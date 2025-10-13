Netikėtas Antano Kandroto–Celofano nuotykis Estijoje: sustabdė policija

Kaip teigia jis pats, vos kirtęs šalies sieną, buvo sustabdytas policijos pareigūnų.
„Nu ką, draugai, atvažiavau į Estiją, iškart sustabdė policiją, laukiu prie sienos čia. Gal kokį 20 kilometarų įvažiavau“, – savo „Facebook“ paskyroje pasakojo Celofanas.
Pasak jo, estų pareigūnai pranešė, kad jis yra nepageidaujamas asmuo šalyje.
„Nu ir sako: „Tu nepageidaujamas Estijoje. Tu negali būti Estijoj. Negali.“ Dabar veža mane į policijos nuovadą“, – kalbėjo A. Kandrotas.
Vis dėlto, kaip pats tvirtina, jis nėra sulaikytas – leidžiama važiuoti savo automobiliu.
„Mašinoj nesulaikė. Galiu savo mašinoj važiuot. Žodžiu, važiuoju Estijoje į policiją. Policininkai geranoriški ir laukite, kas čia bus toliau“, – dalijosi Celofanas.
Vaizdo įraše jis atrodė ramus, tačiau pripažino, kad situacija jam pačiam netikėta.
Pripažintas kaltu
Kaip primena naujienų portalas tv3.lt, Vilniaus apygardos teismas A. Kandrotą pripažino kaltu dėl dalyvavimo 2021 m. rugpjūčio riaušėse prie Seimo ir teismas skyrė subendrintą ketverių kalėjimo bausmę.
Apart A. Kandroto, kaltinimai buvo pareikšti dar daugiau nei 80 žmonių. Teismo duomenimis, A. Kandrotas riaušėse vaidino vieną pagrindinių vaidmenų – kurstė žmones prieš teisėsaugą, vėliau nevengė provokuojančių pasisakymų ir viešų pareiškimų.
Būtent šioje byloje Celofanas buvo pripažintas recidyvistu, nes ankstesniuose teismuose jau buvo teistas už įvairius nusikaltimus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Nespėjo išeiti iš kalėjimo,jau nusigando pas Estijos ruzzzzkius,barakų organizuoti ,šitas atsilupėlis tomkaus š,,,dinos respublikos žurnalistas