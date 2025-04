Nauja meilė Genutės Žalienės gyvenime: partneris – vyresnis net už buvusį vyrą

Po skyrybų su britų verslininku Raymondu Bloomfieldu, su kuriuo praleido net 12 metų, Gustė nusprendė ne tik užversti vieną gyvenimo puslapį, bet ir drąsiai kurti naują – šįkart be viešumo, be skubotų išvadų ir su brandesne meile širdyje.

Apie naująją meilę Genutė papasakojo naujienų portalui Lrytas. Nors moteris neįvardijo, kas yra jos naujasis širdies draugas, tačiau atskleidė, kad jis už ją dar vyresnis, nei jos buvęs vyras, kuris ją lenkė 25 metais.

„Pasimokiau iš savo klaidų. Geriau viešai nepristatinėti vyrų. Galiu tik pasakyti, kad dabartinis mano vyras yra verslininkas, taip pat anglas, tačiau dar vyresnis, nei buvęs.

Šie santykiai visai kitokie, nei prieš tai. Mes gyvename be patyčių, be sarkastiškų juokelių, be arogancijos ir be įžeidinėjimų. Mūsų namuose yra pagarbos, teisingumo ir meilės dvasia“, – atviravo Genutė anksčiau minėtam naujienų portalui.

Ji taip pat pasakojo, kad su mylimuoju susipažino Londone ir jog vyras patinka tiek sūnui Benjaminui, tiek dukrai Ūlai Marijai, o pati G. Žalienė prie jo jaučiasi saugi ir mylima.