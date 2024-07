Leo ir Bružas apsilankė prabangiojoje Sardinijoje: ar tikrai kavos puodelis čia kainuoja 30 eurų?

Sardinija – nepaprasto grožio sala Viduržemio jūroje, priklausanti Italijai. Ši sala, kurios istorija siekia tūkstančius metų, garsėja ne tik savo unikaliu kraštovaizdžiu, turtinga kultūra ir įspūdingomis tradicijomis, bet ir vilioja paslėptomis įlankomis, įspūdingais paplūdimiais ir balto smėlio kopomis.

Atvykę į Sardiniją laidos vedėjai pirmiausiai, žinoma, metė monetą ir išsiaiškino, kuris šioje kelionėje mėgausis prabanga ir neribotu biudžetu, o kuriam savaitgalį teks praleisti su 100 eurų kortelėje.

Pasirinkę atrasti šiaurinę Sardinijos dalį – pasaulio galingųjų ir milijardierių itin pamėgtą Costa Smeralda pakrantę, Leo ir Bružas iškart suprato, kad šioje saloje prabangos tikrai netrūksta.

„Čia ilsisi Arabijos šeichai ir princai, Europos aristokratai, prezidentai ir super žvaigždės. Vanduo kaip Maldyvuose, prabangiausios jachtos, ištaigingiausi viešbučiai ir nesibaigiantys pinigai“, – pasakojo Leonardas.

Monetos metimas nulėmė, kad prabanga ir turtuolio gyvenimu čia galėjo mėgautis būtent L. Pobedonoscevas. Šio sezono kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ atstovė Sardinijoje iškart po monetos metimo palydėjo Leo prie jo šios išvykos transporto – naujutėlaičio Mercedes-Benz Maybach automobilio, kurio vertė siekia daugiau kaip 200 tūkstančių eurų!

„Mane pasitinka ne kas kitas, o prabangusis Maybach automobilis. Jūs tik pažvelkit, koks salonas! Ar įmanoma dar prabangiau? Bružas būtų be žodžių… Būti turtuoliu yra nuostabu!“, – šypsojosi Leo.

Sardinijoje turtuoliu tapusio Leonardo viešnagei kelionių organizatorius parinko 5 žvaigždučių viešbučio „Colonna Resort“ prezidentinius apartamentus. Išskirtiniame viešbutyje Leo mėgavosi ne tik prabangiais patogumais ir kvapą gniaužiančiais vaizdais, bet ir išskirtiniais SPA malonumais bei nepakartojamais kulinariniais šedevrais.

„Colonna Resort“ – penkių žvaigždučių viešbutis, užimantis net 60 tūkstančių kvadratinių metrų teritoriją. Ši karališka lova – tik mano, o atsiveriantis vaizdas iš terasos – neapsakomas. Prabangesnės žemės Italijoje tikrai nerasite“, – žiūrovams pasakojo turtuolis.

Turėdamas belimitę myTU kortelę Leo Sardinijoje džiaugėsi ne tik penkių žvaigždučių viešbučiu ir spa malonumais, bet ir nepamirštamomis pramogomis! Čia jis sudalyvavo unikalioje vietinių vynų degustacijoje, pasiplaukiojimui išsinuomavo naujutėlaitę jachtą ir išvydo beribį Viduržemio jūros grožį bei pasivaikščiojo po prabangiausią Sardinijos ir net visos Europos rajoną – Porto Cervo, kur apsipirko „Gucci“ parduotuvėje.

„Porto Cervo – tai vieta, kur kavos puodelis gali kainuoti 30 eurų. Tiesa, ne visoje Sardinijoje kainos yra tokios didelės, kaip čia, tad neišsigąskite. Čia tik aš, turtuolis, einu prabangiausiais keliais. O pamatyti Sardiniją nors kartą gyvenime patarčiau kiekvienam – turintiems ir neribotą, ir limituotą biudžetą“, – pasakojo Leo.

Viešėdamas Sardinijoje,Leonardas taip pat nuvyko į kaimo turizmo muziejų „Lu Branu“, kur turėjo progą susipažinti su vietinių kultūra.

„Pats metas susipažinti su sardų kultūra. „Tez Tour“ mane nuvežė į ypatingą vietą – kaimo muziejų, kuriame išgirdau neįtikėtinų istorijų. Čia ir vynuogynus puoselėjo, vėliau vyną gamino, gyvulius augino, duoną kepė, sūrius, aliejų net spaudė. Visai kaip ir pas mus būdavo kaime“, – įspūdžiais dalinosi Leonardas.

Tuo tarpu kitam laidos vedėjui, improvizacijų meistrui A. Bružui, Sardinijoje teko nemenkas iššūkis – jam šioje egzotiškoje šalyje reikėjo savaitgalį praleisti tik su 100 eurų myTU kortelėje.

„Kaip jau supratote, čia ir sielą pardavęs neprasisukčiau“, – žiūrovams guodėsi Bružas, išvydęs kainas šiaurinėje pakrantėje.

Bet Audrius jau žino, kaip keliauti ir turint ribotą biudžetą! Jis tikrai nenusiminė ir leidosi į nuotykius.

„Įdomus faktas – Sardinijoje žmonės gyvena labai ilgai, vidurkis čia yra 81 metai. Gal ir man reikia čia persikelti, kad ilgai gyvenčiau?“, – svarstė Bružas.

Pirmiausiai Bružas patraukė pažinti Madalenos salų archipelago, kuris garsėja savo septyniomis pagrindinėmis salomis. Tiesa, ekskursijai po šias salas varguolis išleido kone visus savo pinigus, tačiau kaip tikino pats – buvo tikrai verta. Grožis, kurį išvydo, atmintyje pasiliks amžinai.

Plaukiodamas Madalenos salų archipelage Bružas apsilankė Spargi ir Santa Maria salose, išvydo Rožinį paplūdimį, kaip reikiant prisidžiaugė neįtikėtino grožio krištoliniu Sardinijos vandeniu, baltu smėliu bei saulės voniomis.

Grįžus po ekskursijos Audriui pristigo adrenalino, tad jis ryžosi pasiplaukiojimui burlentėmis.

„Apsirėdžiau seksualiu kostiumu, gavau instruktažą, išmokė čia visko mane ir viskas – plaukiam! Beje, taip gerai moku derėtis, kad net kainą sumažinau per pusę!“, – džiaugėsi bėdžius.

Abiems vedėjams nuotykiai yra neatsiejama gyvenimo dalis, o jų Sardinijoje tikrai netrūko. Dalinamės Leo ir Bružo rekomendacijomis, kurios bus naudingos tiek tiems, kurie gali sau leisti viską, tiek tiems, kurie keliaudami nori sutaupyti.

1. Costa Smeralda – viena iš žaviausių ir prestižiškiausių pakrančių Sardinijos saloje, Italijoje. Šis prabangus kurortas yra itin pamėgtas garsenybių ir turtuolių. Aplinka čia griežtai prižiūrima, tačiau paplūdimiai prieinami visiems. Šioje 55 kilometrų ilgio pakrantėje galima rasti nuostabaus grožio paplūdimius ir pašalinių akims nematomas pakrantės įlankas – kai kurias jų galima pasiekti tik laivu. Taip pat čia gausu įspūdingų viešbučių, prabangių parduotuvių ir pramogų centrų.

2. Porto Cervo – mažas, prabangus miestelis Olbia provincijoje, Sardinijos šiaurinėje dalyje. Šis miestelis – Costa Smeralda pakrantės centras, kuriame įsikūrę vos 200 pastovių gyventojų. Porto Cervo centre yra prieplauka, kurioje veikia prabangių dizainerių parduotuvės, restoranai, jachtų klubas – visas kurortas skendi saulės spinduliuose ir prabangoje. Čia galima rasti tokių prekinių ženklų parduotuvių, kaip „Gucci“, „Louis Vuitton“, „Dior“ ar „Prada“.

3. 5 žvaigždučių „Colona Resort“ viešbutis yra įsikūręs Porto Cervo ir yra laikomas vienu geriausių visoje Sardinijoje. Viešbučio plotas užima apie 60 000 kvadratinių metrų teritoriją, jis yra įsikūręs netoli Cala Granu paplūdimio. Šiame prabangiame viešbutyje yra 220 elegantiškų bei rafinuotų kambarių, net 7 baseinai, įspūdingas SPA centras su garinėmis pirtimis, saunomis ir baseinu, keli restoranai. „Ramybė tokia, kad galiausiai pradedi girdėti savo paties mintis. Ak, kaip man čia gera…“, – mėgaudamasis viešnage sakė Leonardas.

4. La Maddalena salų archipelagą sudaro septynios pagrindinės salos ir dvidešimt mažų salelių. Įsikūręs Bonifacio sąsiauryje tarp Korsikos ir Sardinijos, šis archipelagas žavi savo natūraliu grožiu, įspūdingomis pakrantėmis, itin žydru vandeniu, baltu smėliu ir turtinga istorija.

Didžiausia salyną sudaranti sala yra La Maddalena, kurios plotas siekia 20 kvadratinių kilometrų ir kurioje gyvena apie 12 tūkstančių gyventojų. Maddalena yra ne tik natūralus rojus, bet ir strateginė vieta – čia įsikūrusi Italijos ir JAV karinė jūrų bazė. Vietos gyventojai daugiausia verčiasi turizmu, žvejyba bei kukurūzų ir miežių auginimu, taip išlaikydami savo kultūrinį paveldą ir tradicijas.

5. Kavinė „Bar Madrau“. Nors Bružui nepasisekė ir Sardinijoje jam atiteko varguolio vaidmuo, tai jam nesutrukdė skaniai pavalgyti ir paragauti tikrų itališkų picų! „Bar Madrau“ yra patogioje vietoje netoli La Maddalena salos centro. Vietos patogumas leidžia ją lengvai pasiekti net ir spūsčių metu, o didelė dalis lankytojų dėmesį atkreipia ir į puikų aptarnavimą.

Visgi, svarbiausia, kad čia galima pavalgyti skaniai ir nebrangiai. „Pica Margarita – tik 8 eurai. Oi, kaip bus skanu! Tik gaila, kad kečupo nedavė. Juokauju Už tokį prašymą italai ir į kalėjimą uždaryti galėtų…“, – juokėsi Bružas.

6. Kaimo turizmo muziejus „Lu Branu“ – intriguojanti ir autentiška vieta, reprezentuojanti Sardinijos kaimo gyvenimo įvairovę ir tradicijas. Muziejus leidžia lankytojams įsigilinti į regiono istoriją, kultūrą bei kasdienybę per įvairius ekspozicijų eksponatus. Čia laidos turtuolis Leonardas išgirdo netikėtų istorijų apie vietinių sardų kultūrą, o viena jų – apie vietinį matriarchatą, kuris neaplenkė senovės sardų ir yra giliai įsišaknijęs šiuolaikinių salos gyventojų galvose ir širdyse.

Lankydamasis čia Leo sužinojo, kad Sardinijos moterys ne be reikalo yra itin stiprios valios. Ankstesniais laikais moterys čia valdė ištisus miestus ir kaimus, kol vyrai savo laiką leisdavo kalnų ganyklose. „Ši sodyba – išties klestinti. Čia ir vynuogynus puoselėjo, vėliau vyną gamino, gyvulius augino, duoną kepė, sūrius gamino, aliejų spaudė. Viskas, ko gali reikėti žmogui – jo paties rankomis“, – vieta grožėjosi Leo.

7. Spargi sala, kuri yra negyvenama ir trečia pagal dydį visame Madalenos archipelage, saugo daugybę paslapčių. Šioje saloje glausdavosi banditai ir piratai, o viena istorijų – neįtikėtina. Neteisingai apkaltinta Beretų šeima XIX amžiuje pasislėpė Spargi saloje, kurioje laukė savo išteisinimo.

Galiausiai, nors jie ir įrodė savo nekaltumą, saloje jie pasiliko gyventi toliau. Ir tikrai ne veltui – ši sala tituluojama kaip fotogeniškiausia visoje Viduržemio jūroje. „Žmogaus nepaliesta gamta, baltojo smėlio paplūdimiai, krištolinis vanduo, vėjo ir vandens suformuoti uolynai, primenantys meno kūrinius. Tai tikras rojaus kampelis“, – vaikščiodamas po salą grožėjosi Bružas.

8. Santa Maria sala skiriasi nuo kitų Madalenos salų, mat yra sudaryta iš skaldos, o ne granito, ir tai įrodo, kad ji senesnė už kitas salas. Nedidelė ir labai žalia Santa Maria sala yra stabiliai apgyvendinta kai kurių šeimų. Anksčiau saloje buvo nedidelis vienuolynas, kuriame prieglobsčio ieškojo kai kurie iš Bonifacio pabėgę broliai benediktinai. Jie buvo pirmieji šio salyno gyventojai. Čia taip pat stovi garsaus režisieriaus Roberto Benigni namas, kurį atrasti bandė ir laidos vedėjas A. Bružas.

9. Porto Rotondo. Šiaurinėje Sardinijos dalyje apstu prabangiausių uostų ir, žinoma, jachtų. Porto Rotondo buvo įkurtas 1969 metais dviejų iš Venecijos kilusių brolių. Jie pamilo šios vietos grožį, todėl nusprendė čia įkurti kaimą ir uostą, kuriame dabar stūkso prabangiausių Italijos milijonierių jachtos.

Žinoma, vieną tokių jachtų čia išsinuomavo ir belimitę myTU kortelę turintis laidos turtuolis L. Pobrdonoscevas. „Ak, kaip čia gražu, jūs tik pažvelkit! Jachtų privalumas dar ir tas, kad gali pasideginti ir net pabėgti nuo viso pasaulio. Suprantu aš tuos turčius su jachtomis...“, – sakė L. Pobedonoscevas.

10. Vyninė „Surrau“. Vynas – neatsiejama Sardinijos kultūros dalis. Norėdamas sužinoti ir paragauti tikrų, autentiškų Sardinijos vynų, Leo patraukė į vieną garsiausių šio regiono vyninių. Ši vyninė, įsikūrusi netoli Costa Smeralda pakrantės, yra itin moderni ir naujoviška, jai priklauso 60 hektarų ploto vynuogynai.

Būtent čia yra išgaunama apie 70 procentų vermentino rūšies vyno produkcijos, kurią italai ypatingai mėgsta. O pagrindiniai šio gero vyno ingredientai – saulė, vėjas ir granito kalnai. „Išskirtinio grožio vyninė – tokios dar nesu matęs“, – žavėjosi turtuolis Leo.

11. Vandens sporto ir laisvalaikio centras „Rupi‘s“. A. Bružas, viešėdamas Sardinijoje, ne tik pamatė daug įspūdingų vietų, bet ir išbandė vandens pramogas! Vandens sporto ir laisvalaikio centre „Rupi‘s“ jis linksminosi plaukiodamas burlentėmis. Šiame laisvalaikio ir poilsio centre taip pat galima užsiiminėti ir kitomis vandens pramogomis, tokiomis kaip buriavimas, raftingas, kaitavimas.

Čia taipogi veikia restoranėlis. „Apsirėdžiau seksualiu kostiumu, gavau instruktažą, išmokė čia visko mane ir viskas. Į jūrą Bružas su vėjeliu, į jūūūūūrą….“, – džiaugsmo neslėpė Bružas.

Didžiausio Lietuvos kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė pasakoja, kad kelionės į Italiją yra viena populiariausių lietuvių atostogų krypčių, o kiekvienas šios šalies miestas keliautojams suteikia vis kitokią patirtį.

„Skirtingi Italijos miestai ir regionai suteikia vis kitokią atostogų patirtį. Viena tokių – Italijai priklausanti, smaragdinėmis pakrantėmis garsėjanti Sardinijos sala. Šią salą užsakomaisiais skrydžiais kviečia pasiekti kelionių organizatorius „Tez Tour“, pristatęs vasaros naujieną bei

tapęs vieninteliu kelionių organizatoriumi Lietuvoje, kuris siūlo šią kryptį“, – pasakoja I. Aukštuolytė.

I. Aukštuolytė teigia, kad Sardinija iš kitų Italijos miestų ir salų labiausiai išsiskiria savo šiltu klimatu – čia gyvenantys saule gali džiaugtis beveik ištisus metus. Todėl Sardinija dažnai yra vadinama „Europos Karibais“.

„Sardinijos gyventojai gali džiaugtis net 300 saulėtų dienų per metus, dėl to net ir vėlyvą rudenį galima mėgautis saulės voniomis balto smėlio paplūdimiuose, primenančiuose Karibų pakrantę. Ne veltui Sardinija vadinama „Europos Karibais“. Ir nors šią salą yra pamėgę pasaulinio lygio žvaigždės ir turtingi verslininkai, kiekvienas Lietuvos keliautojas čia taip pat pasijus it žvaigždė, o iš plataus siūlomų viešbučių asortimento lengvai išsirinks sau tinkamiausią variantą“, – pasakoja I. Aukštuolytė.

Norintiems pažinti tikrąją Sardinijos kultūrą, siūloma ne tik apsilankyti pačiame jos centre ir populiariausiose vietose, bet ir nukeliauti į mažesnius šios salos miestelius, kuriuose atsiveria dar nuostabesni krašto vaizdai ir atsiskleidžia skirtingos kultūros.

„Dėl salos unikalumo vietiniai gyventojai labiau linkę ją vertinti kaip atskirą žemyną, o ne Italijos dalį. Čia dažniausiai kalbama ne italų, o senąja sardų kalba, o virtuvės ypatumai skiriasi nuo mums įprastų itališkų patiekalų.

Sardinijos virtuvė žavi ne tik turistus, bet ir „Michelin“ vertintojus – trys salos restoranai yra gavę po vieną „Michelin“ žvaigždę. Ši sala savyje sutalpina skirtingas kultūras ir net civilizacijas. Ji kviečia poilsiautojus pažinti savo gilią istoriją, gamtos bei architektūros lobius“, – pasakoja I. Aukštuolytė.

