„Nepatogaus kino“ renginiai: nuo miško ir betono iki kosmoso patirčių

Miškas, prekybos centras, betonas ir kosmosas
„Nepatogus kinas“ savo žiūrovus šį spalį pakvies ir į mišką, ir į prekybos centrą, ir į betono ekskursiją, ir į kosmosą. „Sveiki atvykę į Johno Wilsono filmą apie betoną. Nieko įdomesnio šiemet turbūt nebepamatysite“, – šitaip filmą „Betono istorija“ pristato komanda ir, kad betono nebūtų per mažai, kartu su „Neakivaizdiniu Vilniumi“ kviečia ir į specialiai šiam filmui sudarytą ekskursiją. Neįprastai patirti įprastą erdvę pakvies ir išskirtinės estetikos filmas „Karštis“, kurio seansas vyks prekybos centre CUP – jame organizatoriai žiūrovams žada distopinę audiovizualinę patirtį tarpinėje būsenoje, kai pasijunti tarp „čia“ ir „nebe čia“.
Tiems, kas visgi labiau norės pasivaikščioti ne betonu, o samanomis, festivalis taip pat turės ką pasiūlyti – Prancūzijoje sensacija tapusio filmo „Miško šnabždesiai“ žiūrovai kartu su ornitologu Gediminu Petkumi galės tęsti patirtis už kino salės ribų ir užsikrėsti meile viskam, kas gyva. Festivalio rengėjai į gamtą pakvies ir dviračių entuziastus – romantiškiausio šiųmetinio filmo „Meilės ratais“ veikėjas dėl meilės dviračiu numynė nuo Indijos iki Švedijos, o „Nepatogus kinas“ kartu su dviratininkių bendruomene „Stride sisters“ kvies širdelės formos maršrutą minti Vilniuje (visa informacija apie jį – „Strava“ programėlėje).
Dar daugiau įvairiausių patirčių vienoje vietoje žiūrovai galės patirti spalio 15 d. atsiversiančioje interaktyvių kūrinių parodoje „NK-Interactive“, kurioje jų lauks virtuali realybė, video instaliacijos ir žaidimai. O norintieji nukeliauti į kosmosą kviečiami į Kauną – vieninteliame šalyje veikiančiame planetariume Mokslo saloje šešis vakarus bus rodomas sferinis filmas „Kosmoso tyrinėtojai“ – didžiausias kada nors kosmose nufilmuotas dokumentinis projektas.
Pokalbiai ir susitikimai
„Nepatogaus kino“ pasakojamos istorijos ypatingos tuo, kad dažnai po jų žiūrovai neskuba namo – norisi pasikalbėti ir pasidalinti įspūdžiais, tad festivalis ir vėl kvies pasilikti ilgiau – kai kuriuos filmus lydės pokalbiai ir susitikimai su kūrėjais. Pasikalbėti ir papykti tikrai norėsis po, ko gero, nepatogiausio šiemetinės programos filmo „Didžioji patriotų kelionė“: ar kelionė į pafrontės zoną gali pakeisti trijų sąmokslo teorijų persisotinusių Putino gerbėjų požiūrį į karą Ukrainoje? Festivalio rengėjai perspėja, kad filmas tikrai erzins, tad po jo kviečia pasilikti pokalbiui apie propagandą ir sąmokslo teorijas.
Filme „Vyro išpažintis“ subtilaus humoro pripildyta kelionė į vyrams skirtą suvažiavimą kelia klausimą, kodėl dalis vyrų lyčių lygybę suvokia kaip grėsmę? „Nepatogus kinas“ po šio filmo seansų Vilniuje ir Kaune kvies kartu paieškoti atsakymų bei pasikalbėti apie vyriškumą XXI a. Vakarų visuomenėje. O štai kalbėtis apie daugiau nei milijardą žmonių – moterų – kankinantį neaiškų simptomų darinį kvies filmas „Menopauzės paslaptis“, po kurio specialistai pasiliks padiskutuoti apie moterų sveikatą.
Ir įkvepiančias, ir bauginančias istorijas pasakos filmai „Tolimi keliai“ ir „Eilinių nusikaltimų anatomija“, o po jų vyksiančiuose pokalbiuose žiūrovai galės ne tik įsikvėpti klausydamiesi asmeniškų moterų istorijų keičiant savo gyvenimus, bet ir pasvarstyti apie kibernetinį smurtą – tai, kas dažnai tebelaikoma „tik žinute“, palieka gilias žaizdas gyvenime. Apmąstyti psichikos sveikatą ir vienišumą ragins filmai „Love-22-Love“ ir „Brangus rytojau“, po kurių vyks diskusijos apie kūrybą ir kančią tebesiejančius stereotipus bei ryšio paieškas pasaulyje, kuriame gyventi kartu nebūtinai reiškia jaustis kartu.
Svečiai ir lietuviškos premjeros
Susitikti su žiūrovais į festivalį atvyksta kai kurių filmų kūrėjai ir veikėjai – po filmų „Didžioji patriotų kelionė“, „Brangusis Huseinai“, „Žmogus už šešis milijardus dolerių“, „Gražiausias Suomijos lopinėlis“, „Love-22-Love“, „Meilės ratais“, „Bialiackis“, „Gruodis“ keliuose seansuose Vilniuje ir Kaune bus galima jiems užduoti klausimų ir viską sužinoti iš pirmų lūpų.
20-asis „Nepatogus kinas“ taip pat bus kaip niekad gausus lietuvių kūrybos – žiūrovai šiemet galės pamatyti ir patirti net 10 kūrinių. Festivalyje vyks dviejų ilgametražių filmų premjeros: režisieriaus Eimanto Belicko užfiksuotas Nobelio taikos premijos laureato Alesio Bialiackio portretas filme „Bialiackis“ ir Dagnės Vildžiūnaitės koprodiusuotas „Gruodis“, pasakojantis apie migrantų krizę pasienyje su Baltarusija.
Pirmą kartą festivalio istorijoje bus rodomi jaunosios kartos trumpametražiai filmai – vieno seanso metu žiūrovai galės pamatyti net 6 atrinktus studentų kūrinius: Dano Jako „Sveiki sugrįžę!“, Veronikos Tamulionytės „Nuskendusi žemė“, Melitos Sinušaitės „Paprasti normalūs vyrai“, Sido Čepelevo „Ten, kur medus“, Džiugintos Gabrielės Radavičiūtės „Amorfofalas“ ir Medos Aldakauskaitės „Geriausiai iš visų ir niekas nepavydi!“.
Dar du lietuvių darbus bus galima pamatyti ir patirti interaktyvių kūrinių parodoje „NK-Interactive“: Venecijoje neseniai tarptautinę premjerą šventusį Tomo Tamošaičio projektą „Gėdos akys“ ir Aistės Ambrazevičiūtės audiovizualinį kūrinį „Rūdys“.
Festivalis „Nepatogus kinas“ iki spalio 25 d. vyksta Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino teatruose, šimtuose bibliotekų ir internete – kiekvienų namų ekranuose. Filmus lydinčius festivalio renginius, pokalbius ir diskusijas galima rasti čia: https://nepatoguskinas.lt/2026/renginiai/.
Apie „Nepatogų kiną“
„Nepatogus kinas“ – nuo 2007 m. kasmet vykstantis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis, kuriame filmų ir renginių programa kuria erdvę skleistis žmogaus teisių, politikos, socialinės atsakomybės, tvarumo temoms, rengiami patyriminiai seansai, pokalbiai su filmų kūrėjais, herojais, žmogaus teisių aktyvistais ir ekspertais. Vieni pagrindinių festivalio rėmėjų – Lietuvos kino centras, Vilniaus miesto savivaldybė, ES programa „Kūrybiška Europa“ MEDIA, Užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programa „LT Partnerships“.
Straipsnį parengė: VšĮ, Nepatogus kinas.
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