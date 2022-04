45-erių Julija ir 21 metų Daša pozavo ant raudonojo kilimo Linkolno centre kartu su aktoriais ir komanda trilerio, kurio premjera pirmiausia įvyko 2022 m. sausio mėn. „Sundance“ kino festivalyje. Slapta nufilmuotame 98 minučių trukmės dokumentiniame filme išsamiai pavaizduojamas kovos su korupcija aktyvisto gyvenimas, daugiausia dėmesio skiriant 2020 m. antrajai pusei, kai Aleksejus ir jo komanda, būdami savo Švarcvaldo slėptuvėje, aptiko prieš jį nukreiptą pasikėsinimo planą, rašo dailymail.co.uk.

45-erių opozicinės partijos lyderis sunegalavo po to, kai 2018 metais Solsberyje buvo apnuodytas ta pačia nervus paralyžiuojančia medžiaga, kuri buvo panaudota prieš buvusį Rusijos dvigubą agentą Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją.

REKLAMA

Kanados režisierius Danielis Roheris turėjo galimybę prieiti prie Aleksejaus po jo apnuodijimo – laikotarpiu, kai Navalnas ir jo komanda bendradarbiavo su tiriamosios žurnalistikos leidiniu „Bellingcat“, taip pat su kitomis tarptautinėmis naujienų organizacijomis, tokiomis kaip CNN.

Navalno žmona su dukra pasirodė viešumoje: išreiškė pagarbą savo vyrui (9 nuotr.) Navalno žmona su dukra pasirodė viešumoje: išreiškė pagarbą savo vyrui (nuotr. SCANPIX) Navalno žmona su dukra pasirodė viešumoje: išreiškė pagarbą savo vyrui (nuotr. SCANPIX) Navalno žmona su dukra pasirodė viešumoje: išreiškė pagarbą savo vyrui (nuotr. SCANPIX) +5 Navalno žmona su dukra pasirodė viešumoje: išreiškė pagarbą savo vyrui (nuotr. SCANPIX) Julija ir Daša su filmo režisieriumi Daniel Roher (nuotr. SCANPIX) Julija Navalnaja (nuotr. SCANPIX) Julija Navalnaja su dukra Daša (nuotr. SCANPIX) Julija Navalnaja su dukra Daša (nuotr. SCANPIX) Daša Navalna (nuotr. SCANPIX)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Navalno žmona su dukra pasirodė viešumoje: išreiškė pagarbą savo vyrui

Filmą sukūrė „CNN Films“ ir „HBO Max“, Roheris išsamiai tiria, kaip jie tyrė Aleksejaus pasikėsinimą (ką Vladimiras Putinas ir Rusijos vyriausybė neigia) ir rado Kremliaus dalyvavimo įrodymus. Roheris sakė: „Aleksejus Navalnas tik praėjusią savaitę buvo apkaltintas ir nuteistas Rusijoje ir negali papasakoti to, kas jam nutiko.

Mūsų filmas parodo jo didžiulę drąsą kovojant su autoritariniu režimu ir korupcija Rusijoje.“

Filme taip pat yra scenų su Aleksejumi ir jo žmona bei amerikietišką akcentą turinčia dukterimi Darija, Kalifornijos Stanfordo universiteto studente. Navalnas bus rodomas per CNN Šiaurės Amerikoje ir transliacijos platformose HBO Max ir CNN Plus vėlesnę, dar nenustatytą datą 2022 m. pavasarį. Navalnas buvo įkalintas praėjusiais metais, kai grįžo į Rusiją po to, kai buvo gydomas Vokietijoje po 2020 m. apsilankymo Sibire sovietmečio nervus paralyžiuojančia medžiaga Novičiok.

REKLAMA

REKLAMA

Kremlius pareiškė, kad neturi įrodymų, kad Navalnas buvo nunuodytas, ir neigė bet kokį Rusijos vaidmenį, jei toks buvo. Rusijos valdžia Navalną ir jo šalininkus laiko ardomaisiais, pasiryžusiais destabilizuoti Rusiją remiant Vakarus. Navalno opozicinis judėjimas buvo pavadintas „ekstremistiniu“ ir nutrauktas, nors jo šalininkai ir toliau išreiškia savo politinę poziciją, įskaitant nepritarimą Maskvos karinei intervencijai Ukrainoje, socialinėje žiniasklaidoje. Po to, kai 2020 m. rugpjūčio mėn. Navalnas patyrė beveik mirtiną apsinuodijimą, Kremlius paskelbė paslaptingą paramos demonstravimą, linkėdamas Navalnui „greitai pasveikti“.

Kai Valstybės departamentas pasmerkė devynerių metų laisvės atėmimo bausmę, kurią Rusijos teismas skyrė opozicijos lyderiui, Kremliui vykdant įnirtingus susidorojimus su nesutarimais šalyje, Rusijos teismas nuteisė Navalną už sukčiavimą ir nepagarbą teismui, nes Rusijos valdžia toliau kalino ir bando nutildyti gatvės protestuotojus, kurie nepaisė naujų dekretų nekritikuoti Kremliaus „ypatingosios karinės operacijos“ Ukrainoje.

REKLAMA

REKLAMA

„Smerkiame Rusijos valdžios politiškai motyvuotą apkaltinamąjį nuosprendį ir opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno nuteisimą dėl papildomų netikrų kaltinimų kalėti dar devynerius metus griežto režimo kalėjime“, – antradienio vakarą paskelbė Valstybės departamento atstovas Nedas Price'as.

„Šis nepaprastas įkalinimo terminas yra Kremliaus ilgus metus trunkančio Navalno puolimo ir jo judėjimo už vyriausybės skaidrumą ir atskaitomybę tęsinys. Žinoma, tikrasis Navalno nusikaltimas Kremliaus akyse yra jo, kaip kovos su korupcija aktyvisto ir opozicijos politiko, darbas, dėl kurio Rusijos valdžia jį ir jo bendražygius pavadino „ekstremistais“, – sakė jis. JAV pasmerkė nuosprendį, kai Navalno „Twitter“ paskyroje paskelbtuose tviteriuose raginama imtis veiksmų prieš Vladimiro Putino „karo nusikaltėlius“.

Navalnas jau atliko pustrečių metų bausmę už lygtinio paleidimo pažeidimus. Praėjusiais metais jis buvo įkalintas, kai išvyko iš šalies gydytis po apsinuodijimo nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“. Valstybės departamentas A. Navalnui nuosprendį įtraukė į Rusijos invaziją į Ukrainą, kurią prezidentas Vladimiras Putinas pradėjo vasario 24 d.

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat Navalno „beveik mirtinas apnuodijimas nervus paralyžiuojančia medžiaga 2020 m., kurį įvykdė Rusijos saugumo tarnybos, ir jo neteisingas įkalinimas nuo 2020 m. sausio mėn.“ ir Rusijos vykdomas saviraiškos laisvės slopinimas neva yra vienos iš priežasčių, dėl kurių jis kali.

„Ši kampanija sustiprėjo, kai Kremlius pradėjo siekti nuslėpti tiesą apie savo žiaurų karą prieš Ukrainą nuo savo žmonių. Daugiau nei 15 tūkst. Rusijos piliečių buvo sulaikyti už dalyvavimą prieškariniuose protestuose nuo vasario 24 d.“, – sakė Price'as, ragindamas Rusiją paleisti Navalną.

„Dabar labiau nei bet kada anksčiau Rusijos žmonės turi girdėti drąsos ir sąžiningumo balsus, bylojančius tiesą apie Kremliaus nusižengimus namuose ir užsienyje.“