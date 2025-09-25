Garsiojo bučinio bylos tęsinys – Celofanas ruošia didįjį siurprizą

Abu kaltinamieji, jau pripažinti recidyvistais, per teismo posėdį laidė juokelius, susijusius su politiko seksualine orientacija.
Bylos nagrinėjimas atidėtas, nes Celofanas pareiškė norą turėti gynėją. Nors byla vėl atidėta, tiek jis, tiek A. Lobovas teigia, esą jų komentarai buvo neteisingai suprasti – neva kalbėdami apie „pilną T. V. Raskevičiaus burną“, nieko nepadoraus neturėję omenyje.
Toliau varstomos teismo durys
Antanas Kandrotas-Celofanas ir jo bendrininkas Andrius Lobovas dar kartą turės stoti prieš teismą ir susitikti su T. V. Raskevičiumi, kuris pareiškė norą posėdžiuose dalyvauti nuotoliniu būdu. Tuo metu Celofanas į teismo salę atvyko pavėluotai – vėlavo pusvalandį.
„Jeigu tokį blogą laiką pasako, tai patys kalti“, – pareiškė A. Kandrotas.
Šiuo metu penkis teistumus turinčiam A. Kandrotui-Celofanui, kuris dabar jau pripažintas recidyvistu, teismo duris tenka varstyti dėl įžeidžiančių komentarų apie T. V. Raskevičių.
Tai įvyko pernai rugsėjį, pasibaigus garsiajam posėdžiui vadinamojoje „bučinio byloje“, kurioje Celofanas siekė prisiteisti kompensaciją iš T. V. Raskevičiaus už tai, kad šis jį pabučiavo Katedros aikštėje per LGBT eitynes 2022 m. liepą.
Po to, kai Celofanas ir Lobovas ėmė šaipytis teismo salėje, T. V. Raskevičius pateikė skundą prokuratūrai.
„Skundas apima du neapykantos skatinimo epizodus. Taip pat yra viešai žiniasklaidoje nušviestas įvykis, susijęs su neapykantos kalba ir viešosios tvarkos pažeidimu teismo posėdžio metu“, – nurodė prokuroras Edvinas Navickas.
A. Kandrotas teismo salėje karščiavosi.
„Vytautai, gal specialiai padarėt šitą dalyką? Kad neatvežtų manęs, gal bijote manęs. Negali kalbėti – burna užimta. Pas jį burna užimta, supranti, negali kalbėti. Supranti? Burna užimta – pas jį kietas daiktas burnoje. Ką tu žinai, kas pas jį dabar ten yra?“ – rėžė A. Kandrotas.
Bučinio bylos tęsinys
Šiuos žodžius A. Kandrotas ištarė teismo salėje, o jų turinys viešai paskelbtas. Tačiau tiek jis, tiek A. Lobovas mėgina gintis – esą buvo nesuprasti.
„Pasakiau, kad burna užimta – nedetalizavau. Gal jis kramtė gumą, gal filosofiškai burna užimta. Iškrypėliai patys suprato savaip. Gal jie pagalvojo apie lytinį organą ar dar kažką“, – aiškina A. Lobovas.
„Kaltina, kad padėkojau Lietuvos žmonėms už tai, kad išmetė pyderų partiją iš Seimo. Kaltina, kad kurstau neapykantą. Dėl dar vieno epizodo – apie kietą daiktą Raskevičiaus burnoje – net nesupratau, apie ką jie. Kai duosiu parodymus, lauks didysis siurprizas“, – teigia A. Kandrotas.
Tuo tarpu Celofanas ir A. Lobovas reikalauja, kad T. V. Raskevičius posėdžiuose dalyvautų ne nuotoliniu būdu, o fiziškai. Tačiau pastarasis atsisakė tai komentuoti ir telefonu patvirtino, kad prašymas dalyvauti nuotoliniu būdu buvo patenkintas.
Teismui jau trečią kartą nepavyko pradėti bylos nagrinėjimo. Šį kartą – dėl Celofano prašymo turėti advokatą. Jis nurodė, kad nori, jog jį gintų Erikas Rugienius – tas pats advokatas, kuris atstovavo jam ankstesnėse bylose. Teismas prašymą patenkino, o bylos nagrinėjimas dar kartą atidėtas.
