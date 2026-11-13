Neįtikėtina, kaip dabar atrodo ir ką veikia 29-erių Arnoldo Schwarzeneggerio sūnus: kadrai atima žadą

Savo socialinio tinkle „Instagram“ paskyroje J. Baena paviešino vaizdo įrašą, kuriame rodė scenines pozas, repetuotas konkursui.
Seka tėvo pėdomis
Susirinkusi publika jį pasitiko garsiomis palaikymo ovacijomis.
„Pirmasis žvilgsnis į mano pasirodymą PNBA pasaulio taurėje“, – prie vaizdo įrašo brūkštelėjo jis.
Sportininkui, pirmą kartą ant scenos užlipusiam šių metų kovą, tai buvo pirmasis kartas profesionalų gretose, tačiau bendrai – jau trečiosios varžybos gyvenime.
Savo kelią jis pradėjo kovo 28 d. Denveryje vykusioje „NPC Natural Colorado State“ lygoje, kur iškart skinė pirmąsias vietas. Jau netrukus, balandžio 4 d., natūralaus kultūrizmo turnyre „INBA Iron Gladiator“ jis ne tik triumfavo „Classic Physique“ kategorijoje, bet ir užsitikrino profesionalo statusą.
Pažymėtina, kad J. Baena jaučiasi tvirtai ir sulaukia visokeriopo savo garsiojo tėvo Arnoldo, kuris praeityje septynis kartus tapo „Mr. Olympia“ čempionu, palaikymo.
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