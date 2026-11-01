Naujausias Dalios Grybauskaitės įrašas sulaukė daugybės reakcijų: „Prašau...“

Oficialioje „Facebook“ paskyroje ji pasidalijo apmąstymais, kuriuos papildė miško peizažo nuotrauka.
Pasidalijo nuotrauka
Nuotraukoje pro medžius skverbiasi besileidžiančios saulės spinduliai.
„Rudens šviesa – kaip dangaus dovana, kaip ryšys su jau išėjusiais, tačiau tebegyvenančiais mūsų atmintyje“, – rašė D. Grybauskaitė.
Ši publikacija vos per kelias valandas sulaukė daugiau kaip 10 tūkst. „patinka“ reakcijų ir gausybės palaikymo komentarų.
Po įrašu žmonės komentavo:
- „GERBIAMA PREZIDENTE, AČIŪ, LABAI MIELA, KAD ESATE MŪSŲ VISŲ JUNGTIS.“
- „Sveikatos Jums ir Jūsų artimiems! Prašau dar vienos kadencijos, nepasikuklinkit.“
- „Jautriai šviesi rudens nuotrauka... tylių minčių akimirka.“
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