaip ir pridera turtuoliui, Leo pasirinko apsistoti būtent šiame viešbutyje, kuris yra įsikūręs buvusio banko patalpose ir turi gilią bei įdomią istoriją, o savo interjeru priverčia aikčioti ne vieną. „The Bank Hotel Istanbul“ ne tik atspindi puikų 19-ojo amžiaus eklektiškos architektūros stilių, bet ir pabrėžia miesto istorinės vertės svarbą, suteikiant ypatingą atmosferą ir išskirtinumą kiekvienam svečiui. „Bank hotel Istanbul alsuoja istorija. Užuodžiat? Ore sklando net šioks toks kupiūrų kvapas“, – sakė turtuolis.

2. Sultanahmeto aikštė yra viena žinomiausių turistų lankomų vietų Stambule. Šalia jos yra garsioji Mėlynoji mečetė, Sofijos soboras ir Turkijos bei islamo menų muziejus. Sultanahmeto turistinė zona, esanti istoriniame pusiasalyje, jungia visas svarbiausias istorines vietas. Tai dažnai yra pirmoji stotelė lankantis Stambule, kur galima pasivaikščioti po aikštę, pasigrožėti garsiais paminklais ir atsipalaiduoti viename iš daugybės restoranų bei kavinių.

3. TopKapi rūmai – daugiau nei keturis šimtus metų buvusi sultonų rezidencija dabar yra vienas didžiausių pasaulyje muziejų. Jame šiuo metu eksponuojama nesuskaičiuojama galybė sultonams priklausiusių lobių. Pasivaikščiojimas Topkapi rūmuose prilygsta apžvalginei ekskursijai po Bekingemo rūmus. UNESCO saugoma vieta leidžia pažvelgti į prabangų Osmanų dvaro gyvenimą ir nuveda per įspūdingus auksu dekoruotus interjerus, administracinius pastatus ir privačius kambarius. Viena populiariausių komplekso dalių yra imperatoriškasis haremas – rūmų dalis, skirta sultono žmonoms ir sugulovėms. Vienas iš sultonų taip sėkmingai naudojosi haremu, kad tapo net 112 vaikų tėvu. Į haremą sultonai imdavo tik užsienietes, kurias į tokį likimą parduodavo tėvai. Sultonas galėdavo turėti keturias teisėtas žmonas ir net iki trijų šimtų sugulovių.

4. Hostelis „Cheers“ – modernus ir draugiškas nakvynės variantas Stambule, kurį šioje kelionėje atrado A. Bružas. Hostelis „Cheers“ yra puikus pasirinkimas tiek jaunimui, tiek individualiems keliautojams, kurie ieško ne tik ir ekonomiškos, bet ir pakankamai patogios nakvynės. Šis draugiškas ir energingas hostelis suteikia galimybę keliautojams patogiai apsistoti ir susipažinti su kitais nuotykių ieškančiais žmonėmis iš viso pasaulio. „Ooo, koks mielas kambariukas. Miegosiu kartu su devyniais kambariokais... Tikiu, kad čia gerai pasilinksminsiu“, – įėjęs į kambarį pasakojo Bružas.

5. Mėlynoji mečetė – vienintelė mečetė visame Stambule, kuri turi net šešis minaretus, čia yra 260 langų, o daugelis čia esančių lempų Otomanų imperijos laikais buvo padengtos brangakmeniais ir deimantais. Nors ši mečetė yra vadinama mėlynąja, iš

tikrųjų ji yra turkio spalvos. „Kiekvieną kartą įžengus į tokią sakralią vietą apima ramybės jausmas. Sunku net įsivaizduoti, kiek tikinčiųjų per šimtmečius į šias sienas sudėjo savo maldas, viltis, dėkingumą ir prašymus“, – kalbėjo Leonardas.

6. Gūlhane parkas – šalia Stambulo istorinio centro esantis seniausias ir vienas gražiausių miesto parkų. Šis parkas, anksčiau buvęs sultono imperatorišku sodu šalia garsiojo Topkapı rūmų komplekso, yra pilnas įvairių istorinių struktūrų ir paminklų. Jis lengvai pasiekiamas ir yra greta tokių vietų kaip Sofijos soboras ar Mėlynoji mečetė. Parkas žavi savo sodriomis žalumos ir gėlių kompozicijomis bei įdomiomis istorinėmis pastatų ir skulptūrų ekspozicijomis, atspindinčiomis turtingą Stambulo praeitį bei kultūrą.

7. „Pandelli“ restoranas – yra vienas žinomiausių restoranų Stambule, kuris buvo įkurtas prieš 123 metus. Šis restoranas yra įvertintas „Michelin“ žvaigždute ir siūlo ne tik išskirtinio skonio patiekalus, bet ir nepakartojamą atmosferą. Restoranas įsikūręs nuostabioje vietoje ir pasižymi moderniu bei elegantišku interjeru. „Pandelli“ restoranas garsėja savo meniu, kuris pasižymi skirtingų kultūrų patiekalais ir įvairiais skoniais. Čia galima ragauti tiek tradicinius turkiškus patiekalus, tiek tarptautinius eksperimentinius skonius. Na, o Leo čia paragaus pirmojo Turkijos respublikos prezidento Mustafos Atatiurko mėgstamiausią patiekalą.

8. Sağır han rajonas – neturistinė, tačiau labai unikali ir išskirtinė Stambulo vieta. Šiame rajone gyvuoja daug skirtingų amatų. Keramika, metalo darbai, kilimai... Ko gero, ne veltui sakoma, jog jei kažko Stambule neįmanoma rasti, greičiausiai to išvis neįmanoma atrasti.

9. Nusileidimas lynu Nakkastepe parke. Kaip ir pridera turtuoliui, Leo Stambule išbandė visas įmanomas pramogas, o viena iš jų – skrydis lynu. Šis zipline, kuriuo leidosi Leo, yra greičiausias visame Stambule. „Adrenalinas veikia tikrai geriau nei kofeinas. Nežinau kelintas tai kartas projekte, kai skrendu lynu, bet, prisiekiu, na, niekaip nenusibosta“, – džiūgavo Leonardas.

10. Didysis turgus, arba Grand Bazaar – vienas iš labiausiai lankomų turistinių objektų pasaulyje, pritraukiantis iki pusės milijono žmonių per dieną. Įkurtas 1455 metais, šis seniausias dengtas turgus pasaulyje yra gyva miesto istorija. Jame yra daugiau nei 4000 parduotuvių, išsidėsčiusių palei 61 dengtą gatvę, o jose galima rasti visko: nuo mečečių ir hamamų iki fontanų, kavinių bei antikvarinių parduotuvių. Įėjus pro senus vartus lankytojus pasitinka šurmulys, spalvingi žibintai, suvenyrai, chalatai ir įvairios parduotuvės, atspindinčios nepakartojamą Stambulo turgaus atmosferą.

11. Pasiplaukiojimas jachta Arnavutkoy rajone. Turtuolis Stambule tikrai mėgavosi visomis galimybėmis. Plaukdamas jachta Leo turėjo galimybę išvysti nuostabias Stambulo pakrantes, Marmario ir Juodosios jūros vaizdus. „Turkijoje iš viso gyvena net 25 milijardieriai. Žinoma, net 22 iš jų įsikūrę būtent čia, Stambule. Neabejoju, visi turi bent po vieną ar dvi tokias prabangias jachtas. Kokie čia vaizdai... Kokios galimybės mėgautis gyvenimu...“, – pramogomis džiaugėsi laidos turtuolis.

12. Sofijos soboras, kurio pamatų istorija siekia 360 mūsų eros metus, buvo pastatytas valdant Konstantinui Didžiajam. Vėliau, Konstanto II valdymo metu, pastatas buvo rekonstruotas ir įgijo dabartinį pavadinimą. Ši šventovė tapo Bizantijos imperijos centrine bazilika, simbolizuojančia imperijos didybę ir krikščionių tikėjimo stiprumą,

čia saugomi įvairios relikvijos ir meno kūriniai. Po 1453 metų ji buvo paversta mečete.

13. Restoranas „Serica“, įsikūręs viešbučio „Bank hotel Istanbul“ viršutiniame aukšte, siūlo nuostabius Stambulo panoraminius vaizdus. Šis restoranas taip pat žinomas dėl savo unikalaus ir aukštos kokybės meniu. Jį puošia prabangus bei elegantiškas interjeras, o restorano šefai išmano tiek vietinės, tiek tarptautinės virtuvės subtilybes, todėl lankytojai gali mėgautis skaniai paruoštais ir kūrybiškai pristatytais patiekalais. „Maistas nuostabus – nuo virtinių su triumais iki artišokų su apelsinų padažu. Nepamirštama. Autentiška. Natūralu“, – sakė turtuolis.

14. Sufijų pasirodymas – esminė sufizmo praktika, kur dervišai – šios dvasinės krypties vienuoliai – atlieka ritualą sukdamiesi aplink savo ašį ištisas valandų valandas. Ši ilga ceremonija skirta skleisti specifines energijas, siekiant atsikratyti savo ego ir siekiant pajusti absoliučią tuštumą bei pajusti tikrąjį save. Šis gilus dvasinis procesas suteikia dervišams gilią dvasinę patirtį ir padeda siekti artimesnio ryšio su Dievu. „Kaip jie sugeba visą valandą paprasčiausiai suktis? Kažkokie man nesuprantami burtai...“, – nuostabos neslėpė Leonardas.

15. Lietuvių kelionių agentūros „Vines and Pearls“ vyno degustacija. Turėdamas belimitę myTU kortelę, Leo nusprendė išbandyti ir ypatingą turkiško vyno degustaciją. Daugeliui nežinoma, bet Turkija yra viena seniausių vyndarystės šalių, čia jis pradėtas gaminti dar 6000 metų prieš Kristų, o į Europą vynas atkeliavo ženkliai vėliau. Tačiau tai ne vienintelė pramoga, kurią siūlo ši lietuvių agentūra. Stambule jie siūlo įvairius istorinius turus, pasiplaukiojimus jachta, buriavimą ir kitas pramogas.