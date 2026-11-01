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TV3 naujienos > Žmonės

Neįtikėtina, kuo per Helovyną virto Ugnė Siparė: pamatykite savo akimis

2026-11-01 13:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-01 13:10
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Spalio 31-ąją garsi televizijos laidų vedėja Ugnė Siparė su savo artimaisiais nustebino gerbėjus originaliu Helovyno įvaizdžiu.

Ugnė Siparė (nuotr. asm. archyvo)
GALERIJA (9)

Spalio 31-ąją garsi televizijos laidų vedėja Ugnė Siparė su savo artimaisiais nustebino gerbėjus originaliu Helovyno įvaizdžiu.

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Šeštadienio vakarą ji socialiniame tinkle paviešino nuotaikingą vaizdo įrašą, atskleidžiantį jų šventinį pasiruošimą.

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ugnė Siparė. Atostogos Amerikoje

Įkūnijo teletabius

Šiemet šeima nusprendė įsikūnyti į visiems puikiai pažįstamus vaikų laidos „Teletabiai“ herojus: Ugnė pasirinko Lialios vaidmenį, jos sutuoktinis tapo Tinkiu Vinkiu, o mažylė Uma įsikūnijo į Pou.

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„Pasiruoškim kartu Halloweeno vakarėliui. Kaip Jums mano įvaizdis?“ – klausė Ugnė.

Parodė, kas nugulė ant kūno

Primename, kad Ugnė Siparė su vyru Mariumi neseniai lankėsi JAV vykusiame FIFA pasaulio futbolo čempionate. Šią patirtį jie nusprendė įamžinti ypatingai – pasidarė tatuiruotės vienoje garsiausių tatuiruočių studijų pasaulyje.

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Vaizdo įraše ji parodė, kaip atrodo pati studija, kurioje lankėsi tokios žvaigždės kaip Miley Cyrus, Justin Bieber ir kiti.

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U. Siparė taip pat atskleidė, kad tatuiruočių kainos ten prasideda nuo 500 dolerių.

Vėliau įraše ji parodė ir judviejų tatuiruotes. Abi jos – skirtos įamžinti matytą įspūdingą futbolo šventę.

„Tokį didelį įvykį, kaip pasaulio futbolo čempionatas, nusprendėm atitinkamai įamžint tatuiruotės ne šiaip Niujorke, o garsiausiam pasauly tattoo salone. Labai knietėjo pabandyt. Kaip Jums rezultatas? Buvo verta?“ – rašė ji prie įrašo.

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