  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Netikėtas Antano Kandroto–Celofano nuotykis Estijoje: sustabdė policija

2025-10-13 17:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 17:44

Skandalingai pagarsėjęs visuomenininkas, politinis aktyvistas ir recidyvistas Antanas Kandrotas, žinomas kaip Celofanas, socialiniuose tinkluose pasidalijo netikėtu vaizdo įrašu iš Estijos.

Antanas Kandrotas sustabdytas Estijoje
11

Skandalingai pagarsėjęs visuomenininkas, politinis aktyvistas ir recidyvistas Antanas Kandrotas, žinomas kaip Celofanas, socialiniuose tinkluose pasidalijo netikėtu vaizdo įrašu iš Estijos.

23

Kaip teigia jis pats, vos kirtęs šalies sieną, buvo sustabdytas policijos pareigūnų.

Antanas Kandrotas - Celofanas
FOTOGALERIJA. Antanas Kandrotas - Celofanas

„Nu ką, draugai, atvažiavau į Estiją, iškart sustabdė policiją, laukiu prie sienos čia. Gal kokį 20 kilometarų įvažiavau“, – savo „Facebook“ paskyroje pasakojo Celofanas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, estų pareigūnai pranešė, kad jis yra nepageidaujamas asmuo šalyje.

„Nu ir sako: „Tu nepageidaujamas Estijoje. Tu negali būti Estijoj. Negali.“ Dabar veža mane į policijos nuovadą“, – kalbėjo A. Kandrotas.

Vis dėlto, kaip pats tvirtina, jis nėra sulaikytas – leidžiama važiuoti savo automobiliu.

„Mašinoj nesulaikė. Galiu savo mašinoj važiuot. Žodžiu, važiuoju Estijoje į policiją. Policininkai geranoriški ir laukite, kas čia bus toliau“, – dalijosi Celofanas.

Vaizdo įraše jis atrodė ramus, tačiau pripažino, kad situacija jam pačiam netikėta.

Pripažintas kaltu

Kaip primena naujienų portalas tv3.lt, Vilniaus apygardos teismas A. Kandrotą pripažino kaltu dėl dalyvavimo 2021 m. rugpjūčio riaušėse prie Seimo ir teismas skyrė subendrintą ketverių kalėjimo bausmę.

Apart A. Kandroto, kaltinimai buvo pareikšti dar daugiau nei 80 žmonių. Teismo duomenimis, A. Kandrotas riaušėse vaidino vieną pagrindinių vaidmenų – kurstė žmones prieš teisėsaugą, vėliau nevengė provokuojančių pasisakymų ir viešų pareiškimų.

Būtent šioje byloje Celofanas buvo pripažintas recidyvistu, nes ankstesniuose teismuose jau buvo teistas už įvairius nusikaltimus.

Žaliasis kursas Estijoje -
Žaliasis kursas Estijoje -
2025-10-13 18:09
mažiau įvežtinio plastiko
Atsakyti
Ūgis
Ūgis
2025-10-13 18:16
Neūžauga,tegul ženijasi su išmataičiu bus graži pora.
Atsakyti
Jonas
Jonas
2025-10-13 18:00
Rinktinis parazitas
Nespėjo išeiti iš kalėjimo,jau nusigando pas Estijos ruzzzzkius,barakų organizuoti ,šitas atsilupėlis tomkaus š,,,dinos respublikos žurnalistas
Atsakyti
