Netikėta intriga: „Suodaitis įsimylėjo, o Petkevičius viską išplepėjo?“

Trys muškietininkai ne tik smagiai leidžia laiką keliaudami po Lietuvą, bet ir nuosekliai siekia pagrindinio savo tikslo – suteikti žiūrovams vertingų maršrutų rekomendacijų, kurios padėtų geriau pažinti gimtąjį kraštą bei atrasti gražiausias jo vietas.

Ketvirtąją savo kelionę vedėjai tradiciškai pradės savo vasaros namuose – prie pat Baltijos jūros įsikūrusiame viešbutyje „Auksinės kopos“ Šventojoje.

Kadangi trijulė atsikels anksti, maudynes jūroje jie nuspręs iškeisti į viešbučio baseiną, pirtis ir smagias vandens pramogas.

Pasikrovę energijos ir gerai praleidę laiką, vedėjai leisis į nuotykių kupiną kelionę – jie keliaus į Birštoną, kur jų lauks nauji atradimai ir gastronominiai nuotykiai.

Birštonas – vienas gražiausių Lietuvos kurortinių miestų, garsėjantis savo natūraliais gydomųjų mineralinių vandenų šaltiniais, tyru oro, nuostabiai gražia gamta ir poilsiui skirtomis pramogomis. Šis kurortas puikiai tinka tiems, kurie ieško ramybės ir atsipalaidavimo.

Kurorto apylinkėse yra daugybė pėsčiųjų ir dviračių takų, kurie vingiuoja per vaizdingus kraštovaizdžius, suteikdami galimybę lankytojams mėgautis aktyviu poilsiu gamtoje. Be to, Birštonas žavi ir savo kultūriniu gyvenimu – čia vyksta įvairūs koncertai, parodos ir renginiai, o viename jų sudalyvaus ir laidos komanda.

Birštone Jurijus, Darius ir Laurynas pasilinksmins kasmetinėje, jau penktą kartą rengiamoje „Kaimynų dienos“ šventėje, kurioje netrūks muzikos, šokių, gardžių vaišių ir, žinoma, naujų pažinčių.

„Tai – puiki proga ne tik smagiai praleisti laiką, bet ir susipažinti su vietiniais žmonėmis bei pajusti tikrąją bendruomenės dvasią. Po šios kelionės tikrai atradau Birštoną iš naujo“, – teigs Laurynas.

Laidos vedėjai šiame kurorte aplankys ne vieną intriguojančią vietą. Pirmasis jų sustojimas bus išskirtinės koncepcijos, tik suaugusiems skirtame viešbutyje „EGO SPA“, kuriame Jurijus ir Darius išbandys jauninančią hiperbarinę deguonies terapiją.

L. Suodaitis tuo tarpu nukeliaus į viešbutyje esantį restoraną, kuriame kartu su virtuvės šefu išrinks gurmaniškus patiekalus trijulės pietums. Trys vyrai ragaus tokius patiekalus kaip arancini su trumais ir baravykais, sūdytų lašinių carpaccio, foie gra paštetą, aštuonkojį, pierogi virtinius ir kitus labai gardžius valgius.

„Nors jūsų pavadinimas byloja apie eklektiką, iš tiesų jūs turite labai aiškų stilių, vientisumą. Patiekalai – tiesiog nuostabūs!“ – restorano šefui komplimentų negailės D. Petkevičius.

Taip pat trijulė atras visokeriopą Birštono grožį – pasivažinės dviračiais Žvėrinčiaus miške bei išvys nuostabiąją Škėvonių atodangą. O vėliau visi patrauks į poilsiautojų pamėgtą „VasarRojų“, kuriame galima mėgautis magišku poilsiu ant Verknės upės kranto.

„Kaip čia gera... Man gyvenime nereikia jokios ramybės! Man reikia pinigų, kad galėčiau nedirbti ir mėgautis tokiais dieviškais malonumais“, – gulėdamas kubile dalinsis J. Smoriginas.

Visos laidos vedėjų rekomendacijos Birštone:

1. Viešbutis „Ego Spa“ ir restoranas „Eklektika“. Tai – išskirtinis viešbutis Lietuvoje, skirtas tik suaugusiems. Art Deco stilius, postmodernizmas ir ryškios spalvos – tai geriausiai apibūdina įsimitiną viešbučio interjerą. Svečiams viešbutis taipogi siūlo pasimėgauti neeilinėmis, autorinėmis SPA patirtimis.

Be to, viešbutyje galima išbandyti medikų bei specialistų itin vertinamą sveikatinimo procedūrą – hiperbarinę deguonies terapiją.

Ši procedūra aprūpina visą organizmą deguonimi, padeda gydyti daugiau nei 30 įvairių susirgimų ir traumų, atitolina senėjimo procesus bei užkerta kelią sveikatos problemoms. Viešbutyje įsikūręs ir išskirtinį meniu turintis restoranas, kuriame gali atrasti itin netikėtų skonių derinių.

Restorano generolas, šefas Erikas Janerikas nuolatos atnaujina meniu, meistriškai derindamas senąsias tradicijas su gastronominėmis inovacijomis.

2. Škėvonių atodanga – viena žinomiausių kvartero amžiaus uolienų atodangų Nemuno slėnio šlaituose. Daugiau nei pusę kilometro besitęsianti, iki 33 metrų aukščio atodanga atskleidžia unikalų Škėvonių gūbrio pjūvį su ryškiais dviejų paskutiniųjų ledynmečių ir tarpledynmečio nuogulų sluoksniais.

Atodanga, susiformavusi ledynmečio pabaigoje, yra vertinga geologams dėl skirtingų uolienų sluoksnių, atskleidžiančių daugiau nei 100 tūkstančių metų senumo kraštovaizdžio kūrimosi procesus. O keliautojams tai yra puiki vieta pasigrožėti Nemuno ir jo pakrančių panorama.

3. Žvėrinčiaus miškas daugiau nei prieš 500 metų buvo tik Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų medžioklės plotai – čia buvo galima girdėti šuoliuojančius žirgus ir pergalingus riksmus.

Šiandien čia driekiasi vienas seniausių Lietuvoje 12 km ilgio sveikatingumo takas, kuriuo vaikščiojant galima mėgautis miško aura, grynu oru ir magiškomis žvėrių skulptūromis. Pasakojama, kad prie Žvėrinčiaus ąžuolo mėgdavo pailsėti ir pats Didysis kunigaikštis Vytautas!

4. „VasaRojus“ – unikali vieta ant Verknės upės kranto, siūlanti magišką ir ramų poilsį gamtos apsuptyje tiek vasarą, tiek žiemą. Šią vietą, įkurtą sesių Kristinos ir Simonos, sudaro penki išskirtinių formų ir dizaino nameliai: Jurta, Didysis ir trys Mažieji Kupolai. Visi nameliai yra patogūs, šilti ir jaukūs ištisus metus, turi privačius kiemelius su kepsninėmis bei kubilais.

„VasaRojus“ kviečia poilsiautojus mėgautis lėtu, ramiu ir sąmoningu poilsiu. Verknės upės tekėjimas ir miško tyla padeda pasiekti vidinę ramybę ir savęs pažinimą. Be to, poilsiautojai gali pasikaitinti karštoje pirtyje, leistis į žygius baidarėmis, pasivažinėti dviračiais ar paspirtukais.

Po itin turiningos dienos Birštone, laidos herojai grįš į savo vasaros namus Šventojoje. Ši vasara lepina itin puikiais orais, tad trijulė nuspręs pavakaroti ir jaukiai pasisėdėti Jurijaus „Apartamentuose kopose“, kur terasoje patys prie kepsninės pasigamins sau vakarienę.

Kaip visada, už maisto gamybą atsakingas bus L. Suodaitis, kuris pasiūlys vakarienei pasigaminti lengvą ir sveiką patiekalą – gaivias, vasariškas salotas su graikišku sūriu, keptais persikais ir braškėmis.

Begamindami, vedėjai prisijuoks iki soties, o vienas iš laidos vedėjų, aktorius D. Petkevičius net prasitars, kad jo kolega L. Suodaitis galimai... įsimylėjo!

„Suodaitis įsimylėjo, o Petkevičius viską išplepėjo? Atsiprašau, Laurynai...“ – juokaus Darius.

Po smagaus pasisėdėjimo vedėjai keliaus ilsėtis klausydamiesi jūros ošimo pro savo langus, o jau kitą savaitę jie patrauks ieškoti nuotykiu įspūdingame Žemaitijos mieste Plungėje!

„Maisto kelias“ – šeštadieniais, 9.00 val. tik per TV3!