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Neįtikėtina, kaip dabar atrodo ir ką veikia 29-erių Arnoldo Schwarzeneggerio sūnus: kadrai atima žadą

2026-11-13 20:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-13 20:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

29-erių metų vaikinas, galintis pasigirti puikiai sukurta raumenų mase, yra nesantuokinis garsiojo „Terminatoriaus“ aktoriaus ir buvusios jo namų tvarkytojos Mildred Patricios Baenos sūnus. Kalifornijoje, El Segundo mieste, surengtose varžybose jam atiteko penktoji vieta „Classic Physique“ divizione.

Arnoldas Schwarzeneggeris SCANPIX
GALERIJA (17)

29-erių metų vaikinas, galintis pasigirti puikiai sukurta raumenų mase, yra nesantuokinis garsiojo „Terminatoriaus“ aktoriaus ir buvusios jo namų tvarkytojos Mildred Patricios Baenos sūnus. Kalifornijoje, El Segundo mieste, surengtose varžybose jam atiteko penktoji vieta „Classic Physique“ divizione.

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Savo socialinio tinkle „Instagram“ paskyroje J. Baena paviešino vaizdo įrašą, kuriame rodė scenines pozas, repetuotas konkursui.

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Seka tėvo pėdomis

Susirinkusi publika jį pasitiko garsiomis palaikymo ovacijomis.

„Pirmasis žvilgsnis į mano pasirodymą PNBA pasaulio taurėje“, – prie vaizdo įrašo brūkštelėjo jis.

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Sportininkui, pirmą kartą ant scenos užlipusiam šių metų kovą, tai buvo pirmasis kartas profesionalų gretose, tačiau bendrai – jau trečiosios varžybos gyvenime.

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Savo kelią jis pradėjo kovo 28 d. Denveryje vykusioje „NPC Natural Colorado State“ lygoje, kur iškart skinė pirmąsias vietas. Jau netrukus, balandžio 4 d., natūralaus kultūrizmo turnyre „INBA Iron Gladiator“ jis ne tik triumfavo „Classic Physique“ kategorijoje, bet ir užsitikrino profesionalo statusą.

Pažymėtina, kad J. Baena jaučiasi tvirtai ir sulaukia visokeriopo savo garsiojo tėvo Arnoldo, kuris praeityje septynis kartus tapo „Mr. Olympia“ čempionu, palaikymo.

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