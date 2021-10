Netikėta žinia: Panevėžyje antrąkart tuokiasi muzikos prodiuserius Marijus Adomaitis-Ten Walls

Prieš dvi savaites M. Adomaitis-Ten Walls savo soc. tinkluose paskelbė judviejų nuotrauką su užrašu: „Fiance. God bless her. God bless her family. God bless me (liet. Sužadėtinė. Dieve, palaimink ją. Dieve, palaimink jos šeimą. Dieve, palaimink mane“.

Portalas žmonės.lt praneša, kad šiandien, spalio 16 dieną, Panevėžyje įvyks ir M. Adomaičio ir septyniais metais jaunesnės Godos Fišerytės vestuvės.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pirmoji M. Adomaičio santuoka nutrūko praėjusių metų rudenį. Ji truko aštuonerius metus. Marijus ir Diana aukso žiedus sumainė 2012-aisiais.