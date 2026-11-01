Neįtikėtina, kuo per Helovyną virto Ugnė Siparė: pamatykite savo akimis

Šeštadienio vakarą ji socialiniame tinkle paviešino nuotaikingą vaizdo įrašą, atskleidžiantį jų šventinį pasiruošimą.
Įkūnijo teletabius
Šiemet šeima nusprendė įsikūnyti į visiems puikiai pažįstamus vaikų laidos „Teletabiai“ herojus: Ugnė pasirinko Lialios vaidmenį, jos sutuoktinis tapo Tinkiu Vinkiu, o mažylė Uma įsikūnijo į Pou.
„Pasiruoškim kartu Halloweeno vakarėliui. Kaip Jums mano įvaizdis?“ – klausė Ugnė.
Parodė, kas nugulė ant kūno
Primename, kad Ugnė Siparė su vyru Mariumi neseniai lankėsi JAV vykusiame FIFA pasaulio futbolo čempionate. Šią patirtį jie nusprendė įamžinti ypatingai – pasidarė tatuiruotės vienoje garsiausių tatuiruočių studijų pasaulyje.
Vaizdo įraše ji parodė, kaip atrodo pati studija, kurioje lankėsi tokios žvaigždės kaip Miley Cyrus, Justin Bieber ir kiti.
U. Siparė taip pat atskleidė, kad tatuiruočių kainos ten prasideda nuo 500 dolerių.
Vėliau įraše ji parodė ir judviejų tatuiruotes. Abi jos – skirtos įamžinti matytą įspūdingą futbolo šventę.
„Tokį didelį įvykį, kaip pasaulio futbolo čempionatas, nusprendėm atitinkamai įamžint tatuiruotės ne šiaip Niujorke, o garsiausiam pasauly tattoo salone. Labai knietėjo pabandyt. Kaip Jums rezultatas? Buvo verta?“ – rašė ji prie įrašo.
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