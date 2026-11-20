Talentingos pianistės pasiekimas tapo ypatingu įvertinimu ne tik jai pačiai, bet ir visam Alytui bei Lietuvai.
Lietuvė – „Grammy“ nominantė
„Alytus didžiuojasi! 2027 m. „Grammy“ nominantė – alytiškė pianistė Rasa Vitkauskaitė!
Alytiškės pianistės Rasos Vitkauskaitės vardas skamba tarp ryškiausių pasaulio muzikos kūrėjų – talentinga atlikėja pelnė 2027 metų prestižinių „Grammy“ apdovanojimų nominaciją. Tai reikšmingas įvertinimas ne tik pačiai muzikantei, bet ir Lietuvai, o kartu – gražus priminimas, kad dideli pasauliniai pasiekimai gali prasidėti ir Alytuje.
Rasos kelias į tarptautinį pripažinimą prasidėjo gimtajame mieste. Dar vaikystėje pirmieji prisilietimai prie fortepijono klavišų Alytaus muzikos mokykloje tapo jos gyvenimo dalimi ir ilgainiui – profesiniu pašaukimu. Pirmoji jos mokytoja buvo mama, Alytaus muzikos mokyklos pedagogė Alė Vitkauskienė. Vėliau muzikinių žinių ir įgūdžių ją mokė fortepijono mokytoja Jūratė Prieskienytė.
Šiandien Rasa Vitkauskaitė yra „Steinway Artist“ titulo savininkė, pagrindinė Bostono filharmonijos orkestro pianistė. Jos koncertinė geografija aprėpia daugiau nei trisdešimt pasaulio šalių, o pasirodymų sąraše – ir viena garsiausių pasaulio koncertų erdvių – Niujorko „Carnegie Hall“. Pianistės kūrybinėje biografijoje – pergalės tarptautiniuose konkursuose Italijoje, Prancūzijoje ir Belgijoje.
Dar vienas reikšmingas jos karjeros įvertinimas – 2027 metų „Grammy“ nominacija už albumą „Bridgetower Project – Beethoven, Florence Price, Paquito D'Rivera“. Kartu su žinomu smuikininku Ilja Kaleriu įrašytas albumas nominuotas Geriausio kamerinės muzikos arba mažos sudėties ansamblio atlikimo (Best Chamber Music/Small Ensemble Performance) kategorijoje.
69-oji „Grammy“ apdovanojimų ceremonija vyks 2027 m. vasario 7 d. Los Andžele, „Crypto.com Arena“ arenoje. Lietuvos laiku ceremonijos pradžia numatoma vasario 8 d. 2 val. nakties“, – rašoma socialiniame tinkle.
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