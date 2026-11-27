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Yra atlikėjų, kurių dainas žino visas pasaulis, ir vienas ryškiausių iš jų – neabejotinai, E. Iglesias. Nuo romantiškosios „Hero“ iki milijardines perklausas surinkusios „Bailando“, nuo legendinių „Bailamos“ ir „Escape“ iki šokių aikšteles užkariavusių „I Like It“, „Tonight (I'm Lovin' You)“ ir „Duele el Corazón“ – jo hitai tapo neatsiejama pasaulinės populiariosios muzikos istorijos dalimi.
Dabar šios dainos skambės vienoje didžiausių koncertinių erdvių Lietuvoje. Pirmą kartą Dariaus ir Girėno stadione pasirodysiantis E. Iglesias žada vakarą, kuriame susitiks karščiausi lotyniški ritmai, visam pasauliui pažįstamos meilės baladės ir tūkstančiai kartu dainuojančių gerbėjų.
Atlikėjas, perrašęs pasaulinės muzikos istoriją
E. Iglesias – neabejotinai, vienas sėkmingiausių ir įtakingiausių Lotynų Amerikos atlikėjų istorijoje. 1995 metais prasidėjusi jo karjera tapo tikru muzikiniu fenomenu, o pasiekimai – iki šiol sunkiai prilygstami.
Prestižinis muzikos leidinys „Billboard“ jam suteikė išskirtinį visų laikų geriausio Lotynų Amerikos atlikėjo titulą („Top Latin Artist of All Time“). Jo muzikinių pasiekimų sąraše – daugiau nei 180 milijonų parduotų įrašų, daugybė platininių apdovanojimų, „Grammy“, „Billboard“, ASCAP ir kiti prestižiniai muzikos industrijos įvertinimai, 154 pirmosios vietos „Billboard“ muzikos topuose, net 27 hitai, pasiekę prestižinio „Hot Latin Songs“ reitingo viršūnę, ir šio E. Iglesias rekordo iki šiol niekam nepavyko pagerinti.
Tačiau skaičiai pasakoja tik dalį istorijos. E. Iglesias tapo vienu pirmųjų atlikėjų, kuriems pavyko taip įspūdingai sujungti ispaniškai ir angliškai kalbančias muzikos rinkas. Jo dainos ne tik užkariavo radijo stotis ir muzikos topus – jos padėjo Lotynų Amerikos populiariajai muzikai tapti neatsiejama pasaulinės popkultūros dalimi. Per savo karjerą jis bendradarbiavo su ryškiausiomis tarptautinės muzikos žvaigždėmis – Whitney Houston, Lionel Richie, Pitbull, Juan Luis Guerra ir daugeliu kitų.
E. Iglesias koncertai garsėja ypatinga energija, emocijomis ir neįtikėtinu atlikėjo ryšiu su publika. Čia romantišką „Hero“ akimirką gali pakeisti stadioną ant kojų pakeliantis „Bailando“, o tūkstančių gerbėjų balsai neretai užgožia patį atlikėją.
Lietuvos publikai E. Iglesias vardas taip pat puikiai pažįstamas, tačiau būsimas koncertas žymės naują etapą – pirmą kartą dainininkas pasirodys Kauno Dariaus ir Girėno stadione.
Viena didžiausių koncertinių erdvių Baltijos šalyse taps įspūdingo masto muzikos šventės vieta. Čia po atviru dangumi skambės dainos, lydėjusios ne vieną klausytojų kartą, o romantiškos baladės susipins su pasauliniais šokių muzikos hitais.
Šimtai milijonų parduotų įrašų. Hitai, kuriuos mintinai moka visas pasaulis. Ir vienintelis vakaras, kai visa tai suskambės Kauno Dariaus ir Girėno stadione. E. Iglesias koncertas Kauno Dariaus ir Girėno stadione – jau birželio 12 d.