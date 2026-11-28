„Facebook“ grupėje „Šančių bendruomenė“ jos administratorius Mantas Mackevičius pasidalijo džiugiomis naujienomis – Šančių mikrorajone iškilo bendruomeninė Kalėdų eglė, o jau gruodžio 5 d. visi kviečiami į jos įžiebimo šventę bei ištisą šventinį festivalį.
Tikras Kalėdų stebuklas Šančiuose
Manto Mackevičiaus teigimu, bendruomeninė eglutė jau puošia mikrorajoną. Kaip ir kasmet, prie jos dekoravimo kviečiami prisidėti visi gyventojai.
Šių metų Šančių kalėdinės eglutės pagrindinė idėja – apsižvalgyti ir pastebėti tai, ką turime šalia. Šįkart ypatingas dėmesys skiriamas Šančiuose įsikūrusiam kameriniam „Baltijos cirkui“.
„Jie dirba su negalią turinčiais vaikais bei dovanoja pasirodymus šeimoms, kurios negali visko sau leisti. Tai gali padaryti tik didžiausios širdies ir garbingi žmonės. Cirkas – tai ne tiesiog klounas ir pokštai, tai akrobatika, choreografija, meistrystė ir tikra kultūros dalis“, – rašoma bendruomenės įraše, raginant lankyti, šviestis ir palaikyti šiuos kūrėjus.
Eglutės dekoracijos šiuo metu dar pildomos, o šalia jos jau skamba muzika. Kaip teigiama grupėje – šokti prie eglės ne tik leidžiama, bet ir primygtinai rekomenduojama!
Gruodžio 5 d. programa
Šančiškių ir miesto svečių gruodžio 5 dieną laukia ištisas šventinis maratonas.
11–18 val. Kalėdinė Šančių mugė
Mugėje – daugiau nei 60 kūrėjų, ypatingi svečiai, vietiniai smulkieji verslai bei kaimyniška atmosfera.
Vieta: A. Juozapavičiaus pr. 68, „Kastyčio tinklas“
20–21 val. Bendruomeninės eglutės įžiebimo šventė
Programoje: Gyvo garso dainos, šventinė nuotaika ir pats Kalėdų senelis, kuris, kaip paaiškėjo, pats yra užaugęs Žemuosiuose Šančiuose ir savo iniciatyva pasisiūlė pradžiuginti šventės dalyvius.
Vieta: A. Juozapavičiaus pr. 49
21.30–23 val. Liepos Vasiliauskaitės gyvo garso koncertas
Vieta: A. Juozapavičiaus pr. 68, „Kastyčio tinklas“
Be eglutės ir mugės, mikrorajone vyksta ir graži iniciatyva „ŠANČIAI PUOŠIASI“. 10 gražiausiai pasipuošusių Šančių vietų bus apdovanoti vietinių kūrėjų darbais.
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