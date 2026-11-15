Neįtikėtina, koks garsus žmogus supažindino Dalią Ibelhauptaitę su vyru Dexteriu: „Jis labai mus palaikė“

Pokalbio metu D. Ibelhauptaitė atskleidė neįtikėtiną faktą. Pasirodo, su savo vyru Dexteriu ji susipažino pasaulinės žvaigždės dėka. Tai – „Hario Poterio“ filmuose profesorių Sneipą įkūnijęs aktorius Alanas Rickmanas (1946-2016).
Su vyru supažindino pasaulinė žvaigždė
„Kai aš buvau Nacionalinio teatro studijoje, ten vienas iš aktorių buvo jo artimas draugas. Alanui buvo labai įdomūs žmonės, kurie buvo kitokio teatro atstovai. Tai aišku, kad čia buvo tik laiko klausimas, kada aš atsidūriau jo akiratyje ir mes susipažinome. Mano anglų kalba tuo metu buvo labai prasta, o Alanas dirbo Vest Ende – vaidino spektaklyje aštuonis kartus per savaitę.
Trečiadieniais ir šeštadieniais būdavo po du spektaklius, tad tarp jų likdavo maždaug pora valandų. Jis pakvietė mane pasivaikščioti po senąjį Londono centrą ir pažadėjo per tas dvi valandas parodyti miestą.
Aš apskritai nežinojau, kas jis toks, tik tiek, kad labai geras aktorius. Alanas buvo sugalvojęs žaidimą: iškarpė gatvių pavadinimus, sudėjo juos tarsi į loteriją, o aš turėdavau ištraukti tris ir per tas dvi valandas su juo nueiti į tas gatves. Pakeliui jis daug pasakodavo ir rodydavo“, – prisiminimais dalijosi D. Ibelhauptaitė.
Po kelių savaičių žmonės Daliai paaiškino, kad A. Rickmanas – didelė žvaigždė. Moteris nusprendė, kad nebegali su juo vaikščioti, tačiau jos atsisakymas netikėtai tapo jųdviejų draugystės pradžia.
„Pasakiau Alanui, kad nebegaliu su juo vaikščioti, nes žinau, jog jis yra didelė žvaigždė, todėl mes negalime būti draugai. Jis atsakė, kad taip jo dar niekas nebuvo įžeidęs. Bet būtent tai mus ir padarė tikrais draugais“, – pasakojo ji.
Vėliau A. Rickmanas padėdavo D. Ibelhauptaitei rinktis aktorius jos spektakliams Anglijoje. Jis gerai pažinojo britų teatro pasaulį ir dažnai turėdavo konkrečių pasiūlymų, tarp jų – ir tuomet dar tik būsimo Dalios vyro Dexterio kandidatūrą.
„Turėdavau aktorių atrankos direktorius, bet dar turėjau Alaną, kuris kartą pasakė: „Šitai rolei tau būtinai reikia Dexterio Fletcherio – jis puikus aktorius.“ Iš pradžių Dexteris į mano spektaklį neatėjo, nes dirbo kine. Vėliau stačiau kitą komediją ir Alanas vėl pasakė, kad tą vaidmenį gali atlikti tik Dexteris.
Galiausiai jis atėjo susitikti dėl vaidmens. Dexteris buvo idealus, todėl jį ir pakviečiau. Spektaklis sulaukė puikių atsiliepimų, o kritikai daugiausia rašė apie jį. Tuo metu gal dar nelabai suvokiau, kiek daug jis buvo pasiekęs ir kas iš tiesų yra“, – dalijosi moteris.
D. Ibelhauptaitė prisiminė, kad iš pradžių jai rūpėjo tik tai, kaip aktorius dirba konkrečiame spektaklyje, todėl Dexterio praeitimi nesidomėjo. Tačiau vėliau ji pastebėjo, kad aplink D. Fletcherį sukiojasi žmonės, kurie juo naudojasi.
„Supratau, kad jis kovoja su daugybe priklausomybių, o tie žmonės jas dar labiau skatina ir iš jo pelnosi. Tai labai įdomaus ir sudėtingo likimo žmogus. Iš pradžių tapome draugais, nes man buvo nesuprantama, kaip tiek pasiekęs žmogus gali būti taip išnaudojamas. Jis buvo naivus, pasitikintis ir leidęs aplink save susiburti tokiai aplinkai“, – pasakojo D. Ibelhauptaitė.
Pasak D. Ibelhauptaitės, A. Rickmanas norėjo padėti Dexterį ištraukti iš jį supusios aplinkos. Jis sugalvojo, kad aktorius galėtų prisidėti prie Dalios pirmosios operos – „Don Žuano“, kurią ji statė Italijoje. Kadangi Dexteris negalėjo dainuoti, buvo nuspręsta, kad jis taps choreografu.
„Jis turėjo išmokti choreografiją iš mūsų bendros pažįstamos choreografės ir atvykti į repeticijas. Choreografiją Dexteris išmoko, bet aš jau buvau Italijoje ir repetavau, o jo vis nebuvo. Praėjo savaitė, paskui – trys. Aš nežinojau, kur jis. Dexteris turėjo daug problemų – kad nebankrutuotų buvo priverstas skubiai parduoti namą, nes turėjo skolų grąžinimo terminą“, – teigė laidos viešnia.
Dalia tuo metu dirbo Italijos kaime, vienuolyne, ir statė savo pirmąją operą – darbą, kurio iki tol nebuvo dariusi. Kadangi choreografas neatvyko, jai teko pačiai su scenografe kurti choreografiją chorui.
„Dieną dirbome su solistais ir choru, o naktimis dviese su žymia britų scenografe, kūrusia „Operos fantomo“ kostiumus ir dekoracijas, turėjome kurti choreografiją. Tai, ką sukurdavome naktį, kitą dieną parodydavau visiems. Galiausiai paskambinau Alanui tiesiai į Londoną ir šaukiau: „Ką tu man čia prisiūlei? Choreografo nėra, tai mano pirmoji opera, mano karjera žlugs, visas gyvenimas sugrius!“
Alanas su savo partnere, kuri vėliau tapo jo žmona, atvažiavo į premjerą manęs morališkai palaikyti. Premjera praėjo puikiai – nei karjera, nei gyvenimas nesužlugo“, – kalbėjo D. Ibelhauptaitė.
Prisiminė neįtikėtiną piršlybų istoriją
Nors pirmojoje D. Ibelhauptaitės operoje Dexteris taip ir nedalyvavo, jis pasirodė paskutiniame spektaklyje. Dalia prisiminė, kad tąkart važiavo kartu su A. Rickmanu į vienuolyną, o jų kelionė virto netikėtu reginiu.
„Alanas Italijoje buvo likęs ilgiau, nes tuo metu ten vasarodavo daug Holivudo prodiuserių, režisierių ir aktorių. Kartą kartu važiavome į vienuolyną, kuriame turėjo apsilankyti Anthony Minghella, ieškojęs lokacijų filmui „Anglas ligonis“.
Važiuojame nuo kalno, paskui vėl į kalną, ir kažkas ima pypsėti. Mūsų mašina buvo paskutinė. Aš jau buvau šiek tiek pasikėlusi po premjeros ir net neatsisukusi pasakiau: „Kas ten pypsi? Juk žino, kad režisierius važiuoja.“ Alanas atsisuko, jo veidas pasikeitė, ir jis pasakė: „Gal tau reikėtų atsisukti“, – pasakojo ji.
D. Ibelhauptaitės teigimu, tąkart ji atsisuko ir pamatė Dexterį, sėdintį ant seno balto „Mercedes“ stogo. Jis mojavo rankomis ir šaukė, kad atvažiavo ir ją myli.
„Dexteris nušoko nuo stogo, o visi žmonės, susirinkę alyvmedžių sode ir prieš spektaklį geriantys raudonąjį vyną, atsisuko. Jie atpažino Dexterį, o tada iš mašinos išlipo ir Alanas. Žmonėms atrodė, kad čia vyksta kažkokia „Don Žuano“ interliudija – tarsi būtų prasidėjęs dar vienas spektaklis. Aš tik pasakiau, kad su jais kalbėsiuosi Londone“, – juokėsi D. Ibelhauptaitė.
Pokalbio metu D. Ibelhauptaitė papasakojo dar vieną neįtikėtiną istoriją apie tai, kaip Dexteris jai pasipiršo. Moteris neslėpė, kad santuoka jai niekada nebuvo svarbiausias gyvenimo tikslas, tačiau vienas įtemptas nutikimas privertė Dexterį nuspręsti, kad jie turi susituokti.
„Mes su Dexteriu buvome kartu, daug dirbome, keliavome. Tuo metu, turint lietuvišką pasą, kas šešis mėnesius reikėdavo grįžti į Lietuvą, užsiregistruoti ir gauti naują darbo vizą dar šešiems mėnesiams, kad galėtum grįžti ir dirbti kitame spektaklyje.
Vieną kartą grįžome į Lietuvą. Dexteris čia lankėsi pirmą kartą, susitiko su mano tėvais ir draugais. Puikiai praleidome laiką. Grįžtant į Londoną man dar buvo likusios keturios dienos iki darbo vizos pradžios. Pasų kontrolėje, užuot pasakiusi, kad atvykau keliomis dienomis anksčiau, bet turiu darbo vizą, pasakiau, kad esu turistė“, – prisiminė ji.
Pasak D. Ibelhauptaitės, pareigūnai patikrino jos duomenis ir pamatė, kad ji netrukus pradės dirbti. Nors turėjo oficialią darbo vizą, tai jau buvo ketvirtoji iš eilės, o jai dar nebuvo trisdešimties. Dėl to ji buvo sulaikyta ir uždaryta į atskirą patalpą, kol vyko apklausa.
„Dexteris negalėjo sužinoti, kas su manimi vyksta, nes jam davė ne mano pavardę, o numerį. Jis galėjo tik prieiti prie telefono, pasakyti tą numerį ir sužinoti, kokioje proceso stadijoje esu. Jis šešias valandas lakstė ir panikavo. O aš visai nesijaudinau, nes supratau, kad jie laukia teatro patvirtinimo, jog tikrai esu režisierė. Buvau parodžiusi dokumentus ir iškarpas, todėl žinojau, kad manęs neišsiųs.
Galiausiai mane paleido ir pasakė: „Eikite ir daugiau neapsimetinėkite turiste.“ Išėjome, sėdome į juodą taksi ir važiavome su lagaminais. Aš buvau visiškai atsipalaidavusi, o Dexteris – visiškoje isterijoje. Jis man pasakė: „Tu privalai dabar pat už manęs ištekėti. Daugiau tokių dienų niekada nepakelsiu. Viskas, taškas.“ Aš atsakiau: „Gerai.“ Taip Dexteris man pasipiršo“, – pasakojo D. Ibelhauptaitė.
Kaip pasakojo Dalia, „Hario Poterio“ žvaigždė A. Rickmanas vėliau tapo jos ir D. Fletcherio vestuvių liudininku. Dalios teigimu, jis juos palaikė iki pat paskutinių savo dienų.
D. Ibelhauptaitė ir D. Fletcheris susituokė 1997 m.
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